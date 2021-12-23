Ученые выяснили, откуда на Плутоне взялся регион в форме сердца

Исследователи утверждают, что карликовая планета до сих пор геологически активна.

Еще в 2015 году, когда аппарат New Horizons пролетел мимо Плутона, ученые впервые увидели захватывающие узоры на поверхности карликовой планеты. Самой выдающейся была яркая равнина в форме сердца, названная областью Томбо. Она была названа в честь Клайда Томбо, который открыл Плутон в 1930 году, пишет Universe Today.

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Регион с изломанными сегментами на поверхности кажется геологически молодым, так как на нем не видно следов от ударов метеоритов.

"Эту местность нелегко объяснить с научной точки зрения", – говорит глава команды New Horizons Джефф Мур.

[ + – ] Поверхность области Томбо Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

На поверхности Плутона имеется несколько древних ударных кратеров. Но в других областях, таких как область Томбо, ничего подобного нет. Это говорит о том, что на карликовой планете идут процессы изменения рельефа в настоящее геологическое время, подчеркивает Мур.

В новом исследовании, проведенном командой Адриена Морисона из Университета Эксетера, рассказывается, как формировались эти необычные пейзажи на Плутоне.

[ + – ] Область Томбо и Равнины Спутника Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

Команда ученых предполагает, что необычная поверхность была сформирована в результате сублимации азотного льда. В процессе твердый лед превращается в газ из-за крайне незначительного атмосферного давления.

"Плутон все еще геологически активен, несмотря на то, что он располагается настолько далеко от Солнца и имеет ограниченные источники внутренней энергии. Условия на поверхности карликовой планеты позволяют газообразному азоту сосуществовать с твердым азотом", – добавляет Морисон.

Исследователи утверждают, что сублимация азотного льда способствует охлаждению всей Равнины Спутника на поверхности Плутона. Ученые также говорят, что данные нового исследования согласуются с множеством остальных, полученных от New Horizons.

Исследованная область составляет примерно 20 км в поперечнике.

Кроме этого, ученые полагают, что азотный люд на Плутоне начала испаряться примерно 1-2 млн лет назад.