Спутник Юпитера трясет. На Ио наблюдается вулканическая активность небывалых масштабов

Самый вулканический мир Солнечной системы снова удивляет ученых.

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Спутник Юпитре Ио покрыт большим количество действующих вулканов, в которых постоянно происходят извержения. Поэтому данный спутник является самым вулканически активным миром в нашей Солнечной системе. Но новое исследование показывает, что за последние несколько месяцев на Ио вулканическая активность значительно повысилась, пишет Universe Today.

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По словам Джеффа Моргенталлера из Планетологического института США, на Ио происходят самые крупные извержения вулканов за последние 5 лет наблюдений. По словам Моргенталлера, который ведет наблюдения за третьим по величине спутником Юпитера с 2017 года, такого всплеска извержений вулканов на Ио он еще никогда не наблюдал.

Согласно исследованию, начиная с сентября прошлого года и до конца декабря, на спутнике Юпитера произошло очень много извержений вулканов. Такие выводы ученый сделал, наблюдая за Ио с помощью телескопа, размещенного в Планетологическом институте США.

Сама орбита Ио и близость к Юпитеру приводят к тому, что спутник переживает ежегодно разные всплески вулканической активности, но за последние полгода она была слишком большой. Гравитация Юпитера влияет на подповерхностные геологические процессы на Ио, которая является каменистым миром, из-за чего ее кора приподнимается, а потоки лавы извергаются из вулканов на поверхность.

[ + – ] Сама орбита Ио и близость к Юпитеру приводят к тому, что спутник переживает ежегодно разные всплески вулканической активности, но за последние полгода она была слишком большой Фото: NASA

Но сам спутник имеет очень низкую гравитацию на поверхности, поэтому некоторые газы и легкие вещества из вулканов Ио могут вылететь на орбиту вокруг Юпитера. Это выброшенное вещество, которое в основном состоит в основном из ионизированной серы, образует кольцо в форме пончика вокруг Юпитера, которое называется плазменный тор Ио.

Обычно этот тор становится ярче, когда на Ио происходят сильные извержения вулканов, но во время последних самых крупных извержений этого не произошло. По словам Моргенталера, такое могло случится из-за того, что во время извержений в космос выбросило другие вещества, а может быть потому ,что сам тор может избавляться от избыточного количества вещества, которого стало слишком много.

Для того, чтобы узнать наверняка, что произошло на Ио и вокруг Юпитера, нужны дополнительные данные, которые собрал космический аппарат "Юнона" в декабре прошлого года.

[ + – ] Для того, чтобы узнать наверняка, что произошло на Ио и вокруг Юпитера, нужны дополнительные данные, которые собрал космический аппарат "Юнона" в декабре прошлого года Фото: NASA

В середине декабря аппарат подлетел к Ио на расстояние в 64 тысячи км и приборы "Юноны" изучили среду внутри плазменного тора, а также поверхность спутника. Но пока эти данные проходят расшифровку и обработку, поэтому, по словам Моргенталлера, вскоре можно будет узнать, что произошло с тором на самом деле.

По словам ученого, намного больше информации о спутнике Юпитера Ио можно будет получить уже в конце этого года, когда "Юнона" приблизится к вулканическому миру на расстояние в 1500 км.

Как уже писал Фокус, недавно ученые предположили, что на Ио скрывается подземный океан, но он заполнен не водой, а расплавленной лавой.