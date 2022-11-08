Рядом с близкой к нам звездой обнаружены обломки похожей на Землю планеты: ей почти 10 млрд лет

Ученые обнаружили не только руины древней планеты, но и очень редкую звезду.

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Ученые обнаружили обломки древних планет, которые вращались вокруг двух звезд, которые теперь превратились в очень необычных белых карликов. Вокруг одной из звезд находилась каменистая планета, которая очень похожа на Землю, и она существовала еще почти 10 млрд лет назад. Нашей планете, для сравнения, 4,5 млрд лет. Также астрономы выяснили, что один из белых карликов является чрезвычайно редким типом подобных звезд, пишет New Atlas.

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Ученые обнаружили доказательство того, что каменистые планеты, такие как Земля, существовали уже через 4 млрд лет после Большого взрыва. В частности, обломки такой планеты были обнаружены на расстоянии в 90 световых лет рядом с необычным белым карликом.

Что такое белый карлик?

Белые карлики – это звезды, которые постепенно заканчивают свой жизненный цикл, иногда их называют мертвыми звездами. Дело в том, что в конце жизни многих звезд (а это случится и с нашим Солнцем) у них заканчивается водород. В результате такие звезды увеличиваются в размерах и превращаются в красных гигантов. Но через некоторое время они сбрасывают с себя свой внешний слой и остается лишь плотное ядро, которое и называется белым карликом. Такие звезды не имеют достаточно массы, чтобы взорваться сверхновой и стать нейтронной звездой.

В результате всех вышеуказанных превращений исходной звезды в белого карлика, планеты, которые вращаются вокруг нее не могут пережить такой космической катастрофы и разлетаются на части. Но их составляющие элементы притягивает к себе белый карлик и их можно обнаружить в его составе.

[ + – ] Ученые обнаружили обломки древних планет, которые вращались вокруг двух звезд, которые теперь превратились в очень необычных белых карликов. Вокруг одной из звезд находилась каменистая планета, которая очень похожа на Землю, и она существовала еще почти 10 млрд лет назад Фото: Forbes

Необычные мертвые звезды

В рамках нового исследования ученые изучили двух необычных белых карликов, которые были обнаружены космическим телескопом Gaia. Один из белых карликов имеет бело-синий цвет, а другой является более тусклым, чем подобные звезды и имеет бело-красный цвет.

Если изучить свет, который исходит от этих звезд, то можно узнать сколько белым карликам лет, а также какие элементы попали в их атмосферу после разрушения планет, что может показать какими именно были эти планеты.

Ученые из Уорикского университета, Великобритания, выяснили, что бело-синий белый карлик под названием WD J1922+0233 появился примерно 9 млрд лет назад. Это значит, что планеты вокруг этой звезды существовали до того, как были разрушены звездным превращением. В составе этого белого карлика ученые обнаружили элементы, которые соответствуют составу земной коры. Это значит, что здесь существовала похожая на Землю каменистая планета на 4,5 млрд лет раньше, чем появилась сама Земля.

"Эти результаты показывают, что Земля не является чем-то уникальным, существуют и другие звезды с планетами похожими на нашу", — говорит Эбигейл Элмс из Уорикского университета.

[ + – ] Если изучить свет, который исходит от этих звезд, то можно узнать сколько белым карликам лет, а также какие элементы попали в их атмосферу после разрушения планет, что может показать какими именно были эти планеты Фото: Daily Mail

Загадка для ученых

Второй белый карлик, который имеет красный цвет и получивший название WDJ2147-4035, появился примерно 10,2 млрд лет назад. Анализ его состава показал, что в нем находятся обломки планеты с необычной смесью элементов, включая натрий, литий и калий. Также данные показали, что самый холодный из известных белых карликов: его температура составляет всего 2777 градусов Цельсия.

По словам Элмс, эта звезда является настоящей загадкой для астрономов. Дело в том, что состав обломков планет, обнаруженный на звезде, не похож ни на что известное в нашей Солнечной системе.

"Это очень необычный белый карлик, поскольку его очень низкая температура, загрязняющие его планетарные элементы и его возраст делают эту звезду очень редким объектом", — говорит Элмс.

Ученые считают, что это самая старая известная планетная система, которая была обнаружена вокруг белого карлика в нашей галактике.

"Удивительно, разрушения планет произошли примерно 10 млрд лет рядом с этими белыми карликами, то есть они погибли в два раза раньше, чем появилась Земля", — говорит Элмс.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, что горячие Юпитеры, особый тип газовых гигантов, могут замедлять процесс старения своих родительских звезд.

Также Фокус писал о том, что новая теория происхождения Вселенной меняет представление о мироздании. Ученые считают, что Большой взрыв не был отправной точкой для рождения космоса.