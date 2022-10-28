На краю Сонячної системи відбувається щось страшне та дивне: що виявили вчені

Вчені виявили дивні хвилі та дивні структури на кордоні між нашою Сонячною системою та міжзоряним простором.

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Саме напередодні Гелловіна американські вчені виявили щось моторошне і дивне, що відбувається на краю Сонячної системи. Згідно з дослідженням, геліопауза здається набуває хвилястої форми, утворює косі кути, і відбувається її зміщення, пише Space.

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Своєрідна оболонка нашої Сонячної системи під назвою геліосфера простягається від Сонця на відстань приблизно 17,5 млрд км, а це вдвічі далі, ніж знаходиться Плутон. Геліосфера формує сонячний вітер (потік сонячних частинок) і вона закінчується геліопаузою. Це межа між геліосферою та міжзоряним середовищем. Єдиними апаратами, які перетнули геліопаузу на сьогодні є "Вояджер-1" та "Вояджер-2".

Саме за допомогою цих апаратів, а також супутника IBEX, який вивчає межі Сонячної системи, а також нейтральні атоми, що створюються при взаємодії сонячного вітру та міжзоряного середовища, вчені вже визначили, що геліопауза може змінювати свою форму.

[ + – ] Своєрідна оболонка нашої Сонячної системи під назвою геліосфера простягається від Сонця на відстань приблизно 17,5 млрд км, а це вдвічі далі, ніж знаходиться Плутон Фото: NASA/IBEX/Adler Planetarium

Вчені під керівництвом Еріка Зірнштейна з університету Прінстона, США, виявили нові незвичайні структури на кордоні Сонячної системи. Вони з'ясували, що геліопауза зміщується, а у самій структурі геліосфери проявляється значна асиметрія. Тобто межа Сонячної системи постійно рухається. Результати нового дослідження суперечать попереднім науковим роботам та моделям геліосфери.

Вчені вивчили дані супутника IBEX і з'ясували, що поверхня геліосфери спотворена величезними хвилями, що з'являються під несподівано косим кутом. Ці хвилі можуть досягати 10 астрономічних одиниць, а це приблизно 1,5 млрд км.

Крім того, вивчаючи дані про подорожі "Вояджерів", вчені виявили, що геліопауза різко змінилася за дуже короткий період. Це може пояснити, чому між часом перетину кордону геліосфери двома апаратами був такий великий розрив, адже вони вийшли у міжзоряний простір у 2012 та 2018 роках. Але такий рух геліопаузи також суперечить моделям.

[ + – ] Крім того, вивчаючи дані про подорожі "Вояджерів", вчені виявили, що геліопауза різко змінилася за дуже короткий період. Це може пояснити, чому між часом перетину кордону геліосфери двома апаратами був такий великий розрив, адже вони вийшли у міжзоряний простір у 2012 та 2018 роках. Але такий рух геліопаузи також суперечить моделям Фото: NASA

Вчені назвали ці невідповідності інтригувальними та потенційно спірними, адже виходить, що геліопауза фактично зміщувалась на десятки астрономічних одиниць за цей період.

Вчені планують продовжити вивчення геліопаузи та сподіваються отримати більше інформації від космічного апарату Interstellar Mapping and Acceleration Probe, який також вивчатиме край Сонячної системи та буде запущений у 2025 році.

Фокус вже писав про те, що вчені висунули нову теорію, яка свідчить, що насправді геліосфера має форму круасана. Але що насправді представляє з себе гігантська бульбашка, що огортає Сонячну систему, залишається загадкою. Проте на сьогодні вчені вже знають багато фактів про цю оболонку.

Також Фокус вже детально писав про новий космічний апарат Interstellar Mapping and Acceleration Probe, який має надати більше даних про цей космічний міхур.

Ще Фокус детально писав про політ космічних апаратів "Вояджер-1" та "Вояджер-2" та про те, яких результатів їм вдалося досягти за 45 років у космосі.