Ученые выяснили, откуда взялся на краю Солнечной системы один из ее самых странных объектов

Этим объектом является необычная быстро вращающаяся карликовая планета под названием Хаумеа.

Related video

Одним из самых необычных объектов на краю Солнечной системы является карликовая планета Хаумеа. Ее открыли только в 2004 году, она имеет диаметр примерно в 100 км, делает полный оборот вокруг Солнца за 284 года, но самым странным является ее период вращения вокруг своей оси. Хаумеа – это самый быстро вращающийся объект в Солнечной системе. Карликовая планета делает полный оборот вокруг своей оси, то есть на ней проходит 1 день, за 4 земных часа. Ученые из NASA возможно выяснили, как появилась эта странная планета, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

[ + – ] Хаумеа и два ее спутника. Снимок космического телескопа Хаббл Фото: NASA

Эллипсоид в поясе Койпера

Хаумеа находится в поясе Койпера, который являются областью космоса на краю Солнечной системы, которая состоит из ледяных камней и комет, а также других транснептуновых объектов, ведь этот пояс расположен за орбитой Нептуна. Это, напоминаем, восьмая и самая далекая планета нашей Солнечной системы.

Из-за своего очень быстрого вращение Хаумеа имеет не форму сферы, как например карликовая планета Плутон (который только 16 лет назад перестал быть девятой планетой Солнечной системы). Она напоминает по форме мяч для регби, то есть имеет форму эллипса.

[ + – ] Из-за своего очень быстрого вращение Хаумеа имеет не форму сферы, как например карликовая планета Плутон. Она напоминает по форме мяч для регби, то есть имеет форму эллипса Фото: wikipedia

Семейство Хаумеа

Но не только это отличает карликовую планету от других объектов в поясе Койпера. Поверхность Хаумеа в основном состоит из водяного льда, в отличие от большинства других тел на краю Солнечной системы. Такую же поверхность имеют и близкие в карликовой планете ледяные объекты, которые двигаются по той же орбите. Ученые решили, что все они имеют одинаковое происхождение и составляют единое семейство похожих объектов — семейство Хаумеа.

[ + – ] Сравнение размеров крупнейших транснептуновых объектов в размерами Земли Фото: wikipedia

Ученые из NASA использовали компьютерное моделирование, чтобы выяснить, как появился такой необычный объект как Хаумеа и ее "родственники". Эта планета находится так далеко, что точные расчеты ее характеристик провести достаточно сложно с имеющимися телескопами.

"В наше моделирование мы внесли необходимые данные, которые нам уже известны: примерный размер планеты, примерную массу, а также то, что она имеет такую быструю скорость вращения. Используя эту информацию, мы смогли выяснить, как распределяется масса карликовой планеты и как это распределение влияет на ее вращение. Нужно понять суть этой планеты, прежде, чем углубиться в ее историю", — говорит Джессика Новьелло из NASA.

Результаты исследования

Результаты моделирования показали, что в начале своей истории Хаумеа была на 3% больше, чем сейчас и эта разница объясняет появление "родственников" карликовой планеты. Также ученые выяснили, что скорее всего изначально Хаумеа вращалась с другой скоростью и ее объем был больше, чем сейчас.

Моделирование также показало, что в первые годы своего существования в самом начале истории Солнечной системы Хаумеа столкнулась с другим телом. Это привело к тому, что от карликовой планеты откололись куски. Но они не стали теми ледяными объектами, которые находятся рядом с хозяйкой, ведь такой сильный удар отбросил бы обломки намного дальше в космос.

[ + – ] Моделирование также показало, что в первые годы своего существования в самом начале истории Солнечной системы Хаумеа столкнулась с другим телом. Это привело к тому, что карликовой планеты откололись куски. Но они не стали теми ледяными объектами, которые находятся рядом с карликовой планетой, ведь такой сильный удар отбросил бы обломки намного дальше в космос Фото: space.com

Ученые считают, что окружающие Хаумеа объекты скорее всего образовались позже, когда карликовая планета активно эволюционировала. Постепенно увеличившаяся скорость ее вращения привела к тому, что с ее поверхности начали улетать куски льда, которые и стали частью семейства Хаумеа.

На сегодняшний день ученым известно о том, что у карликовой планеты Хаумеа имеется 2 спутника, Хииака и Намака, а также система колец.

Что касается внешней части Солнечной системы, то как уже писал Фокус ученые сделали важное открытие, которое касается оболочки, окутывающей нашу звездную систему под названием геолиосфера. В частности, они определили наличие странных процессов, которые происходят на границе между геолисферой и межзвездным пространством.

О том какие загадки скрывает еще одна карликовая планета – Плутон, а также о том, что уже известно об этом небесном теле, Фокус уже писал.