Аппарат NASA отправил на Землю захватывающие снимки Юпитера: они могут оказаться последними (фото)

Космический аппарат "Юнона" прислал новые потрясающие снимки газового гиганта, но у него выявлены технические проблемы.

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Сейчас самые лучшие изображения самой большой планеты в Солнечной системе присылает на Землю космический аппарат "Юнона". Но уже второй раз за месяц у него появляются серьезные технические проблемы. Из-за этого "Юнона" не смогла сделать все запланированные изображения Юпитера, пишет Forbes.

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Космический аппарат NASA совершил свой 48-й близкий облет Юпитера и прислал на Землю новую порцию потрясающих фотографий планеты. Но в NASA заявили, что из-за технических проблем с камерой аппарата, ему удалось сделать всего 44 из запланированных 214 изображений.

[ + – ] Сейчас самые лучшие изображения самой большой планеты в Солнечной системе присылает на Землю космический аппарат "Юнона". Но уже второй раз за месяц у него появляются серьезные технические проблемы. Из-за этого "Юнона" не смогла сделать все запланированные изображения Юпитера Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что в начале января с аппаратом "Юнона" была временно потеряна связь из-за сбоя в работе его приборов. Но все же ученым удалось связаться с аппаратом и получить серию изображений и Юпитера и его спутника – Ио.

В NASA заявили, что прошлая проблема, которая не позволила "Юноне" вовремя отправить изображения на Землю была связана с перегревом основной камеры аппарата – JunoCam. Тогда температура прибора слишком увеличилась и это продолжалось в течение 36 минут. Но теперь ситуация стала еще хуже.

[ + – ] Новое изображение Юпитера, которое сделал аппарат "Юнона" во время очередного облета планеты Фото: NASA

Оказалось, что JunoCam на некоторое время вышла из строя из-за значительного перегрева, который продолжался целых 23 часа. В этот раз также ученые не могли долгое время получить новые изображения Юпитера. Если в прошлый раз потребовалась вмешательство инженеров NASA, которые с помощью отправленных команд восстановили работоспособность "Юноны", то в этот раз проблема разрешилась сама собой.

[ + – ] Новое изображение Юпитера, которое сделал аппарат "Юнона" во время очередного облета планеты Фото: NASA

В сообщении NASA сказано, что камера после значительного перегрева вернулась к нормальной температуре и продолжила свою работу. После этого все полученные изображения Юпитера были отправлены на Землю, но оказалось, что вместо 214 снимков южного полушария планеты, аппарат сделал всего 44.

[ + – ] Новое изображение Юпитера, которое сделал аппарат "Юнона" во время очередного облета планеты Фото: NASA

Все снимки, которые сделал космический аппарат, были получены во время облета планеты на скорости в 200 тысяч км/час. Стоит заметить, что изначально основная камера аппарата "Юнона", который вышел на орбиту вокруг Юпитера еще в 2016 году, должна была работать только в течение всего 7 близких облетов планеты. Но она продолжает свою работу далее, хотя у нее начали возникать серьезные проблемы.

Недавно в NASA продлили срок миссии космического аппарата "Юнона", который обошелся агентству в 1,1 млрд долларов, до 2025 года. Конечно же этот аппарат предназначен не только для того, чтобы делать потрясающие изображения самой большой планеты Солнечной системы. "Юнона" с помощью своих приборов изучает состав газового гиганта, а также особенности его магнитного поля.

[ + – ] Новое изображение Юпитера, которое сделал аппарат "Юнона" во время очередного облета планеты Фото: NASA

В то же время очень вытянутая орбита, по которой летает аппарат вокруг Юпитера, позволяет ему приближаться и к спутникам планеты. Сейчас ученым известно, что Юпитер имеет 79 спутников, но самый большой интерес для ученых представляю четыре из них – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

Фокус уже подробно писал о том, сколько спутников имеют все планеты Солнечной системы. И Юпитер по количеству своих спутников находится только на втором месте.

Во время недавних облетов Юпитера "Юнона" смогла приблизится и сделать снимки Ганимеда, Европы и Ио. Кстати, последний спутник, которые является самым вулканическим объектом в нашей звездной системе, представляет отдельный интерес для ученых. Поэтому космический аппарат должен совершить в этом и в следующем году еще 8 близких пролетов Ио. В конце этого года и в феврале 2024 года "Юнона" должна будет подлететь на максимально близкое расстояние к этому спутнику – 1500 км от поверхности. Главная задача космического аппарата NASA – тщательное изучение вулканов Ио и того, как их извержения взаимодействуют с магнитным полем Юпитера.

[ + – ] Новое изображение Юпитера, которое сделал аппарат "Юнона" во время очередного облета планеты Фото: NASA

Ученые очень надеются, что камера JunoCam все еще будет находится в рабочем состоянии к этому времени, ведь это очень важно для науки. Дело в том, что следующие два аппарата для изучения спутников Юпитера прилетят сюда только через несколько лет и то, они не будут изучать Ио.

Речь идет о космическом аппарате NASA под названием Europa Clipper, который прибудет к Юпитеру в 2030 году и основное внимание сосредоточит на изучении Европы. Вторым аппаратом будет JUICE от Европейского космического агентства, который прилетит к газовому гиганту в 2031 году и будет изучать кроме Европы еще и Ганимед, и Каллисто.

Ученые из NASA предполагают, что новых проблем с камерой "Юноны" удастся избежать, хотя они будут следить за тем, что с ней происходит. Следующий близкий облет Юпитера космический аппарат должен совершить 1 марта этого года, и он должен сделать новые изображения гигантской планеты. Конечно, если не возникнет новых технических сбоев.

Согласно плану NASA, последний 76-й облет Юпитера "Юнона" должна совершить 15 сентября 2025 года, после чего аппарат упадет в атмосферу гиганта, где и сгорит.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили на Ио вулканическую активность небывалых масштабов.