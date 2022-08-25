Плутон 16 лет назад перестал быть планетой: через 9 лет он заинтриговал ученых

76 лет после открытия Плутон считался планетой, но в 2006 году ученые изменили его статус, и он превратился в карликовую планету.

24 августа 2006 года Плутон, который открыли в 1930 году и который считался девятой планетой Солнечной системы, перестал носить этот статус. Международный астрономический союз решил, что Плутон не соответствует по своим характеристикам статусу планеты, а потому ему было присвоено звание карликовой планеты. В 2015 году к Плутону приблизился космический аппарат "Новые горизонты", данные которого показали, что это очень интригующий мир, который нужно исследовать более тщательно, пишет Forbes.

По прошествии 16 лет после того, как Плутон получил статус карликовой планеты, все еще есть ученые, которые не согласны с этим. Но реальность такова, что Плутон остается карликовой планетой и является самым крупным объектом в поясе Койпера. Это область Солнечной системы за орбитой Нептуна, которая наполнена разными космическими телами – астероидами и карликовыми планетами. Плутон имеет эксцентричную орбиту, а потому то приближается к Солнцу на расстояние в 4,4 млрд км, то удаляется на расстояние в 7,4 млрд км.

[ + – ] Плутон имеет эксцентричную орбиту, а потому то приближается к Солнцу на расстояние в 4,4 млрд км, то удаляется на расстояние в 7,4 млрд км Фото: NASA

Главной причиной того, что Плутон перестал быть планетой является то, что возле настоящей планеты, по мнению ученых, не должно быть объектов сравнимого размера, а только спутники. Одной из причин того, что Плутон потерял статус планеты является открытие в 2005 году объекта в поясе Койпера под названием Эрида. Этот объект получил также звание карликовой планеты. Эрида является самой далекой карликовой планетой Солнечной системы и Плутон ненамного больше ее по размерам. В 2006 году Эрида могла получить статус планеты, но ученые решили, что и этот объект, и Плутон не соответствуют необходимым характеристикам.

[ + – ] Снимок Эриды со спутником, сделанный при помощи телескопа Хаббл Фото: NASA

16 лет назад Плутон не впервые пострадал от решения ученых. Космический аппарат "Вояджер-2" так и не посетил Плутон, хотя мог это сделать, но ученые решили, что более важной задачей для него будет исследование спутника Нептуна под названием Тритон.

Кстати Фокус уже писал об особенностях миссии аппарата "Вояджер-2" и о том, какие ему удалось сделать открытия перед тем, как он покинул Солнечную систему.

Также в 2006 году произошел не первый случай в истории, когда планета Солнечной системы потеряла свой первоначальный статус. Еще в 1801 году ученые открыли Цереру, которая находится в поясе астероидов между Марсом И Юпитером. Тогда ученые решили, что это затерянная планета, но через год этот объект объявили просто астероидом. Но на том же заседании, где Плутон получил новый статус, Церера также получила звание карликовой планеты.

[ + – ] Еще в 1801 году ученые открыли Цереру, которая находится в поясе астероидов между Марсом И Юпитером. Тогда ученые решили, что это затерянная планета, но через год этот объект объявили просто астероидом. Но на том же заседании, где Плутон получил новый статус, Церера также получила звание карликовой планеты Фото: wikipedia

К Плутону удалось добраться только в июле 2015 года космическому аппарату "Новые горизонты". Именно данные аппарата показали, что ученые имеют дело с очень интригующим миром. Оказалось, что на Плутоне происходят вулканические и тектонические процессы, то есть эта карликовая планета до сих пор геологически активна.

Космический аппарат подтвердил, что на Плутоне существует атмосфера, о которой впервые заговорили еще в 1985 году. Также данные показали, что на поверхности Плутона находятся органические соединения и огромные разломы в коре. На поверхности карликовой планеты аппарат обнаружил азотно-ледяные равнины, горные хребты и "ледяныt вулканы".

Плутон — это очень интересный мир, к которому необходимо отправить новые космические аппараты для его исследования, ведь возможно под поверхностью из льда существует океан из воды, пишет Forbes.

[ + – ] Таким увидел Плутон космический аппарат "Новые горизонты"

У Плутона, площадь которого всего 2 раза превышает площадь США, имеется 5 спутников:

Самый большой спутник – Харон, который открыли в 1978 году;

Никта и Гидра, которых открыли в 2005 году;

Кербер, открытый в 2011 году;

Стикс, который обнаружили в 2012 году.

Плутон совершает одно вращение вокруг Солнца за 248 земных лет. Ученые считают, что температура на его поверхности колеблется в пределах от -233 до -213 градусов Цельсия.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили на Плутоне активные ледяные вулканы, которые больше, чем Анды по высоте.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что атмосфера Плутона медленно исчезает.