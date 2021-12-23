Учені з'ясували, звідки на Плутоні взявся регіон у формі серця

Дослідники стверджують, що карликова планета досі геологічно активна.

Ще у 2015 році, коли апарат New Horizons пролетів повз Плутон, учені вперше побачили захопливі візерунки на поверхні карликової планети. Найвидатнішою була яскрава рівнина у формі серця, названа областю Томбо. Вона була названа на честь Клайда Томбо, який відкрив Плутон у 1930 році, пише Universe Today.

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Регіон із зламаними сегментами на поверхні здається геологічно молодим, тому що на ньому не видно слідів від ударів метеоритів.

"Цю місцевість нелегко пояснити з наукового погляду", — каже голова команди New Horizons Джефф Мур.

[ + – ] Поверхня ділянки Томбо Фото: Плутон

На поверхні Плутона є кілька давніх ударних кратерів. Але в інших ділянках, таких як Томбо, нічого подібного немає. Це говорить про те, що на карликовій планеті наразі йдуть процеси зміни рельєфу, підкреслює Мур.

У новому дослідженні, проведеному командою Адрієна Морісона з Університету Ексетера, розповідається, як формувалися ці незвичайні краєвиди на Плутоні.

[ + – ] Ділянка Томбо та Рівнини Супутника Фото: Плутон

Команда вчених припускає, що незвичайна поверхня була сформована внаслідок сублімації азотного льоду. У процесі твердий лід перетворюється на газ через вкрай незначний атмосферний тиск.

"Плутон усе ще геологічно активний, попри те, що він розташований настільки далеко від Сонця і має обмежені джерела внутрішньої енергії. Умови на поверхні карликової планети дозволяють газоподібному азоту співіснувати з твердим азотом", — додає Морісон.

Дослідники стверджують, що сублімація азотного льоду сприяє охолодженню всієї Рівнини Супутника на поверхні Плутона. Учені також кажуть, що дані нового дослідження узгоджуються з багатьма іншими, отриманими від New Horizons.

Досліджена ділянка становить приблизно 20 км у поперечнику.

Крім цього, учені вважають, що азотний лід на Плутоні почав випаровуватися приблизно 1-2 млн років тому.