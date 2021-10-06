Учені з'ясували, що атмосфера Плутона повільно зникає
За словами вчених, гази, що оточують Плутон, зникають, перетворюючись назад на лід, поки карликова планета дрейфує все далі від Сонця.
Тонка атмосфера Плутона складається здебільшого з азоту з невеликими домішками метану й окису вуглецю. У міру віддалення від Сонця, температура на поверхні карлика падає, азот замерзає і це призводить до зникнення атмосфери, повідомляє Sciencealert.
Оцінка стану атмосфери Плутона проводилася з використанням так званого покриття, коли одне небесне тіло з точки зору спостерігача закриває інше небесне тіло. У цьому випадку Плутон покривав далеку зірку, яка використовувалася як підсвічування для земних телескопів.
Учені використовують покриття для спостережень за змінами атмосфери Плутона з 1988 року.
Атмосфера Плутона
У 2015 році космічний апарат New Horizons надав важливі дані про атмосферу Плутона. Учені дізналися, що атмосфера планети подвоюється кожні десять років, але нові спостереження показують, що цього не відбувається з тих пір, говорить планетолог Еліот Янг із Південно-Західного дослідницького інституту в Техасі.
Атмосфера Плутона формується з льоду, що випарувався, на поверхні, невеликі зміни температури призводять до значних змін щільності атмосфери.
Період обертання навколо Сонця
Карликовій планеті потрібно 248 земних років, щоб зробити один оберт навколо Сонця, в якийсь момент наблизившись до Сонця на 30 астрономічних одиниць, що в 30 разів більше відстані між Землею і Сонцем. Це означає, що Плутон то наближається до нашої зірки на відстань майже 4,4 млрд км, то віддаляється на відстань майже 7,4 млрд км.
Унаслідок збільшення відстані від Сонця, Плутон отримує менше сонячного тепла і там стає холодніше. Підвищення щільності атмосфери, помічене в 2015 році, швидше за все, пов'язане з тепловою інерцією — залишковим теплом, утримуваним в азотних льодовиках, яке має відтерміновану реакцію на збільшення відстані між Плутоном і Сонцем, кажуть вчені.
"Це схоже на те, як нагрівається пісок на пляжі. Найбільше сонячного світла надходить опівдні, а потім пісок поглинає тепло протягом дня, тому він особливо гарячий ввечері", — говорить Леслі Янг із Південно-Західного дослідницького інституту в Техасі.
Карликова планета
Плутон вже не є планетою з 2006 року, а перейшов у категорію карликових планет Сонячної системи. Але він являє великий інтерес для вчених.
В останні роки астрономи дізналися, що на Плутоні є засніжені гори та рідкі океани під його поверхнею — ці відкриття, можуть розповісти більше про те, як працює атмосфера карликової планети.
Плутон був відкритий в 1930 році і має 5 супутників: Харон, Гідра, Нікс, Кербер і Стікс.