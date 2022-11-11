Лучшие изображения Юпитера: космический аппарат "Юнона" прислал новую порцию снимков гиганта (фото)

Газовый гигант выглядит по-особенному красиво на новых изображениях крупным планом его верхних слоев атмосферы.

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Очередная партия снимков Юпитера прибыла на Землю с космического аппарата "Юнона", который с 2016 года занимается исследованием этого удивительного газового гиганта в нашей Солнечной системе, пишет Forbes.

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Космический аппарат "Юнона" вот уже 6 лет вращается вокруг Юпитера по очень вытянутой эллиптической орбите. Примерно раз в пять земных недель он приближается к полярным регионам планеты. Именно в этот период аппарат делает детальные снимки планеты и отправляет их на Землю.

[ + – ] Космический аппарат "Юнона" вот уже 6 лет вращается вокруг Юпитера по очень вытянутой эллиптической орбите. Примерно раз в пять земных недель он приближается к полярным регионам планеты. Именно в этот период аппарат делает детальные снимки планеты и отправляет их на Землю Фото: NASA

Несколько дней назад космический аппарат "Юнона" совершил свой 46-й близкий облет Юпитера и с помощью своей камеры снова сфотографировал верхние слои облаков газового гиганта. Еще несколько дней потребовалось для того, чтобы эти изображения достигли Земли.

[ + – ] Несколько дней назад космический аппарат "Юнона" совершил свой 46-й близкий облет Юпитера и с помощью своей камеры снова сфотографировал верхние слои облаков газового гиганта Фото: NASA

Все изображения, которые присылает аппарат требуют тщательной обработки и здесь на помощь ученым из NASA приходят так называемые гражданские ученые. Они загружают исходники со специального сайта и затем происходит процесс их обработки, чтобы получились действительно впечатляющие снимки Юпитера. После этого данные изображения загружаются обратно на сайт NASA.

"Эти гражданские ученые нам очень помогают, благодаря им мы получаем впечатляющий набор изображений. Это очень успешный эксперимент с привлечением гражданских ученых к исследованиям NASA", — говорит Джонатан Лунин из Корнеллского университета, США, который работает в составе команды миссии "Юнона".

[ + – ] Все изображения, которые присылает аппарат требуют тщательной обработки и здесь на помощь ученым из NASA приходят так называемые гражданские ученые Фото: NASA

Но скорее всего у гражданских ученых не будет возможности обрабатывать изображения двух новых космических аппаратов — Europa Clipper от NASA и JUICE от Европейского космического агентства. Изображения этих аппаратов, которые будут изучать спутники Юпитера будут обрабатывать специальные научные группы.

[ + – ] Но скорее всего у гражданских ученых не будет возможности обрабатывать изображения двух новых космических аппаратов — Europa Clipper от NASA и JUICE от Европейского космического агентства. Изображения этих аппаратов, которые будут изучать спутники Юпитера будут обрабатывать специальные научные группы Фото: NASA

Аппарат Europa Clipper отправится в космос в октябре 2024 года и прибудет к Юпитеру в 2027 году. Он должен будет совершить 45 облетов его спутника – Европы. И вовремя каждого облета аппарат будет делать снимки в очень высоком разрешении. Аппарат JUICE отправят в космос уже в апреле следующего года, но он прибудет к Юпитеру только в 2031 году. Он 3,5 года будет исследовать спутники газового гиганта — Европу, Ганимед и Каллисто.

Что касается "Юноны", то она в следующий раз полетит близко к Юпитеру в 47-й раз 15 декабря этого года.

Фокус уже писал, что марсианский орбитальный аппарат прислал изображения затмения Юпитера одним из спутников Марса.

Также Фокус писал о том, что на спутнике Юпитера Европе ученые обнаружили необычную активность и это связан ос подземными водоемами.

Напоминаем, что ученые в сентябре получили новые фото Юпитера с невероятной детализацией, на которых облака этой планеты выглядят как глазурь на кексе.