Перевершують Анди за висотою. Учені знайшли на Плутоні активні крижані вулкани

Відсутність ударних кратерів у деяких частинах Плутона вказує на те, що на ньому відбувалася нещодавня геологічна активність, яка змінила форму деяких областей.

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У ході повторного аналізу зображень, зроблених у 2015 році космічним апаратом "Нові горизонти", учені з'ясували, що гора на Плутоні, принаймні одна з них, перевершує по висоті багато земних, пише IFLS.

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Ці вершини не схожі ні на що інше в Сонячній системі і, на думку планетологів, не могли утворитися з гірських порід, натомість вони складаються із замороженого аміаку, азоту, метану та водяного льоду. Проте їх походження вивчено досить погано.

Повторне вивчення зображень

Плутон настільки малий і далекий від Сонця, що колись вважалося, що він замерз. Однак, складна геологія, що спостерігається "Новими горизонтами", включаючи відсутність ударних кратерів у деяких частинах карликової планети, вказує на те, що нещодавня геологічна активність змінила форму деяких областей.

Дослідники провели останні 7 років, намагаючись детальніше вивчити зображення, отримані під час прольоту "Нових горизонтів" та зрозуміти сили, що призвели до появи змін.

[ + – ] Найголовнішою особливістю Плутона є місце відоме під назвою рівнина Супутника — крижаний щит у формі серця близько 1050 км у поперечнику

Найголовнішою особливістю Плутона є місце, відоме під назвою рівнина Супутника — крижаний щит у формі серця близько 1050 км у поперечнику. Його схили включають значні височини, що складаються з безлічі невеликих пагорбів.

Висота найбільшого з них Пікар Монс, розташованого на південному заході, становить 7 км, а ширина близько 225 км. Але до того часу, коли "Нові горизонти" зробили свої докладніші знімки, він був занурений у пітьму. Отже, у дослідженні увага приділялася горі Райт Монс, яку можна побачити незадовго до місцевого заходу сонця.

Докторка Келсі Сінгер з Південно-Західного дослідницького інституту Колорадо та її колеги дійшли висновку, що обидві гори є крижаними вулканами, але замість того, щоб утворитися в результаті одного виверження, вони, ймовірно, є результатом "кількох епізодів". Вони розташовані так близько одне до одного, що гори злилися, утворивши горбистий узор.

Інші, нижчі гори розташовані поблизу, але їхній вулканічний статус менш визначений. При висоті 4 км і поперечнику 150 км гора Райт Монс схожа на щитовий вулкан на Гаваях — Мауна-Лоа, який набагато більший за Еверест, але розташована набагато нижче за рівень моря.

Сліди вулканічної активності

Відсутність ударних кратерів у цьому районі вказує на те, що вулкани були активними відносно недавно. Якщо це так, то Плутон зберіг досить тепла, щоб мати можливість викликати такі виверження, ймовірно, з внутрішнього океану, що складається із суміші води, аміаку та інших форм антифризу. Тим не менш, як цей океан уцілів, не кажучи вже про те, що в нього вистачило енергії для таких вивержень, залишається загадкою.

[ + – ] Тривимірна топографічна карта Райт Монс та Пікар Монс. Синій колір вказує на нижчу місцевість, коричневий — на більш високу, а зелений між ними

Плутон не отримує тепла від Сонця, середня температура його поверхні становить — 230 ° C. Ядро Землі розплавляється завдяки теплу, що виділяється при радіоактивному розпаді, але кам'янисте ядро Плутона настільки мале, що не містить достатньої кількості радіоактивних елементів. Припливні взаємодії між Плутоном та його супутником Хароном могли б забезпечити джерело тепла після утворення Харона внаслідок сильного удару, але вважається, що це джерело теж зникло зі збільшенням відстані між двома об'єктами.

Головні загадки Пікар та Райт

Проте докази недавньої активності надто сильні, щоб їх заперечувати — щось створило енергію, щоб підняти ці крижані гори. Загадковою особливістю Пікар та Райт для вчених були гігантські западини поблизу їхніх вершин. Вони схожі на кальдери вулканів на Землі або Марсі, але набагато більші, навіть порівняно з навколишніми вершинами.

Сінгер дійшла висновку, що бугристі "стіни" цих кратерів не є обрисами однієї кальдери, а є численними піками, що утворилися в результаті серії невеликих вивержень.

Нагадаємо, що під час іншого дослідження вчених, проведеного в грудні минулого року, вдалося з'ясувати, через що на Плутоні сформувалася ділянка у формі серця. Як з'ясувалося, незвичайна поверхня була сформована внаслідок сублімації азотного льоду.