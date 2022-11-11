Загадка "исчезнувших" планет Млечного Пути: астрономы смогли отыскать крупную пропажу

Ученые выяснили, почему почти невозможно обнаружить экзопланеты определенных размеров.

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На сегодняшний день ученым известно о существовании 5197 экзопланет в нашей галактике, которые вращаются вокруг 3888 звезд. Еще 8992 планеты находятся в статусе кандидатов на данное звание. Большинство из этих экзопланет имеют огромный размер и их радиус примерно в 2,5 раза больше земного и выше. Есть еще одна группа планет, которые называют супер-Землями – это каменистые экзопланеты с радиусом в 1,4 раза больше, чем у Земли. Но почему планет, которые имеют размеры, значение которых находится посредине, так мало? Еще одна загадка состоит в том, что в сотнях звездных систем ученые обнаружили планеты одинакового размера, размещенные на гармоничных орбитах. Новое исследование предлагает ответ на эти загадки, пишет ScienceAlert.

Международная группа астрофизиков предложила новую модель, которая объясняет взаимодействие сил, действующих на новорожденные планеты, которые могут объяснить эти две загадки.

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Ученые использовали суперкомпьютер для создания модели планетарной миграции, которая имитировала первые 50 миллионов лет развития планетарной системы. В их модели протопланетные диски из газа и пыли также взаимодействуют с мигрирующими планетами, притягивая их ближе к своим звездам, и они размещаются на резонансных орбитах. В течение нескольких миллионов лет протопланетный диск исчезает, орбиты дестабилизируются и это приводит к столкновению планет. В то же время миграция планет может привести к тому, что они располагаются на гармоничных орбитах. Ученые считают, что именно такая модель формирования планет объясняет отсутствие экзопланет определенного размера, а в другом случае их необычное правильно размещение.

[ + – ] Международная группа астрофизиков предложила новую модель, которая объясняет взаимодействие сил, действующих на новорожденные планеты, которые могут объяснить эти две загадки Фото: Universe Today

Это исследование было продолжением научной работы по изучению планет в звездной системе TRAPPIST-1. Тогда ученые также выяснили, что несомотря на столкновения между планетами, все 7 из них смогли сохранить гармоничное размещение. Ученые считают, что что столкновения в системе TRAPPIST-1 были сравнимы с ударом, который создал систему Земля-Луна.

По словам ученых, миграция молодых планет к своим звездам создает перенаселенность в системе и часто приводит к катастрофическим столкновениям. Это значит, что гигантские столкновения, подобные тому, который образовал нашу Луну, вероятно, являются общим результатом формирования планет.

Новое исследование предполагает, что планеты бывают двух видов: сухие каменистые планеты, которые на 50% больше Земли и планеты, богатые водяным льдом, которые примерно в 2,5 раза больше Земли.

Фокус уже писал о том, что на Венере, которая очень похожа на Землю по некоторым параметрам и также находится в зоне обитаемости Солнца, можно обнаружить окаменелые останки микроорганизмов, которые все же могли жить здесь миллиарды лет назад.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили недалеко от Солнечной системы обломки похожей на Землю планеты. Но этой каменистой экзопланете 10 млрд лет. Учитывая то, что нашей Земле 4,5 млрд лет, это может говорить о том, что наша планета не такая и уникальная.