Нашлась пропажа. Ученые выяснили, куда исчезла атмосфера на близкой к Земле планете

На планете, которая находится на расстоянии в 65 световых лет от нас, очень жарко и это делает мир непригодным для жизни.

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Большинство звезд в Млечном Пути – это красные карлики. Они имеет намного меньшую температуру, чем наше Солнце, а по размеру они находятся в диапазоне от 10% до 75% размером нашей звезды. Вокруг большей части этих красных карликов вращается как минимум одна планета в так называемой зоне обитаемости, то есть здесь потенциально может быть жизнь. Но этого нельзя сказать о планете GJ 1252b, пишет ScienceAlert.

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Ученые считают, что звездная активность красных карликов, а именно мощные вспышки и выбросы потоков излучения и плазмы приводят к тому, что планеты, которые находятся рядом с ними являются безжизненными и пустынными мирами.

Например, планета GJ 1252b, которая находится на расстоянии в 65 световых лет и делает полный оборот вокруг своей звезды за 12 часов, как раз и является таковой.

Как и на Меркурии здесь очень жарко, но самое главное здесь исчезла вся атмосфера. По словам Мишель Хилл из Калифорнийского университета в Риверсайде, слишком сильное излучение просто выжгло всю атмосферу планеты. Как выяснили ученые, температура на поверхности этой экзопланеты составляет примерно 1227 градусов Цельсия и этого достаточно, чтобы расплавить золото, серебро и медь.

[ + – ] Как и на Меркурии здесь очень жарко, но самое главное здесь исчезла вся атмосфера. По словам Мишель Хилл из Калифорнийского университета в Риверсайде, слишком сильное излучение просто выжгло всю атмосферу планеты. Как выяснили ученые, температура на поверхности этой экзопланеты составляет примерно 1227 градусов Цельсия и этого достаточно, чтобы расплавить золото, серебро и медь Фото: ScienceAlert

Но с другой стороны Земля под действием солнечного излучения также теряет часть своей атмосферы, но она восполняется благодаря вулканической активности и другим процессам. Это значит, что другие планеты, которые находятся дальше возле красных карликов потенциально могут сохранить свою атмосферу и потенциально будут обитаемы.

"Мы считаем, что количество пригодных для жизни планет, которые вращаются вокруг красных карликов в обитаемой зоне может быть очень малым из-за их близкого расположения к звезде. Но по нашим оценкам примерно 5 часть этих планет все же может быть пригодной для жизни. Просто они должны находиться немного дальше от красного карлика", — говорит Хилл.

По словам ученых другая планета, которая находится от подобной звезды немного дальше может сохранить атмосферу и потенциально там могут быть созданы условия для поддержания жизни. Но в то же время ученые более скептически относятся к тому, что каменистые планеты, похожие на Землю можно найти вокруг красных карликов.

"Я остаюсь оптимистом и верю в то, что наблюдения телескопа Уэбба докажут, что как минимум тысяча красных карликов вблизи Солнца имеют каменистые миры и потенциал для обитаемости", — говорит Хилл.

Фокус уже писал о том, что итальянские ученые представили новое исследование, в котором утверждают, что большинство пригодных для жизни миров находятся как раз возле красных карликов.

Также Фокус писал о том, что ученые из Великобритании разработали новый и дешевый инструмент для поиска планет, которые похожи на Землю. Это лазерная система, которую можно установить на телескопы и таким образом улучшить поиск экзопланет.