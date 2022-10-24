Як лазерна указка. Вчені розробили новий і дешевий інструмент для пошуку планет

Учені створили нову лазерну систему, яка в багато разів дешевша за наявні та споживає стільки енергії, як і звичайний смартфон.

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Учені з Університету Геріот-Ватт, що у Единбурзі, Великобританії розробили нову лазерну систему, яка спростить пошук далеких планет, які схожі на Землю. Звичайно це стосується й будь-яких інших екзопланет, що обертаються навколо далеких зірок. Цей пристрій працює на основі зеленого лазера, того самого, що використовують у звичайних лазерних указках, пише Express.

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За словами Дерріка Рейда з Університету Геріот-Ватт, нова лазерна система має величезний потенціал, оскільки допоможе астрономам знайти маленькі, схожі на Землю планети, які досить важко виявити.

"Цей лазерний прилад у багато разів дешевший від тих, які використовуються на сучасних телескопах. Він також не складний у виробництві та споживає енергії в 10 разів менше, ніж нинішні дуже швидкі лазери. Водночас наш пристрій випромінює світло з частотою в один мільярд імпульсів на секунду. І це допомагає створити так званий частотний гребінець", — говорить Рейд.

За допомогою різних космічних телескопів вченим уже вдалося виявити понад 5 тисяч екзопланет. Але кожну знахідку підтверджують потужні наземні телескопи. З їхньою допомогою вчені шукають невеликі зміни у світлі зірки, які вказують на те, що навколо неї дійсно обертається планета. За допомогою змін у довжині хвилі світла вчені також можуть дізнатися, наскільки планета масивна та за який час вона робить повний оберт навколо батьківської зірки.

[ + – ] За допомогою різних космічних телескопів ученим вже вдалося виявити понад 5 тисяч екзопланет. Але кожну знахідку підтверджують потужні наземні телескопи. З їхньою допомогою вчені шукають невеликі зміни у світлі зірки, які вказують на те, що навколо неї дійсно обертається планета. Фото: Express

"Наш лазер — це набагато менша та простіша версія лазера, який уже 6 років працює на 10-метровому Великому південноафриканському телескопі. Лазер випромінює світло, яке складається з тисяч однаково розташованих частотних ліній, це і називається частотний гребінець. Наприклад, за допомогою лінійки можна дізнатися точну відстань, тож частотний гребінець — це лінійка для вимірювання довжини хвилі, і вона дозволяє дізнатися точні відмінності в довжинах хвиль світла", — каже Рейд.

За словами вчених, новий лазерний прилад може стати основним пристроєм на наземних телескопах, які займаються пошуками та підтвердженням існування далеких планет.

За словами Рейда, унікальність нової лазерної системи полягає ще й у тому, що вона споживає дуже мало енергії — приблизно як звичайний смартфон. І на відміну від інших дуже швидких лазерів, нова розробка має дуже мало складових компонентів, а тому проста у створенні. І найважливіше — новий лазер створює дуже швидкі імпульси без підготовки, а відразу після ввімкнення.

Фокус уже писав про те, що астрономи знайшли дуже легку планету. Цей газовий гігант має густину, як і у звичайного зефіру. Але розміри цієї планети дивують — вона така ж величезна, як і Юпітер. Учені намагаються зрозуміти, що спричинило таку незвичайну структуру цієї екзопланети.

Що стосується пошуку інших планет, а особливо тих, які нагадуватимуть нашу Землю, то вчені заявили, що в найближчому майбутньому таку планету знайдуть. І для цього прогнозу є вагомі обґрунтування, як уже писав Фокус.