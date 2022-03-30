Превосходят Анды по высоте. Ученые нашли на Плутоне активные ледяные вулканы

Отсутствие ударных кратеров в некоторых частях Плутона, указывает на то, что на нем происходила недавняя геологическая активность, которая изменила форму некоторых областей.

В ходе повторного анализа изображений, сделанных в 2015 году космическим аппаратом "Новые горизонты", ученые выяснили, что горы на Плутоне, по крайней мере, одна из них превосходит по высоте многие земные, пишет IFLS.

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Эти вершины не похожи ни на что другое в Солнечной системе и, по мнению планетологов, не могли образоваться из горных пород, вместо этого они состоят из замороженного аммиака, азота, метана и водяного льда. Тем не менее, их происхождение изучено довольно плохо.

Повторное изучение изображений

Плутон настолько мал и далек от Солнца, что когда-то считалось, что он полностью замерз. Однако сложная геология, наблюдаемая "Новыми горизонтами", включая отсутствие ударных кратеров в некоторых частях карликовой планеты, указывает на то, что недавняя геологическая активность изменила форму некоторых областей.

Исследователи провели последние 7 лет, пытаясь более детально изучить изображения, полученные во время пролета "Новых горизонтов" и понять силы, которые привели к появлению изменений.

[ + – ] Самой главной особенностью Плутона является место известное под названием равнина Спутника — ледяной щит в форме сердца около 1 050 км в поперечнике

Самой главной особенностью Плутона является место известное под названием равнина Спутника — ледяной щит в форме сердца около 1 050 км в поперечнике. Его склоны включают значительные возвышенности, состоящие из множества небольших холмов.

Высота самого большого из них — Пикар Монс, расположенного на юго-западе, составляет 7 км, а ширина около 225 км. Но к тому времени, когда "Новые горизонты" сделали свои самые подробные снимки, он был погружен во тьму. Следовательно, в исследовании внимание уделялось горе Райт Монс, которую можно увидеть незадолго до местного заката.

Доктор Келси Сингер из Юго-Западного исследовательского института Колорадо и ее коллеги пришли к выводу, что обе горы представляют собой ледяные вулканы, но вместо того, чтобы образоваться в результате одного извержения, они, вероятно, являются результатом "нескольких эпизодов". Они расположены так близко друг к другу, что горы слились, образовав холмистый узор.

Другие, более низкие горы находятся поблизости, но их вулканический статус менее определен. При высоте 4 км и поперечнике 150 км гора Райт Монс похожа на щитовой вулкан на Гавайях — Мауна-Лоа, который намного больше Эвереста, но расположена гораздо ниже уровня моря.

Следы вулканической активности

Отсутствие ударных кратеров в этом районе указывает на то, что вулканы были активны относительно недавно. Если это так, то Плутон сохранил достаточно тепла, чтобы иметь возможность вызывать такие извержения, вероятно, из внутреннего океана, состоящего из смеси воды, аммиака и других форм антифриза. Тем не менее, как этот океан уцелел, не говоря уже о том, что у него хватило энергии для таких извержений, остается загадкой.

[ + – ] Трехмерная топографическая карта Райт Монс и Пикар Монс. Синий цвет указывает на более низкую местность, коричневый — на более высокую, а зеленый находится между

Плутон не получает тепла от Солнца, средняя температура его поверхности составляет — 230 ° C. Ядро Земли расплавляется благодаря теплу, выделяемому при радиоактивном распаде, но каменистое ядро Плутона настолько мало, что не содержит достаточного количества радиоактивных элементов. Приливные взаимодействия между Плутоном и его спутником Хароном могли бы обеспечить источник тепла после образования Харона в результате сильного удара, но считается, что этот источник тоже исчез по мере увеличения расстояния между двумя объектами.

Главные загадки Пикар и Райт

Тем не менее, доказательства недавней активности слишком сильны, чтобы их отрицать — что-то создало энергию, чтобы поднять эти ледяные горы. Загадочной особенностью Пикар и Райт для ученых были гигантские впадины вблизи их вершин. Они похожи на кальдеры вулканов на Земле или Марсе, но намного больше, даже по сравнению с окружающими их вершинами.

Сингер пришла к выводу, что бугристые "стены" этих кратеров не являются очертаниями одной кальдеры, а представляют собой многочисленные пики, образовавшиеся в результате серии небольших извержений.

Напомним, что в ходе другого исследования ученых, проведенного в декабре прошло года ученым удалось выяснить, из-за чего на Плутоне сформировалась область в форме сердца. Как выяснилось, необычная поверхность была сформирована в результате сублимации азотного льда.