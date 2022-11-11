Загадка "зниклих" планет Чумацького Шляху: астрономи змогли знайти велику пропажу

Вчені з'ясували, чому майже неможливо виявити екзопланети певних розмірів.

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На сьогодні вченим відомо про існування 5197 екзопланет у нашій галактиці, які обертаються навколо 3888 зірок. Ще 8992 планети перебувають у статусі кандидатів на це звання. Більшість з цих екзопланет мають величезний розмір і їхній радіус приблизно у 2,5 раза більше земного і вище. Є ще одна група планет, які називають суперземлями — це кам'янисті екзопланети з радіусом в 1,4 раза більше, ніж у Землі. Але чому планет, які мають розміри, значення яких перебуває посередині, так мало? Ще одна загадка полягає в тому, що в сотнях зіркових систем вчені виявили планети однакового розміру, які розміщені на гармонійних орбітах. Нове дослідження пропонує відповідь на ці загадки, пише ScienceAlert.

Міжнародна група астрофізиків запропонувала нову модель, яка пояснює взаємодію сил, що діють на новонароджені планети, які можуть пояснити ці дві загадки.

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Вчені використали суперкомп'ютер для створення моделі планетарної міграції, яка імітувала перші 50 мільйонів років розвитку планетарної системи. У їхній моделі протопланетні диски з газу та пилу також взаємодіють з мігрувальними планетами, притягуючи їх ближче до своїх зірок, і вони розміщуються на резонансних орбітах. Протягом кількох мільйонів років протопланетний диск зникає, орбіти дестабілізуються, і це призводить до зіткнення планет. Водночас міграція планет може призвести до того, що вони знаходяться на гармонійних орбітах. Вчені вважають, що саме така модель формування планет пояснює відсутність екзопланет певного розміру, а в іншому випадку їхнє незвичайне правильно розміщення.

[ + – ] Міжнародна група астрофізиків запропонувала нову модель, яка пояснює взаємодію сил, що діють на новонароджені планети, які можуть пояснити ці дві загадки Фото: Universe Today

Це дослідження було продовженням наукової роботи з вивчення планет у зірковій системі TRAPPIST-1. Тоді вчені також з'ясували, що, попри зіткнення між планетами, всі 7 з них змогли зберегти гармонійне розміщення. Вчені вважають, що зіткнення в системі TRAPPIST-1 були порівняні з ударом, який створив систему Земля-Місяць.

За словами вчених, міграція молодих планет до своїх зірок створює перенаселеність у системі та часто призводить до катастрофічних зіткнень. Це означає, що гігантські зіткнення, подібні до того, що утворив наш Місяць, ймовірно, є загальним результатом формування планет.

Нове дослідження передбачає, що планети бувають двох видів: сухі кам'янисті планети, які на 50% більші за Землю і планети, багаті водяним льодом, які приблизно у 2,5 раза більші за Землю.

Фокус вже писав про те, що на Венері, яка дуже схожа на Землю за деякими параметрами й також знаходиться в зоні проживання Сонця, можна виявити скам'янілі останки мікроорганізмів, які все ж таки могли жити тут мільярди років тому.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили неподалік Сонячної системи уламки схожої на Землю планети. Але цій кам'янистій екзопланеті 10 млрд років. Зважаючи на те, що нашій Землі 4,5 млрд років, це може говорити про те, що наша планета не така й унікальна.