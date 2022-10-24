Как лазерная указка. Ученые разработали новый и дешевый инструмент для поиска планет

Ученые создали новую лазерную систему, которая во много раз дешевле существующих и потребляет энергии, как и обычный смартфон.

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Ученые из Университета Хериот-Уатт, Эдинбург, Великобритания разработали новую лазерную систему, которая упростит поиск далеких планет, которые похожи на Землю. Конечно это касается и любых других экзопланет, которые вращаются вокруг далеких звезд. Это устройство работает на основе зеленого лазера, того самого, который используют в обычных лазерных указках, пишет Express.

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По словам Деррика Рейда из Университета Хериот-Уатт, новая лазерная система имеет огромный потенциал, так как поможет астрономам найти маленькие, похожие на Землю планеты, которые достаточно сложно обнаружить.

"Этот лазерный прибор во много раз дешевле тех, которые используются на современных телескопах. Он также не сложный в производстве и потребляет энергии в 10 раз меньше, чем нынешние очень быстрые лазеры. При этом наше устройство излучает свет с частотой в один миллиард импульсов в секунду. И это помогает создать так называемую частотную гребенку", — говорит Рейд.

С помощью разных космических телескопов ученым уже удалось обнаружить более 5 тысяч экзопланет. Но каждую такую находку подтверждают мощные наземные телескопы. С их помощью ученые ищут небольшие изменения в свете звезды, которые указывают на то, что вокруг нее действительно вращается планета. С помощью изменений в длине волны света ученые также могут узнать насколько планета массивна и за какое время она делает полный оборот вокруг родительской звезды.

[ + – ] С помощью разных космических телескопов ученым уже удалось обнаружить более 5 тысяч экзопланет. Но каждую такую находку подтверждают мощные наземные телескопы. С их помощью ученые ищут небольшие изменения в свете звезды, которые указывают на то, что вокруг нее действительно вращается планета Фото: Express

"Наш лазер – это гораздо меньшая и более простая версия лазера, который уже 6 лет работает на 10-метровом Большом южноафриканском телескопе. Лазер излучает свет, который состоит из тысяч одинаково расположенный частотных линий, это и называется частотная гребенка. Например, с помощью линейки можно узнать точное расстояние, так вот частотная гребенка – это линейка для измерения длины волны и она позволяет узнать точные различия в длинах волн света", — говорит Рейд.

По словам ученых, новый лазерный прибор может стать основным устройством на наземных телескопах, которые занимаются поисками и подтверждением существования далеких планет.

По словам Рейда, уникальность новой лазерной системы состоит еще и в том, что она потребляет очень мало энергии, примерно, как обычный смартфон. И в отличие от других очень быстрых лазеров, новая разработка имеет очень мало составляющих компонентов, а потому проста в создании. И самое важное новый лазер создает очень быстрые импульсы без подготовки, а сразу же после включения.

Фокус уже писал о том, что астрономы нашли очень легкую планету. Этот газовый гигант имеет плотность, как и у обычного зефира. Но размеры этой планеты удивляют – она такая же огромная, как и Юпитер. Ученые пытаются понять, что стало причиной такой необычной структуры этой экзопланеты.

Что касается поиска других планет, а особенно тех, которые будут напоминать нашу Землю, то ученые заявили, что в ближайшем будущем такая планета будет найдена. И для этого прогноза есть веские обоснования, как уже писал Фокус.