Паморозь із сірчаної кислоти. Зроблено детальні знімки двох супутників Юпітера (фото)

Європа і Ганімед є найбільшими супутниками Юпітера, поверхня яких вкрита льодом.

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Астрономи зробили детальні знімки двох найбільших супутників Юпітера, використавши наземний телескоп. Фотографії показали, з чого складається поверхня Європи і Ганімеда, пише SciTechDaily.

Нові знімки були зроблені групою вчених зі школи фізики та астрономії Університету Лестера.

Ганімед і Європа входять до четвірки супутників Юпітера. Європа за розмірами схожа на Місяць, а Ганімед — найбільший супутник у Сонячній системі. Для того, щоб розглянути супутники, команда вчених на чолі з Олівером Кінгом скористалася Дуже великим телескопом в Чилі.

Телескоп зміг зафіксувати сонячне світло, яке відбивалося від крижаних поверхонь Європи і Ганімеда. Завдяки цьому вдалося з'ясувати, що кора Європи складається з водяного льоду та невідомих матеріалів, що забруднюють поверхню льоду.

[ + – ] Ганімед на знімку Фото: Ганимед

"Ми склали карту розташування різних матеріалів на поверхні Європи, включаючи паморозь із сірчаної кислоти. Вона знаходиться на тій стороні супутника, яка сильніше за інших бомбардується газами, що оточують Юпітер. Також моделювання показало, що на поверхні супутника може знаходитися безліч різних солей, але які саме солі поки що сказати складно", — каже Кінг.

Спостереження ж за Ганімедом показали, що поверхня цього супутника складається з ділянок, на яких скупчився древній водяний лід, а також із невідомої темно-сірої речовини.

Крижані області, які позначені синім на зображенні, включають полярні шапки і кратери Ганімеда. Там оголилася свіжа і чиста крига внаслідок недавніх зіткнень. Також на карту нанесено розмір зерен льоду на Ганімеді та розподіл солей на його поверхні. Деяка частина солей може походити із самого Ганімеда.