Тепер Сатурн не є чемпіоном. Астрономи виявили 12 нових супутників Юпітера

Нове відкриття робить Юпітер планетою з найбільшою кількістю супутників у Сонячній системі.

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Сатурн, який має 83 супутники, до цього відкриття був чемпіоном серед планет Сонячної системи за кількістю цих об'єктів. Але тепер цього газового гіганта посунув із п'єдесталу Юпітер, у якого на сьогодні підтвердили існування 92 супутників. Це сталося завдяки тому, що до відомих 80 супутників тепер приєдналися ще 12 раніше невідомих об'єктів, які обертаються навколо найбільшої планети Сонячної системи, пише Sky and Telescope.

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Організація Центр малих планет (США), яка систематизує дані про всі малі об'єкти Сонячної системи, у тому числі супутники, комети й карликові планети, заявила про те, що вчені відкрили 12 нових супутників Юпітера. Найдальший новий супутник під назвою S/2003 J10 робить повний оберт навколо планети за 18 років.

За словами вчених, наразі Юпітер має 92 супутники, що більше, ніж у Сатурна, у якого підтверджено 83 супутники. Але в останнього може бути виявлено більше подібних об'єктів, адже навколо нього обертається велика кількість дуже маленьких небесних тіл, які, швидше за все, будуть виявлені в найближчому майбутньому.

[ + – ] За словами вчених, наразі Юпітер має 92 супутники, що більше, ніж у Сатурна, у якого підтверджено 83 супутники. Але в останнього може бути виявлено більше подібних об'єктів, адже навколо нього обертається велика кількість дуже маленьких небесних тіл, які, швидше за все, будуть виявлені в найближчому майбутньому. Фото: Apophis

Учені вважають, що якщо виявити всі супутники навколо Сатурна, які мають розмір менше 3 км, то, швидше за все, ця планета має найбільше супутників у Сонячній системі. Але поки що Юпітер перебуває на першому місці.

Усі нещодавно виявлені супутники Юпітера дуже маленькі й обертаються навколо планети на великій відстані. Дев'ять із нових супутників входять до групи із 71 супутника, які розташовані дуже далеко, і їм потрібно для здійснення повного обороту навколо планети понад 550 днів.

Учені вважають, що в далекому минулому Юпітер своєю гравітацією притяг до себе ці невідомі раніше об'єкти, 5 із яких мають понад 8 км у діаметрі. Швидше за все, вони з'явилися в результаті зіткнення з більшими об'єктами.

[ + – ] Ганімед — найбільший супутник Юпітера та найбільший супутник у Сонячній системі Фото: wikipedia

3 з нещодавно відкритих супутника входять до числа тепер уже 13 інших, які розташовані між найбільшими супутниками Юпітера, тобто галієвими супутниками та віддаленими об'єктами. Нагадуємо, що галієвими супутниками називають групу з чотирьох величезних небесних тіл — Іо, Ганімеда, Європи та Каллісто. Це найбільші супутники Юпітера, розміром від 36 до 5200 км в діаметрі, а більшість супутників цієї планети мають розмір від 1 до 5 км.

За межами галілеєвих супутників учені виділяють дві групи супутників Юпітера:

Група Гімалія, яка отримала назву найбільшого супутника в цій групі, і до неї входить 8 супутників, які віддалені від планети на відстань від 11 до 12 млн км;

Група Карпо, яка названа на ім'я найбільшого з двох об'єктів цієї групи, і вона розташована на відстані 17 млн км від Юпітера.

Нові три супутники з 12 тепер розділилися між цими двома групами: 2 належать до Гімалії, а 1 — до Карпо.

[ + – ] За словами вчених, "полювання" за новими супутниками Юпітера триває, і ще невідомо, чи зможе Юпітер утримати пальму першості за кількістю супутників, якщо найближчим часом будуть виявлені нові супутники Сатурна. Фото: NASA

Але вчені вважають, що в цьому просторі космосу можна знайти ще супутники, розмір яких не перевищує 3 км. Але поки що пошуки не дали результатів. За словами вчених, "полювання" за новими супутниками Юпітера продовжується, і ще невідомо, чи зможе Юпітер утримати пальму першості за кількістю супутників, якщо найближчим часом будуть виявлені нові супутники Сатурна.

Учені припускають, що майбутні космічні апарати JUICE і Europa Clipper, можливо, зможуть надати більше інформації про нові супутники, коли прибудуть до Юпітера на початку наступного десятиліття.

Що стосується нинішніх досліджень газового гіганта, то космічний апарат NASA надіслав нову серію чудових фотографій цієї планети. Щоправда, вчені стурбовані тим, що вже вдруге за місяць виникли проблеми з головною камерою апарата, а це може призвести до припинення спостережень.

Також Фокус писав про те, що в NASA знайшли винуватця аварії на космічному телескопі Вебба. Виявилося, що він прибув не із Сонячної системи.