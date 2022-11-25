Настоящий ад. Что-то необычное скрывается под поверхностью одного из спутников Юпитера

Ученые считают, что на спутнике Юпитера Ио есть огромный океан, но совсем не из воды.

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Ни один из известных спутников планет в Солнечной системе не сравнится с третьим по величине спутником Юпитера – Ио. Это самый вулканический мир, на котором расположено несколько сотен действующих вулканов. Ученые считают, что под его поверхностью должно скрываться что-то необычное, пишет Daily Beast.

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Ученые Есинори Миядзаки и Дэвид Стивенсон из Калифорнийского технологического института, США, считают, что под всей поверхностью Ио скрывается огромный океан из магмы.

По словам ученых, этот очень горячий слой расплавленных пород на спутнике Юпитера диаметром в 3500 км, может быть уникальным образованием для миров Солнечной системы. Этот океан может хранить в себе секреты механизма формирования спутников и планет и даже скрывать экзотическую инопланетную жизнь.

Ученые долгое время спорят о том, что скрывается под корой Ио, толщина которой примерно 20 км. В рамках нового исследования ученые снова проанализировали данные космического аппарата "Галилео", который закончил свою работу в 2003 году. Некоторые ученые уже предполагали, что на Ио существует либо подземный океан из магмы, либо что-то вроде губкообразной каменистой внешней мантии, пропитанной магмой.

[ + – ] Извержение вулкана на Ио Фото: NASA

Но Миядзаки и Стивенсон пришли к выводу, что там находится океан из расплавленной породы. Они считают, что в верхней части мантии Ио температура может достигать более 1500 градусов Цельсия.

"Количества внутреннего тепла Ио недостаточно для поддержания высокой степени плавления породы. Значит под поверхностью все же находится океан из магмы, который поддерживают извержения вулканов и вращение по очень вытянутой орбите вокруг Юпитера", — говорят ученые.

По словам Миядзаки, космический аппарат "Юнона" будет исследовать Ио в 2023 и 2024 годах и сможет подтвердить предположения ученых.

[ + – ] По словам Миядзаки, космический аппарат "Юнона" будет исследовать Ио в 2023 и 2024 годах и сможет подтвердить предположения ученых Фото: NASA

"Я не думаю, что это открытие сильно изменит понимание формирования планет, но это действительно меняет наш взгляд на внутреннюю структуру и тепловую эволюцию тел, таких как Ио", — говорит Дэвид Гринспун из Института планетологии, штат Аризона, США.

"Что касается внеземной жизни, то некоторые ученые предполагают, что ее все можно обнаружить и на Марсе, и на Венере, и на спутнике Сатурна Энцеладе. Теоретически жизнь может быть и на Ио. Но здесь слишком много вулканов, так что если там и развивается жизнь, то, вероятно, это очень странная жизнь, которая действительно любит тепло", — говорит Миядзаки.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили загадочное явление на Ио и возможно этот спутник Юпитера похож на одну из планет, которая описана в книгах из серии "Дюна".

Также Фокус писал о том, что загадочное новое изображение Юпитера поможет ученым найти внеземную жизнь.

Что касается космического аппарата "Юнона" то, как уже писал Фокус, он сделал новые потрясающие снимки атмосферы Юпитера.