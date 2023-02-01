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Технологии и наука

В NASA нашли виновника аварии на телескопе Уэбб: он прибыл не из Солнечной системы

космический телескоп Джеймс Уэбб
Фото: NASA | В NASA нашли виновника аварии на телескопе Уэбб: он прибыл не из Солнечной системы

Все приборы космической обсерватории снова работают, как и прежде, ведь ученым удалось устранить поломку.

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Еще 15 января этого года произошел сбой в работе одного из четырех главных приборов космического телескопа Уэбб – NIRISS. Из-за этого ученые собирались даже перенести все запланированные наблюдения за космосом на неопределенное время. Но после того, как была выявлена причина поломки и проведен дистанционный "ремонт" проблема была решена. Оказалось, что виновник аварии на телескопе Уэбб прибыл из-за пределов Солнечной системы, пишет Inverse.

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Прибор космического телескопа Уэбб, который называется NIRISS объединяет в себе устройство для формирования изображений в ближнем инфракрасном диапазоне и безщелевой спектрограф. Две недели назад, как уже писал Фокус, в NASA зафиксировали загадочную аномалию, которая привела к сбою в работе программного обеспечения прибора.

Прибор NIRISS, который был создан учеными Канадского космического агентства является одним и четырех главных приборов космической обсерватории. Он поглощает свет за пределами видимого красного цвета в электромагнитном спектре и иногда делает изображения космоса. Также он предназначен для исследования состава пыли и газа в далеких космических объектах. Также NIRISS используется для изучения атмосфер потенциально пригодных для жизни планет, которые находятся за пределами Солнечной системы.

космический телескоп Джеймс Уэбб Fullscreen
Прибор NIRISS, который был создан учеными Канадского космического агентства является одним и четырех главных приборов космической обсерватории. Он поглощает свет за пределами видимого красного цвета в электромагнитном спектре и иногда делает изображения космоса. Также он предназначен для исследования состава пыли и газа в далеких космических объектах
Фото: NASA

Чтобы этот прибор и три других инструмента Уэбба работали в полную силу, он должен иметь постоянную низку температуру. Поэтому телескоп находится в 1,5 млн км от Земли, а к тому же защищен от солнечного тепла специальных экраном. Благодаря этому приборы телескопа могут наблюдать за самыми далекими галактиками в инфракрасном диапазоне.

Согласно сообщению NASA, на прибор NIRISS может оказать негативное влияние космическое излучение. Это поток мощного высокоэнергетического излучения, которое прилетает в Солнечную систему из-за ее пределов, а потому иногда его называют галактическим излучением.

Как показали результаты проверки ученых из NASA именно космические лучи привели к сбою в работе NIRISS. То есть поток излучения попал именно в прибор, что и привело к аномалии в его работе. По словам ученых, то, что космическое излучение навредило прибору Уэбба не является чем-то неожиданным, то есть такое могло произойти и вот оно случилось.

Тщательное расследование, которое показало виновника аварии на телескопе Уэбб проводили совместно ученые из NASA и Канадского космического агентства. Учитывая то, что к телескопу Уэбб нельзя отправить космический корабль с астронавтами для проведения его ремонта, все устранения проблем проводятся дистанционно с Земли.

Ученые отправили телескопу команды для перезагрузки прибора NIRISS, что привело к положительному результату и он снова вернулся к нормальной работе. После этого ученые еще раз провели тщательную проверку его работоспособности и 30 января получили подтверждение, что телескоп и все его приборы работают нормально. Теперь прибор NIRISS вернулся к выполнению поставленных ранее научных задач по исследованию Вселенной.

Фокус также писал о том, что с помощью космического телескопа Уэбб ученые провели новое исследования далекого и очень необычного астероида, который называется Харикло.

Также Фокус писал о технических проблемах, которые возникли на космическом аппарате "Юнона". Он занимается изучением Юпитера и его спутников и постоянно присылает удивительные изображения газового гиганта. Недавно он прислал порцию новых фотографий, но они могут оказаться последними.