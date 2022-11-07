Некоторые планеты имеют способность замедлять процесс старения звезд: как это происходит

Новое исследование показывает, что газовые гиганты могут ускорять вращение своих звезд, и таким образом звезды как бы омолаживаются.

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Группа астрономов из Потсдамского астрофизического института, Германия, выяснили, что если вокруг звезды вращается планета нужного размера, то она может влиять на возраст звезды и замедлять процесс ее старения. Ученые пришли к выводу, что такими планетам являются газовые гиганты или горячие Юпитеры, которые находятся близко к своим звездам. Эти экзопланеты могут передавать угловой момент (своеобразный кинетический импульс) своей звезде и таким образом это препятствует замедлению ее вращения, пишет ScienceAlert.

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Чтобы понять, как экзопланеты могут влиять на вращение своих звезд, немецкие ученые использовали наблюдения за 34 двойными звездными системами. В таких системах две звезды обычно имеют похожие свойства: размер, яркость и скорость вращения.

Но самое главное в этих двойных звездных системах только у одной звезды есть планеты. В частности, вокруг них вращаются горячие Юпитеры. Это экзопланеты, которые являются газовыми гигантами, которые похожи на наш Юпитер. Но они часто находятся очень близко к своим звездам, а потому делают полный оборот за несколько дней и даже за несколько часов. Также эти планеты имеют очень высокую температуру, что и дало им название.

[ + – ] Но самое главное в этих двойных звездных системах только у одной звезды есть планеты. В частности, вокруг них вращаются горячие Юпитеры. Это экзопланеты, которые являются газовыми гигантами, которые похожи на наш Юпитер. Но они часто находятся очень близко к своим звездам, а потому делают полный оборот за несколько дней и даже за несколько часов Фото: SciTechDaily

Звезды, которые вращаются быстрее, выпускают больше рентгеновского излучения, чем звезды, которые вращаются медленнее. Сравнивая скорость вращения звезд в двойных звездных системах ученые обнаружили четкую разницу в скорости.

"Это исследование дает нам уверенность в том, что горячие Юпитеры действительно заставляют звезды, вокруг которых они вращаются, становится моложе, чем они есть на самом деле. Более быстрая скорость вращения была у звезд именно благодаря горячим Юпитерам, но другие газовые гиганты, которые находятся на большем расстоянии от звезды никак не влияли на скорость ее вращения", — говорит Николета Илич из Потсдамского астрофизического института.

Поскольку вращение звезд с возрастом постепенно замедляется, молодые звезды имеют тенденцию вращаться быстрее, чем старые звезды с аналогичными свойствами.

[ + – ] Это исследование дает нам уверенность в том, что горячие Юпитеры действительно заставляют звезды, вокруг которых они вращаются, становится моложе, чем они есть на самом деле. Более быстрая скорость вращения была у звезд именно благодаря горячим Юпитерам, но другие газовые гиганты, которые находятся на большем расстоянии от звезды никак не влияли на скорость ее вращения, — говорит Николета Илич Фото: Independent

"Горячие Юпитеры — это что-то вроде крема от морщин для звезд. Взаимодействие между звездой и экзопланетой приводит к передаче вращения от планеты к звезде, что увеличивает скорость вращения последней", — говорит Илич.

Пока что ученые не понимают всех тонкостей этого процесса, но предполагают, что это связано с гравитационным взаимодействием между планетой и звездой. Возможно в этом играют свою роль и магнитные поля этих объектов.

По словам ученых, предыдущие наблюдения предполагали, что некоторые планеты могут влиять на свои звезды, но теперь этому есть доказательство. Хотя нужны дополнительные исследования, чтобы понять полную суть данного влияния.

Фокус уже писал о новом исследовании, которое проливает свет на формирование на краю Солнечной системы одной из самых странных карликовых планет.

Также Фокус писал о том, что астрономы узнали, куда исчезла вся атмосфера на планете, которая расположена недалеко от Земли.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили планету, которая по размерам напоминает Юпитер, но она чрезвычайно легкая.