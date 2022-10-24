Знайшлася пропажа. Вчені з'ясували, куди зникла атмосфера на близькій до Землі планеті

На планеті, яка знаходиться на відстані 65 світлових років від нас, дуже жарко і це робить світ непридатним для життя.

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Більшість зірок у Чумацькому Шляху — це червоні карлики. Вони мають набагато меншу температуру, ніж наше Сонце, а за розміром вони в діапазоні від 10% до 75% розміру нашої зірки. Навколо більшої частини цих червоних карликів обертається щонайменше одна планета в так званій зоні проживання, тобто тут потенційно може бути життя. Але цього не можна сказати про планету GJ 1252b, пише ScienceAlert.

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Вчені вважають, що зоряна активність червоних карликів, а саме потужні спалахи та викиди потоків випромінювання та плазми призводять до того, що планети, які знаходяться поряд з ними, є безживними та пустельними світами.

Наприклад, планета GJ 1252b, яка знаходиться на відстані 65 світлових років і робить повний оберт навколо своєї зірки за 12 годин, якраз і є такою.

Як і на Меркурії, тут дуже жарко, але найголовніше тут зникла вся атмосфера. За словами Мішель Хілл із Каліфорнійського університету в Ріверсайді, надто сильне випромінювання просто випалило всю атмосферу планети. Як з'ясували вчені, температура на поверхні цієї екзопланети становить приблизно 1227 градусів Цельсія, і цього достатньо, щоб розплавити золото, срібло та мідь.

[ + – ] Як і на Меркурії, тут дуже жарко, але найголовніше тут зникла вся атмосфера. За словами Мішель Хілл із Каліфорнійського університету в Ріверсайді, надто сильне випромінювання просто випалило всю атмосферу планети. Як з'ясували вчені, температура на поверхні цієї екзопланети становить приблизно 1227 градусів Цельсія і цього достатньо, щоб розплавити золото, срібло та мідь Фото: ScienceAlert

Але з іншого боку, Земля під дією сонячного випромінювання також втрачає частину своєї атмосфери, але вона поповнюється завдяки вулканічній активності та іншим процесам. Це означає, що інші планети, які знаходяться далі біля червоних карликів, потенційно можуть зберегти свою атмосферу і потенційно будуть населені.

"Ми вважаємо, що кількість придатних для життя планет, які обертаються навколо червоних карликів у населеній зоні може бути дуже малою через їхнє близьке розташування до зірки. Але за нашими оцінками приблизно 5 частина цих планет все ж таки може бути придатною для життя. Просто вони повинні бути трохи далі від червоного карлика», — каже Хілл.

За словами вчених інша планета, яка знаходиться від такої зірки, трохи далі може зберегти атмосферу і потенційно там можуть бути створені умови для підтримання життя. Але водночас вчені скептичніше ставляться до того, що кам'янисті планети, схожі на Землю, можна знайти навколо червоних карликів.

"Я залишаюся оптимістом і вірю в те, що спостереження телескопа Вебба доведуть, що як мінімум тисяча червоних карликів поблизу Сонця мають кам'янисті світи та потенціал для житла", — говорить Хілл.

Фокус вже писав про те, що італійські вчені представили нове дослідження, в якому стверджують, що більшість придатних для життя світів знаходяться біля червоних карликів.

Також Фокус писав про те, що вчені з Великобританії розробили новий та дешевий інструмент для пошуку планет, які схожі на Землю. Це лазерна система, яку можна встановити на телескопи та таким чином покращити пошук екзопланет.