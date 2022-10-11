Изморозь из серной кислоты. Сделаны подробные снимки двух спутников Юпитера (фото)

Европа и Ганимед являют самыми крупными спутникам Юпитера, поверхность которых покрыта льдом.

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Астрономы сделали самые подробные снимки двух крупнейших спутников Юпитера, использовав наземный телескоп. Фотографии показали, из чего состоит поверхность Европы и Ганимеда, пишет SciTechDaily.

Новые снимки были сделаны группой ученых из Школы физики и астрономии Университета Лестера.

Ганимед и Европа входят в четверку спутников Юпитера. Европа по размерам похожа на Луну, а Ганимед – крупнейший спутник в Солнечной системе. Для того, чтобы рассмотреть спутники команда ученых во главе с Оливером Кингом воспользовалась Очень большим телескопом в Чили.

Телескоп смог зафиксировать солнечный свет, который отражался от ледяных поверхностей Европы и Ганимеда. Благодаря этому удалось выяснить, что кора Европы состоит из водяного льда и неизвестных материалов, которые загрязняют поверхность льда.

[ + – ] Ганимед на снимке Фото: ESO/King & Fletcher

"Мы составили карту расположения разных материалов на поверхности Европы, включая изморозь из серной кислоты. Она находится на той стороне спутника, которая сильнее остальных бомбардируется газами, окружающими Юпитер. Также моделирование показало, что на поверхности спутника может находиться множество различных солей, но какие именно соли пока сказать сложно", — говорит Кинг.

Наблюдения же за Ганимедом показали, что поверхность этого спутника состоит из участков, на которых скопился древний водяной лед, а также из неизвестного темно-серого вещества.

Ледяные области, которые отмечены синим на изображении, включают полярные шапки и кратеры Ганимеда. Там обнажился свежий и чистый лед в результате недавних столкновений. Также на карту нанесены размер зерен льда на Ганимеде и распределение солей по его поверхности. Некоторая часть солей могут происходить из самого Ганимеда.