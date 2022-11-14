Загадочное новое изображение Юпитера поможет ученым найти внеземную жизнь: как это возможно

На самом деле не само изображение, а новый прибор, который его сделал, предоставит ученым уникальные возможности по поиску планет, похожих на Землю.

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В Обсерватории Кека, которая находится на Гавайях, провели испытание нового спектрометра под названием Keck Planet Finder ("Искатель планет"). Именно он сделал новое странное изображение Юпитера, которое, по словам ученых, поможет им идентифицировать похожие на Землю планеты, которые вращаются вокруг далеких звезд, пишет Forbes.

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Ученые ожидают, что новый прибор, который установили на одном из телескопов Обсерватории Кека произведет настоящую революцию в поисках внеземной жизни и начнет он свою полноценную работу уже весной 2023 года.

Когда новый спектрометр телескопа создан и установлен, ученые делают первые снимки, это называется "увидеть первый свет". Спектрометр предназначен для изучения спектра света, то есть линий разного цвета, которые зависят от длины волны и частоты излучения. Именно спектральное изображение Юпитера и сделал новый прибор Keck Planet Finder, который является самым мощным в мире спектрометром для видимых длин волн света.

[ + – ] Именно спектральное изображение Юпитера и сделал новый прибор Keck Planet Finder, который является самым мощным в мире спектрометром для видимых длин волн света Фото: Forbes

С помощью спектров света ученые могут понять из чего состоят атмосферы звезд и планет. А некоторые химические элементы, которые можно обнаружить с помощью спектрометра, могут быть биосигнатурами, то есть признаками наличия жизни на этих планетах.

Но планеты, которые похожи на Землю имеют слишком маленький размер, поэтому их очень сложно обнаружить. Но ученые считают, что у каждой пятой звезды, похожей на Солнце, есть такая планета и она вращается на расстоянии, которое позволяет этой планете иметь жидкую воду на поверхности. А вода – это жизнь.

[ + – ] В Обсерватории Кека (на фото), которая находится на Гавайях, провели испытание нового спектрометра под названием Keck Planet Finder ("Искатель планет"). Именно он сделал новое странное изображение Юпитера, которое, по словам ученых, поможет им идентифицировать похожие на Землю планеты, которые вращаются вокруг далеких звезд Фото: wikipedia

Кроме спектрального изображения Юпитера, прибор Keck Planet Finder сделал такой же снимок звезды 51 Пегаса, которая находится в созвездии Пегаса. Эта звезда похожа на Солнце и вокруг нее вращается планета 51 Пегаса b, которая является первой экзопланетой, которую нашли возле звезды, похожей на Солнце, еще в 1995 году.

Сначала ученые считали, что эта планета похожа на Землю, но позже оказалось, что она является горячим Юпитеров, то есть газовым гигантом похожим на наш Юпитер. Но ученые считают, что Keck Planet Finder будет искать и изучать планеты, похожие на Землю, с невероятной точностью.

[ + – ] Кроме спектрального изображения Юпитера, прибор Keck Planet Finder сделал такой же снимок звезды 51 Пегаса, которая находится в созвездии Пегаса. Эта звезда похожа на Солнце и вокруг нее вращается планета 51 Пегаса b, которая является первой экзопланетой, которую нашли возле звезды, похожей на Солнце, еще в 1995 году Фото: wikipedia

Для этого будет использоваться эффект Доплера для измерения лучевой скорости звезды-хозяина с течением времени. Движение звезды показывает гравитационное притяжение любых планет, которые вращаются вокруг нее. Звезда колеблется, если на орбите есть планеты, потому что все они вращаются вокруг общего центра масс, удаленного от центра масс звезды.

Прибор Keck Planet Finder будет искать это колебание звезды, которое смогут изучить астрономы. Благодаря полученным данным ученые смогут определить массу, размер и плотность экзопланет, которые вращаются вокруг далеких звезд. Менее массивные планеты, такие как Земля, вызывают меньшие колебания звезд, но новый спектрометр может заметить и такие движения с высокой точностью.

Как уже писал Фокус, недавно космический аппарат "Юнона" прислал новую порцию снимков Юпитера.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли разгадать загадку "исчезнувших" планет Млечного Пути и отыскали крупную пропажу.