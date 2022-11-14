Загадкове нове зображення Юпітера допоможе вченим знайти позаземне життя: як це можливо

Насправді не саме зображення, а новий прилад, який його зробив, надасть вченим унікальних можливостей пошуку планет, схожих на Землю.

Related video

В обсерваторії Кека, що знаходиться на Гаваях, провели випробування нового спектрометра під назвою Keck Planet Finder ("Шукач планет"). Саме він зробив нове дивне зображення Юпітера, яке, за словами вчених, допоможе їм ідентифікувати схожі на Землю планети, що обертаються навколо далеких зірок, пише Forbes.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені очікують, що новий прилад, який встановили на одному з телескопів Обсерваторії Кека, здійснить справжню революцію в пошуках позаземного життя і розпочне свою повноцінну роботу вже навесні 2023 року.

Коли новий спектрометр телескопа створено та встановлено, вчені роблять перші знімки, це називається "побачити перше світло". Спектрометр призначений для вивчення спектра світла, тобто ліній різного кольору, які залежать від довжини хвилі та частоти випромінювання. Саме спектральне зображення Юпітера зробив новий прилад Keck Planet Finder, який є найпотужнішим у світі спектрометром для видимих довжин хвиль світла.

[ + – ] Саме спектральне зображення Юпітера і зробив новий прилад Keck Planet Finder, що є найпотужнішим у світі спектрометром для видимих довжин хвиль світла Фото: Forbes

За допомогою спектрів світла вчені можуть зрозуміти з чого складаються атмосфери зірок та планет. А деякі хімічні елементи, які можна виявити за допомогою спектрометра, можуть бути біосигнатурами, тобто ознаками життя на цих планетах.

Але планети, які схожі на Землю, мають занадто маленький розмір, тому їх дуже складно виявити. Але вчені вважають, що кожна п'ята зірка, схожа на Сонце, має таку планету й обертається на відстані, яка дозволяє цій планеті мати рідку воду на поверхні. А вода — це життя.

[ + – ] В обсерваторії Кека (на фото), що знаходиться на Гаваях, провели випробування нового спектрометра під назвою Keck Planet Finder ("Шукач планет"). Саме він зробив нове дивне зображення Юпітера, яке, за словами вчених, допоможе їм ідентифікувати схожі на Землю планети, що обертаються навколо далеких зірок Фото: wikipedia

Крім спектрального зображення Юпітера, прилад Keck Planet Finder зробив такий самий знімок зірки 51 Пегаса, яка знаходиться у сузір'ї Пегаса. Ця зірка схожа на Сонце і навколо неї обертається планета 51 Пегаса b, яка є першою екзопланетою, яку знайшли біля зірки, схожої на Сонце, ще у 1995 році.

Спочатку вчені вважали, що ця планета схожа на Землю, але пізніше виявилося, що вона є гарячим Юпітером, тобто газовим гігантом, схожим на наш Юпітер. Але вчені вважають, що Keck Planet Finder шукатиме і вивчатиме планети, схожі на Землю, з неймовірною точністю.

[ + – ] Крім спектрального зображення Юпітера, прилад Keck Planet Finder зробив такий самий знімок зірки 51 Пегаса, яка знаходиться у сузір'ї Пегаса. Ця зірка схожа на Сонце і навколо неї обертається планета 51 Пегаса b, яка є першою екзопланетою, яку знайшли біля зірки, схожої на Сонце, ще у 1995 році Фото: wikipedia

Для цього використовуватиметься ефект Доплера для вимірювання променевої швидкості зірки-господаря з часом. Рух зірки показує гравітаційне тяжіння будь-яких планет, що обертаються навколо неї. Зірка коливається, якщо на орбіті є планети, тому що вони обертаються навколо загального центру мас, віддаленого від центру мас зірки.

Прилад Keck Planet Finder шукатиме це коливання зірки, яке зможуть вивчити астрономи. Завдяки отриманим даним вчені зможуть визначити масу, розмір та щільність екзопланет, що обертаються навколо далеких зірок. Менш потужні планети, такі як Земля, викликають менші коливання зірок, але новий спектрометр може помітити й такі рухи з високою точністю.

Як уже писав Фокус, нещодавно космічний апарат "Юнона" надіслав нову порцію знімків Юпітера.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли розгадати загадку "зниклих" планет Чумацького Шляху і знайшли велику пропажу.