Поруч із близькою до нас зіркою знайдено уламки схожої на Землю планети: їй майже 10 млрд років

Учені знайшли не лише руїни стародавньої планети, а й дуже рідкісну зірку.

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Учені знайшли уламки стародавніх планет, які оберталися навколо двох зірок, що тепер перетворилися на дуже незвичайних білих карликів. Навколо однієї із зірок була кам'яниста планета, яка дуже схожа на Землю, і вона існувала ще майже 10 млрд років тому. Нашій планеті, для порівняння, 4,5 млрд років. Також астрономи з'ясували, що один із білих карликів є надзвичайно рідкісним типом подібних зірок, пише New Atlas.

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Учені знайшли доказ того, що кам'янисті планети, такі як Земля, існували вже через 4 млрд років після Великого вибуху. Зокрема, уламки такої планети були знайдені на відстані 90 світлових років поряд із незвичайним білим карликом.

Що таке білий карлик?

Білі карлики — це зірки, які поступово закінчують свій життєвий цикл, іноді називають мертвими зірками. Справа в тому, що наприкінці життя багатьох зірок (а це станеться і з нашим Сонцем) у них закінчується водень. Унаслідок такі зірки збільшуються в розмірах і перетворюються на червоних гігантів. Але через деякий час вони скидають із себе свій зовнішній шар і залишається лише щільне ядро, яке і називається білим карликом. Такі зірки не мають достатньо маси, щоб вибухнути надновою і стати нейтронною зіркою.

Унаслідок усіх вищевказаних перетворень вихідної зірки на білого карлика, планети, які обертаються навколо неї, не можуть пережити такої космічної катастрофи і розлітаються на частини. Але їх елементи притягує до себе білий карлик і їх можна виявити в його складі.

[ + – ] Учені знайшли уламки стародавніх планет, які оберталися навколо двох зірок, які тепер перетворилися на дуже незвичайних білих карликів. Навколо однієї із зірок була кам'яниста планета, яка дуже схожа на Землю, і вона існувала ще майже 10 млрд років тому Фото: Forbes

Незвичайні мертві зірки

У межах нового дослідження учені вивчили двох незвичайних білих карликів, виявлених космічним телескопом Gaia. Один із білих карликів має біло-синій колір, а інший є більш тьмяним, ніж подібні зірки та має біло-червоний колір.

Якщо вивчити світло, яке походить від цих зірок, то можна дізнатися скільки білим карликам років, а також які елементи потрапили в їх атмосферу після руйнування планет, що може показати якими саме були ці планети.

Учені з університету Ворика, Велика Британія, з'ясували, що біло-синій білий карлик під назвою WD J1922+0233 з'явився приблизно 9 млрд років тому. Це означає, що планети довкола цієї зірки існували до того, як були зруйновані зірковим перетворенням. У складі білого карлика вчені помітили елементи, які відповідають складу земної кори. Це означає, що тут існувала схожа на Землю кам'яниста планета на 4,5 млрд років раніше, ніж з'явилася власне Земля.

"Ці результати показують, що Земля не є чимось унікальним, існують й інші зірки з планетами схожими на нашу", — каже Ебігейл Елмс з університету Ворика.

[ + – ] Якщо вивчити світло, яке походить від цих зірок, то можна дізнатися скільки білим карликам років, а також які елементи потрапили в їхню атмосферу після руйнування планет, що може показати якими саме були ці планети. Фото: Daily Mail

Загадка для вчених

Другий білий карлик, який має червоний колір та отримав назву WDJ2147-4035, з'явився приблизно 10,2 млрд років тому. Аналіз його складу показав, що в ньому знаходяться уламки планети з незвичайною сумішшю елементів, враховуючи натрій, літій і калій. Також дані показали, що найхолодніший із відомих білих карликів: його температура становить лише 2 777 градусів за Цельсієм.

За словами Елмс, ця зірка є справжньою загадкою для астрономів. Справа в тому, що склад уламків планет, виявлений на зірці, не схожий ні на що відоме в нашій Сонячній системі.

"Це дуже незвичайний білий карлик, оскільки його дуже низька температура, планетарні елементи, що забруднюють його, і його вік роблять цю зірку дуже рідкісним об'єктом", — говорить Елмс.

Учені вважають, що це найстаріша відома планетна система, яка була помічена навколо білого карлика в нашій галактиці.

"Дивно, руйнування планет сталися приблизно 10 млрд років поряд із цими білими карликами, тобто вони загинули вдвічі раніше, ніж з'явилася Земля", — каже Елмс.

Фокус уже писав, що вчені з'ясували, що гарячі Юпітери, особливий тип газових гігантів, можуть уповільнювати процес старіння своїх батьківських зірок.

Також Фокус писав про те, що нова теорія походження Всесвіту змінює уявлення про світобудову. Вчені вважають, що Великий вибух не був відправною точкою народження космосу.