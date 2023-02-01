Теперь Сатурн не чемпион. Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера

Новое открытие делает Юпитер планетой с самым большим количеством спутников в Солнечной системе.

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Сатурн, который имеет 83 спутника, до нынешнего открытия был чемпионом среди планет Солнечной системы по количеству этих объектов. Но теперь этот газовый гигант подвинул с пьедестала Юпитер, у которого на сегодня подтвердили существование 92 спутников. Это произошло благодаря тому, что к известным 80 спутникам теперь присоединились еще 12 ранее неизвестных объектов, которые вращаются вокруг самой большой планеты Солнечной системы, пишет Sky and Telescope.

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Организация Центр малых планет (США), которая систематизирует данные о все малых объектах Солнечной системы, в том числе спутниках, кометах и карликовых планетах, заявила о том, что ученые открыли 12 новых спутников Юпитера. Самый далекий новый спутник под названием S/2003 J10 делает полный оборот вокруг планеты за 18 лет.

По словам ученых, на данный момент Юпитер имеет 92 спутника, что больше, чем у Сатурна, у которого подтверждены 83 спутника. Но у последнего может быть обнаружено больше подобных объектов, ведь вокруг него вращается большое количество очень маленьких небесных тел, которые скорее всего будут обнаружены в ближайшем будущем.

[ + – ] По словам ученых, на данный момент Юпитер имеет 92 спутника, что больше, чем у Сатурна, у которого подтверждены 83 спутника. Но у последнего может быть обнаружено больше подобных объектов, ведь вокруг него вращается большое количество очень маленьких небесных тел, которые скорее всего будут обнаружены в ближайшем будущем Фото: ESA

Ученые считают, что если обнаружить все спутники вокруг Сатурна, которые имеют размер меньше 3 км, то скорее всего эта планета имеет больше всего спутников в Солнечной системе. Но пока что Юпитер находится на первом месте.

Все недавно обнаруженные спутники Юпитера очень маленькие и вращаются вокруг планеты на большом расстоянии. Девять из новых спутников входят в группу из 71 спутника, которые находятся очень далеко и им требуется для совершения полного оборота вокруг планеты более 550 дней.

Ученые считают, что в далеком прошлом Юпитер своей гравитацией притянул к себе эти неизвестные ранее объекты, 5 из которых имеют больше 8 км в диаметре. Скорее всего они появились в результате столкновения с более крупными объектами.

[ + – ] Ганимед - самый большой спутник Юпитера и самый большой спутник в Солнечной системе Фото: wikipedia

3 из недавно открытых спутника входят в число теперь уже 13 других, которые находятся между самыми большими спутниками Юпитера, то есть галлиевыми спутниками и более удаленными объектами. Напоминаем, что галлиевыми спутниками называют группу из четырех огромных небесных тел – Ио, Ганимеда, Европы и Каллисто. Это самые большие спутники Юпитера, размером от 3,6 до 5,2 тысяч км в диаметре, а большинство спутников этой планеты имеют размер от 1 до 5 км.

За пределами галилеевых спутников ученые выделяют две группы спутников Юпитера:

Группа Гималия, которая получила название по самому большому спутнику в этой группе, и в нее входит 8 спутников, которые удалены от планеты на расстояние от 11 до 12 млн км;

Группа Карпо, которая названа по имени более крупного из двух объектов этой группе, и она находится на расстоянии в 17 млн км от Юпитера.

Новые три спутника из 12 теперь разделились между этими двумя группами: 2 относятся к Гималии, а 1 – к Карпо.

[ + – ] По словам ученых, "охота" за новыми спутниками Юпитера продолжается и еще неизвестно сможет ли Юпитер удержать пальму первенства по количеству спутников, если в ближайшее время будут обнаружены новые спутники Сатурна Фото: NASA

Но ученые считают, что в этом пространстве космоса можно обнаружить еще спутники, размер которых не превышает 3 км. Но пока что поиски не дали результатов. По словам ученых, "охота" за новыми спутниками Юпитера продолжается и еще неизвестно сможет ли Юпитер удержать пальму первенства по количеству спутников, если в ближайшее время будут обнаружены новые спутники Сатурна.

Ученые предполагают, что будущие космические аппараты JUICE и Europa Clipper возможно смогут предоставить больше информации о новых спутниках, когда прибудут к Юпитеру в начале следующего десятилетия.

Что касается нынешних исследований газового гиганта, то космический аппарат NASA прислал новую серию потрясающих фотографий этой планеты. Правда ученые обеспокоены тем, что уже во второй раз за месяц возникли проблемы с главной камерой аппарата, то может привести к прекращению наблюдений.

Также Фокус писал о том, что в NASA нашли виновника аварии на космическом телескопе Уэбб. Оказалось, что он прибыл не из Солнечной системы.