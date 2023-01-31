Аппарат NASA отправил на Землю захватывающие снимки Юпитера: они могут оказаться последними (фото)
Космический аппарат "Юнона" прислал новые потрясающие снимки газового гиганта, но у него выявлены технические проблемы.
Сейчас самые лучшие изображения самой большой планеты в Солнечной системе присылает на Землю космический аппарат "Юнона". Но уже второй раз за месяц у него появляются серьезные технические проблемы. Из-за этого "Юнона" не смогла сделать все запланированные изображения Юпитера, пишет Forbes.
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Космический аппарат NASA совершил свой 48-й близкий облет Юпитера и прислал на Землю новую порцию потрясающих фотографий планеты. Но в NASA заявили, что из-за технических проблем с камерой аппарата, ему удалось сделать всего 44 из запланированных 214 изображений.
Фокус уже писал о том, что в начале января с аппаратом "Юнона" была временно потеряна связь из-за сбоя в работе его приборов. Но все же ученым удалось связаться с аппаратом и получить серию изображений и Юпитера и его спутника – Ио.
В NASA заявили, что прошлая проблема, которая не позволила "Юноне" вовремя отправить изображения на Землю была связана с перегревом основной камеры аппарата – JunoCam. Тогда температура прибора слишком увеличилась и это продолжалось в течение 36 минут. Но теперь ситуация стала еще хуже.
Оказалось, что JunoCam на некоторое время вышла из строя из-за значительного перегрева, который продолжался целых 23 часа. В этот раз также ученые не могли долгое время получить новые изображения Юпитера. Если в прошлый раз потребовалась вмешательство инженеров NASA, которые с помощью отправленных команд восстановили работоспособность "Юноны", то в этот раз проблема разрешилась сама собой.
В сообщении NASA сказано, что камера после значительного перегрева вернулась к нормальной температуре и продолжила свою работу. После этого все полученные изображения Юпитера были отправлены на Землю, но оказалось, что вместо 214 снимков южного полушария планеты, аппарат сделал всего 44.
Все снимки, которые сделал космический аппарат, были получены во время облета планеты на скорости в 200 тысяч км/час. Стоит заметить, что изначально основная камера аппарата "Юнона", который вышел на орбиту вокруг Юпитера еще в 2016 году, должна была работать только в течение всего 7 близких облетов планеты. Но она продолжает свою работу далее, хотя у нее начали возникать серьезные проблемы.
Недавно в NASA продлили срок миссии космического аппарата "Юнона", который обошелся агентству в 1,1 млрд долларов, до 2025 года. Конечно же этот аппарат предназначен не только для того, чтобы делать потрясающие изображения самой большой планеты Солнечной системы. "Юнона" с помощью своих приборов изучает состав газового гиганта, а также особенности его магнитного поля.
В то же время очень вытянутая орбита, по которой летает аппарат вокруг Юпитера, позволяет ему приближаться и к спутникам планеты. Сейчас ученым известно, что Юпитер имеет 79 спутников, но самый большой интерес для ученых представляю четыре из них – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.
Фокус уже подробно писал о том, сколько спутников имеют все планеты Солнечной системы. И Юпитер по количеству своих спутников находится только на втором месте.
Во время недавних облетов Юпитера "Юнона" смогла приблизится и сделать снимки Ганимеда, Европы и Ио. Кстати, последний спутник, которые является самым вулканическим объектом в нашей звездной системе, представляет отдельный интерес для ученых. Поэтому космический аппарат должен совершить в этом и в следующем году еще 8 близких пролетов Ио. В конце этого года и в феврале 2024 года "Юнона" должна будет подлететь на максимально близкое расстояние к этому спутнику – 1500 км от поверхности. Главная задача космического аппарата NASA – тщательное изучение вулканов Ио и того, как их извержения взаимодействуют с магнитным полем Юпитера.
Ученые очень надеются, что камера JunoCam все еще будет находится в рабочем состоянии к этому времени, ведь это очень важно для науки. Дело в том, что следующие два аппарата для изучения спутников Юпитера прилетят сюда только через несколько лет и то, они не будут изучать Ио.
Речь идет о космическом аппарате NASA под названием Europa Clipper, который прибудет к Юпитеру в 2030 году и основное внимание сосредоточит на изучении Европы. Вторым аппаратом будет JUICE от Европейского космического агентства, который прилетит к газовому гиганту в 2031 году и будет изучать кроме Европы еще и Ганимед, и Каллисто.
Ученые из NASA предполагают, что новых проблем с камерой "Юноны" удастся избежать, хотя они будут следить за тем, что с ней происходит. Следующий близкий облет Юпитера космический аппарат должен совершить 1 марта этого года, и он должен сделать новые изображения гигантской планеты. Конечно, если не возникнет новых технических сбоев.
Согласно плану NASA, последний 76-й облет Юпитера "Юнона" должна совершить 15 сентября 2025 года, после чего аппарат упадет в атмосферу гиганта, где и сгорит.
Как уже писал Фокус, ученые обнаружили на Ио вулканическую активность небывалых масштабов.