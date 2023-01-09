Без проблем не обошлось. Наконец-то получены новые снимки самого вулканического спутника Юпитера (фото)

Космический аппарат "Юнона" столкнулся с негативным влиянием газового гиганта, но все же отправил на Землю новые изображения Ио и Юпитера.

Related video

Аппарат "Юнона", который уже 6 лет изучает Юпитер и его спутники прислала на Землю большое количество новых фотографий как самой планеты, так и самого вулканического спутника Солнечной системы – Ио. Но перед этим с аппаратом пропала на некоторое время связь, пишет Forbes.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

После того, как в середине декабря прошлого года космический аппарат "Юнона" совершил 47-й близкий облет Юпитера, он попытался отправить новые снимки как самой планеты, так и его спутника на Землю. Но связь с аппаратом пропала и ему это сразу сделать не удалось.

[ + – ] Аппарат "Юнона", который уже 6 лет изучает Юпитер и его спутники прислала на Землю большое количество новых фотографий как самой планеты, так и самого вулканического спутника Солнечной системы – Ио Фото: NASA

Ученые из NASA выяснили, что проблемы возникли из-за сильного влияния магнитного поля Юпитера. Поэтому специалисты миссии отправили команду для перезагрузки бортового компьютера и на некоторое время перевели аппарат в безопасный режим работы. После этого "Юнона" вышла на связь и отправила большую порцию новых изображений газового гиганта и его покрытого лавой спутника – Ио.

[ + – ] Юпитер Фото: NASA

Как всегда, все полученные изображения были загружены на специальный сайт NASA, где к ним получили доступ так называемые "гражданские ученые". Это группа энтузиастов, которые помогают NASA обрабатывать изображения, которые присылает "Юнона", благодаря чему можно увидеть насколько потрясающими являются эти небесные тела.

Аппарат "Юнона" пролетел мимо Ио на расстоянии в 64 тысячи км как раз после того, как на спутнике произошел сильный всплеск вулканической активности. Фокус уже подробно писал об этих самых больших за все время наблюдений извержениях вулканов на Ио. Также некоторые ученые считают, что на этом спутнике под поверхностью находится огромный океан из магмы, о чем также уже писал Фокус.

[ + – ] Новое изображение Ио. Все полученные изображения были загружены на специальный сайт NASA, где к ним получили доступ так называемые "гражданские ученые". Это группа энтузиастов, которые помогают NASA обрабатывать изображения, которые присылает "Юнона", благодаря чему можно увидеть насколько потрясающими являются эти небесные тела Фото: NASA

Ио находится под постоянным гравитационным влиянием Юпитера все 42 часа, которые требуются спутнику для совершения полного оборота вокруг своей родной планеты. Ученые считают, что из-за этого меняется форма спутника и это же провоцирует постоянные извержения вулканов.

Согласно сообщению NASA, космический аппарат "Юнона" совершил первый из девяти запланированных на ближайшие 2 года годы пролета Ио. Во время двух из этих пролетов аппарат сможет подлететь на очень близкое расстояние к спутнику Юпитера – 1500 км.

Эти два близких пролета Ио аппарат совершит 30 декабря 2023 года и 3 февраля 2024 года. В это время "Юнона" будет изучать то, как извержения вулканов на Ио взаимодействуют с мощным магнитным полем Юпитера и влияют на появления полярных сияний на планете.

[ + – ] По словам Скотта Болтона, ученого из команды "Юноны", этот аппарат изначально предназначался только для изучения Юпитера (на фото), но как оказалось он может выполнять двойную миссию и присылать данные также и спутниках газового гиганта Фото: NASA

По словам Скотта Болтона, ученого из команды "Юноны", этот аппарат изначально предназначался только для изучения Юпитера, но как оказалось он может выполнять двойную миссию и присылать данные также и о спутниках газового гиганта. Из-за того, что космический аппарат NASA совершает облеты Юпитера по очень вытянутой эллиптической орбите, он может делать снимки полярных областей планеты и его спутников только раз в 5 или 6 недель.

Основная задача аппарата – это изучение внутреннего состава Юпитера, измерение количества воды в его атмосфере, а также изучение сложной структуры магнитного поля газового гиганта. Ученые уже получили новые данные о магнитосфере, которая имеет значительные отличия на разных участках.

[ + – ] Согласно сообщению NASA, космический аппарат "Юнона" совершил первый из девяти запланированных на ближайшие 2 года годы пролета Ио Фото: NASA

Именно данные "Юноны" позволили ученым получить больше информации о самом большом атмосферном вихре в Солнечной системе – Большом Красном Пятне, которое в 2 раза больше диаметра Земли. Также аппарат смог изучить подробно "Большое голубое пятно" Юпитера, которое представляет собой изолированный участок сильного магнитного поля вблизи экватора планеты. Еще одним достижением аппарата является то, что только в 2021 году ученые смогли узнать, какие процессы происходят в атмосфере Юпитера под верхними слоями облаков.

Космический аппарат совершил за время своей работы не только пролеты Ио, но и других спутников Юпитера, таких как Европа и Ганимед. И на сегодняшний день на Землю был отправлено более 3 терабит научных данных (1 терабит – это 125 гигабайт).

[ + – ] Спутник Юпитера - Ио

Хотя основная миссия "Юноны" закончилась еще в ноябре 2021 года, в NASA ее продлили до осени 2025 года. Последний, 76-й облет Юпитера должен произойти 15 сентября 2025 года, после чего аппарат совершит погружение в атмосферу газового гиганта. Хотя в NASA рассматривают вариант продления миссии еще на пару лет.

"Юнона" совершит следующий, 48 облет Юпитера, 22 января этого года. Кстати этот аппарат является девятым по счету космическим аппаратом, который сделал изображения Юпитера. До него это делали "Пионер-10", "Пионер-11", "Вояджер-1", "Вояджер-2", орбитальный аппарат "Галилео" и его спускаемый зонд, а также аппараты "Улисс" и "Кассини".

Фокус уже писал о том, где сейчас находятся некоторые из вышеперечисленных космических аппаратов, которые уже либо достигли предела Солнечной системы, либо уже вылетели за ее пределы.