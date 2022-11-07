Деякі планети мають здатність уповільнювати процес старіння зірок: як це відбувається

Нове дослідження показує, що газові гіганти можуть прискорювати обертання своїх зірок, і в такий спосіб зірки омолоджуються.

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Група астрономів з Потсдамського астрофізичного інституту, Німеччина, з'ясували, що й навколо зірки обертається планета потрібного розміру, вона може збільшити вік зірки і уповільнювати процес її старіння. Вчені дійшли висновку, що такими планетами є газові гіганти або гарячі Юпітери, які знаходяться близько до своїх зірок. Ці екзопланети можуть передавати кутовий момент (своєрідний кінетичний імпульс) своїй зірці і так це перешкоджає уповільненню її обертання, пише ScienceAlert.

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Щоб зрозуміти, як екзопланети можуть впливати на обертання своїх зірок, німецькі вчені використали спостереження за 34 подвійними зірковими системами. У таких системах дві зірки зазвичай мають схожі властивості: розмір, яскравість та швидкість обертання.

Але найголовніше в цих подвійних зіркових системах тільки одна зірка має планети. Зокрема навколо них обертаються гарячі Юпітери. Це екзопланети, які є газовими гігантами, схожими на наш Юпітер. Але вони часто знаходяться дуже близько до своїх зірок, а тому роблять повний оберт за кілька днів і навіть за кілька годин. Також ці планети мають дуже високу температуру, що дало їм назву.

[ + – ] Але найголовніше в цих подвійних зоряних системах тільки одна зірка має планети. Зокрема навколо них обертаються гарячі Юпітери. Це екзопланети, які є газовими гігантами, схожими на наш Юпітер. Але вони часто знаходяться дуже близько до своїх зірок, а тому роблять повний оборот за кілька днів і навіть за кілька годин Фото: SciTechDaily

Зірки, що обертаються швидше, випускають більше рентгенівського випромінювання, ніж зірки, що обертаються повільніше. Порівнюючи швидкість обертання зірок у подвійних зоряних системах, вчені виявили чітку різницю у швидкості.

"Це дослідження дає нам впевненість у тому, що гарячі Юпітери дійсно змушують зірки, навколо яких вони обертаються, стати молодшими, ніж вони є насправді. Швидша швидкість обертання була у зірок саме завдяки гарячим Юпітерам, але інші газові гіганти, які знаходяться на більшій відстані від зірки ніяк не впливали на швидкість її обертання", — каже Ніколета Іліч із Потсдамського астрофізичного інституту.

Оскільки обертання зірок із віком поступово сповільнюється, молоді зірки мають тенденцію обертатися швидше, ніж старі зірки з аналогічними властивостями.

[ + – ] "Це дослідження дає нам впевненість у тому, що гарячі Юпітери справді змушують зірки, навколо яких вони обертаються, стати молодшими, ніж вони є насправді. Швидша швидкість обертання була у зірок саме завдяки гарячим Юпітерам, але інші газові гіганти, які знаходяться на більшій відстані від зірки, ніяк не впливали на швидкість її обертання", — каже Ніколета Ілич Фото: Independent

"Гарячі Юпітери — це щось на зразок крему від зморшки для зірок. Взаємодія між зіркою та екзопланетою призводить до передачі обертання від планети до зірки, що збільшує швидкість обертання останньої", — каже Іліч.

Поки вчені не розуміють усіх тонкощів цього процесу, але припускають, що це пов'язано з гравітаційною взаємодією між планетою та зіркою. Можливо, у цьому відіграють свою роль і магнітні поля цих об'єктів.

За словами вчених, попередні спостереження припускали, що деякі планети можуть впливати на свої зірки, але тепер є доказ. Хоча потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти повну суть цього впливу.

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