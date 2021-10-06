Ученые обнаружили, что атмосфера Плутона медленно исчезает

По словам ученых, газы, окружающие Плутон, исчезают, превращаясь обратно в лед, пока карликовая планета дрейфует все дальше от Солнца.

Тонкая атмосфера Плутона состоит в основном из азота с небольшими примесями метана и окиси углерода. По мере удаления от Солнца, температура на поверхности карлика падает, азот замерзает и это приводит к исчезновению атмосферы, сообщает Sciencealert.

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Оценка состояния атмосферы Плутона проводилась с использованием так называемого покрытия, когда одно небесное тело с точки зрения наблюдателя закрывает другое небесное тело. В данном случае Плутон покрывал далекую звезду, которая использовалась в качестве подсветки для земных телескопов.

Ученые используют покрытие для наблюдений за изменениями атмосферы Плутона с 1988 года.

[ + – ] Атмосфера Плутона. Фото: NASA

Атмосфера Плутона

В 2015 году космический аппарат New Horizons предоставил важные данные о атмосфере Плутона. Ученые узнали, что атмосфера планеты удваивается каждые десять лет, но новые наблюдения показывают, что этого не происходит с тех пор, говорит планетолог Элиот Янг из Юго-Западного исследовательского института в Техасе.

Атмосфера Плутона формируется из испарившегося льда на поверхности, небольшие изменения температуры приводят к значительным изменениям плотности атмосферы.

[ + – ] Фотография Плутона, сделанная космическим аппаратом New Horizons с расстояния 35 445 км. Фото: NASA

Период вращения вокруг Солнца

Карликовой планете требуется 248 земных лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца, в какой-то момент приблизившись к Солнцу на 30 астрономических единиц, что в 30 раз больше расстояния между Землей и Солнцем. Это значит, что Плутон то приближается к нашей звезде на расстояние около 4,4 млрд км, то удаляется на расстояние около 7,4 млрд км.

В результате увеличения расстояния от Солнца, Плутон получает меньше солнечного тепла и там становится холоднее. Повышение плотности атмосферы, замеченное в 2015 году, скорее всего, связано с тепловой инерцией — остаточным теплом, удерживаемым в азотных ледниках, которое имеет отсроченную реакцию на увеличение расстояния между Плутоном и Солнцем, говорят ученые.

"Это похоже на то, как нагревается песок на пляже. Больше всего солнечного света поступает в полдень, а потом песок поглощает тепло в течение дня, поэтому он особенно горячий вечером", — говорит Лесли Янг из Юго-Западного исследовательского института в Техасе.

[ + – ] Поверхность Плутона. Фото сделано космическим аппаратом New Horizons.

Карликовая планета

Плутон уже не является планетой с 2006 года, а перешел в категорию карликовых планет Солнечной системы. Но он представляет большой интерес для ученых.

В последние годы астрономы узнали, что на Плутоне есть заснеженные горы и жидкие океаны под его поверхностью – эти открытия, могут рассказать больше о том, как работает атмосфера карликовой планеты.

[ + – ] Крупнейший спутник Плутона - Харон. Фото сделано космическим аппаратом New Horizons. Фото: NASA

Плутон был открыт в 1930 году и имеет 5 спутников: Харон, Гидра, Никта, Кербер и Стикс.