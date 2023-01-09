Без проблем не обійшлося. Нарешті отримано нові знімки найвулканічнішого супутника Юпітера (фото)

Космічний апарат "Юнона" зіткнувся з негативним упливом газового гіганта, але все ж таки відправив на Землю нові зображення Іо та Юпітера.

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Апарат "Юнона", який уже 6 років вивчає Юпітер і його супутники, надіслав на Землю велику кількість нових фотографій як самої планети, так і найвулканічнішого супутника Сонячної системи — Іо. Але перед цим із апаратом зник на деякий час зв'язок, пише Forbes.

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Після того, як у середині грудня минулого року космічний апарат "Юнона" здійснив 47-й близький обліт Юпітера, він спробував відправити нові знімки як самої планети, так і його супутника на Землю. Але зв'язок із апаратом зник, і йому це відразу зробити не вдалося.

[ + – ] Апарат "Юнона", який уже 6 років вивчає Юпітер і його супутники, надіслав на Землю велику кількість нових фотографій як самої планети, так і найвулканічнішого супутника Сонячної системи — Іо Фото: NASA

Учені з NASA з'ясували, що проблеми виникли через сильний уплив магнітного поля Юпітера. Тому фахівці місії відправили команду для перезавантаження бортового комп'ютера та на деякий час перевели апарат у безпечний режим роботи. Після цього "Юнона" вийшла на зв'язок і відправила велику порцію нових зображень газового гіганта та його покритого лавою супутника — Іо.

[ + – ] Юпітер Фото: NASA

Як завжди, всі отримані зображення було завантажено на спеціальний сайт NASA, де до них отримали доступ так звані "цивільні вчені". Це група ентузіастів, які допомагають NASA обробляти зображення, які надсилає "Юнона", завдяки чому можна побачити, наскільки приголомшливими є ці небесні тіла.

Апарат "Юнона" пролетів повз Іо на відстані 64 тисячі км саме після того, як на супутнику стався сильний сплеск вулканічної активності. Фокус уже докладно писав про ці найбільші за весь час спостереження виверження вулканів на Іо. Також деякі вчені вважають, що на цьому супутнику під поверхнею є величезний океан з магми, про що також писав Фокус.

[ + – ] Нове зображення Іо. Всі отримані зображення було завантажено на спеціальний сайт NASA, де до них отримали доступ так звані "цивільні вчені". Це група ентузіастів, які допомагають NASA обробляти зображення, які надсилає "Юнона", завдяки чому можна побачити, наскільки приголомшливими є ці небесні тіла. Фото: NASA

Іо перебуває під постійним гравітаційним упливом Юпітера всі 42 години, які потрібні супутникові для здійснення повного оберту навколо своєї рідної планети. Вчені вважають, що через це змінюється форма супутника, і це провокує постійні виверження вулканів.

Згідно з повідомленням NASA, космічний апарат "Юнона" здійснив перший із дев'яти запланованих на найближчі 2 роки прольоти Іо. Під час двох із цих прольотів апарат зможе підлетіти на дуже близьку відстань до супутника Юпітера — 1500 км.

Ці два близькі прольоти Іо апарат здійснить 30 грудня 2023 і 3 лютого 2024 року. У цей час "Юнона" вивчатиме те, як виверження вулканів на Іо взаємодіють із потужним магнітним полем Юпітера та впливають на полярні сяйва на планеті.

[ + – ] За словами Скотта Болтона, вченого з команди "Юнони", цей апарат спочатку призначався тільки для вивчення Юпітера (на фото), але, як виявилося, він може виконувати подвійну місію й надсилати дані також і про супутники газового гіганта Фото: NASA

За словами Скотта Болтона, вченого з команди "Юнони", цей апарат спочатку призначався тільки для вивчення Юпітера, але, як виявилося, він може виконувати подвійну місію та надсилати дані також і про супутники газового гіганта. Через те, що космічний апарат NASA здійснює облети Юпітера по дуже витягнутій еліптичній орбіті, він може робити знімки полярних областей планети і його супутників лише раз на 5 або 6 тижнів.

Основне завдання апарата — вивчення внутрішнього складу Юпітера, вимірювання кількості води в його атмосфері, а також вивчення складної структури магнітного поля газового гіганта. Вчені вже отримали нові дані про магнітосферу, яка має значні відмінності на різних ділянках.

[ + – ] Згідно з повідомленням NASA, космічний апарат "Юнона" здійснив перший із дев'яти запланованих на найближчі 2 роки прольоти Іо Фото: NASA

Саме дані "Юнони" дозволили вченим отримати більше інформації про найбільший атмосферний вихор у Сонячній системі — Великому червону пляму, яка удвічі більша за діаметр Землі. Також апарат зміг вивчити докладно Велику блакитну пляму Юпітера, яка є ізольованою ділянкою сильного магнітного поля поблизу екватора планети. Ще одним досягненням апарата є те, що лише у 2021 році вчені змогли дізнатися, які процеси відбуваються в атмосфері Юпітера під верхніми шарами хмар.

Космічний апарат здійснив за час своєї роботи не лише прольоти біля Іо, а й біля інших супутників Юпітера, таких як Європа та Ганімед. І на сьогодні на Землю було відправлено більше 3 терабітів наукових даних (1 терабіт — це 125 гігабайтів).

[ + – ] Супутник Юпітера — Іо

Хоча основна місія "Юнони" закінчилася ще в листопаді 2021 року, у NASA її продовжили до осені 2025 року. Останній, 76-й обліт Юпітера має відбутися 15 вересня 2025 року, після чого апарат здійснить занурення в атмосферу газового гіганта. Хоча в NASA розглядають варіант продовження місії ще на кілька років.

"Юнона" здійснить наступний, 48 обліт Юпітера, 22 січня цього року. До речі, цей апарат є дев'ятим за рахунком космічним апаратом, який зробив зображення Юпітера. До нього це робили "Піонер-10", "Піонер-11", "Вояджер-1", "Вояджер-2", орбітальний апарат "Галілео" та його зонд, що спускається, а також апарати "Улісс" і "Кассіні".

Фокус уже писав про те, де зараз перебувають деякі з перелічених вище космічних апаратів, які вже або досягли межі Сонячної системи, або вже вилетіли за її межі.