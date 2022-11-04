Учені з'ясували, звідки взявся на краю Сонячної системи один із її найдивніших об'єктів

Цим об'єктом є незвичайна карликова планета, що швидко обертається, під назвою Гаумеа.

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Одним із найнезвичайніших об'єктів на краю Сонячної системи є карликова планета Гаумеа. Її відкрили тільки у 2004 році, вона має діаметр приблизно в 100 км, робить повний оберт навколо Сонця за 284 роки, але найдивнішим є її період обертання навколо своєї осі. Гаумеа — це об'єкт, що найшвидше обертається в Сонячній системі. Карликова планета робить повний оберт навколо своєї осі, тобто на ній проходить 1 день, за 4 земні години. Вчені з NASA, можливо, з'ясували, як з'явилася ця дивна планета, пише Space.

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[ + – ] Гаумеа та два її супутники. Знімок космічного телескопа "Габбл". Фото: NASA

Еліпсоїд у поясі Койпера

Гаумеа розташована в поясі Койпера, який є областю космосу на краю Сонячної системи, що складається з крижаного каміння та комет, а також інших транснептунових об'єктів, адже цей пояс розташований за орбітою Нептуна. Це, нагадуємо, восьма та найдальша планета нашої Сонячної системи.

Через своє дуже швидке обертання Гаумеа має не форму сфери, як, наприклад, карликова планета Плутон (який лише 16 років тому перестав бути дев'ятою планетою Сонячної системи). Вона нагадує формою м'яч для регбі, тобто має форму еліпса.

[ + – ] Через своє дуже швидке обертання Гаумеа має не форму сфери, як, наприклад, карликова планета Плутон (який лише 16 років тому перестав бути дев'ятою планетою Сонячної системи). Вона нагадує формою м'яч для регбі, тобто має форму еліпса. Фото: wikipedia

Сімейство Гаумеа

Але не тільки це відрізняє карликову планету від інших об'єктів у поясі Койпера. Поверхня Гаумеа в основному складається з водяного льоду, на відміну більшості інших тіл на краю Сонячної системи. Таку ж поверхню мають і близькі до карликової планети крижані об'єкти, що рухаються по тій самій орбіті. Вчені вирішили, що вони мають однакове походження та становлять єдине сімейство схожих об'єктів — сімейство Гаумеа.

[ + – ] Порівняння розмірів найбільших транснептунових об'єктів у розмірах Землі Фото: wikipedia

Учені з NASA використовували комп'ютерне моделювання, щоб з'ясувати, як з'явився такий незвичайний об'єкт як Гаумеа та її "родичі". Ця планета розташована так далеко, що точні розрахунки її характеристик провести досить складно з телескопами.

"У наше моделювання ми внесли необхідні дані, які нам вже відомі: приблизний розмір планети, приблизну масу, а також те, що вона має таку швидку швидкість обертання. Використовуючи цю інформацію, ми змогли з'ясувати, як розподіляється маса карликової планети і як цей розподіл впливає на її обертання. Потрібно зрозуміти суть цієї планети, перш ніж заглибитися в її історію", — говорить Джесіка Новьєлло з NASA.

Результати дослідження

Результати моделювання показали, що на початку своєї історії Гаумеа була на 3% більшою, ніж зараз, і ця різниця пояснює появу "родичів" карликової планети. Також учені з'ясували, що, швидше за все, спочатку Гаумеа оберталася з іншою швидкістю і її обсяг був більшим, ніж зараз.

Моделювання також показало, що в перші роки свого існування на початку історії Сонячної системи Гаумеа зіткнулася з іншим тілом. Це призвело до того, що від карликової планети відкололися шматки. Але вони не стали тими крижаними об'єктами, які перебувають поруч із господинею, адже такий сильний удар відкинув би уламки набагато далі в космос.

[ + – ] Моделювання також показало, що в перші роки свого існування на початку історії Сонячної системи Гаумеа зіткнулася з іншим тілом. Це призвело до того, що від карликової планети відкололися шматки. Але вони не стали тими крижаними об'єктами, які перебувають поруч із господинею, адже такий сильний удар відкинув би уламки набагато далі в космос. Фото: space.com

Учені вважають, що навколишні об'єкти Гаумеа, швидше за все, утворилися пізніше, коли карликова планета активно еволюціонувала. Швидкість її обертання, що поступово збільшилася, призвела до того, що з її поверхні почали відлітати шматки льоду, які й стали частиною сімейства Гаумеа.

На сьогодні вченим відомо про те, що карликова планета Гаумеа має 2 супутники, Хіїаку та Намаку, і навіть система кілець.

Що стосується зовнішньої частини Сонячної системи, то, як уже писав Фокус, учені зробили важливе відкриття, яке стосується оболонки, що огортає нашу зіркову систему, під назвою геоліосфера. Зокрема, вони визначили наявність дивних процесів, що відбуваються на кордоні між геолісферою та міжзоряним простором.

Про те, які загадки приховує ще одна карликова планета — Плутон, а також про те, що вже відомо про це небесне тіло, Фокус уже писав.