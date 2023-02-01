В NASA нашли виновника аварии на телескопе Уэбб: он прибыл не из Солнечной системы

Все приборы космической обсерватории снова работают, как и прежде, ведь ученым удалось устранить поломку.

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Еще 15 января этого года произошел сбой в работе одного из четырех главных приборов космического телескопа Уэбб – NIRISS. Из-за этого ученые собирались даже перенести все запланированные наблюдения за космосом на неопределенное время. Но после того, как была выявлена причина поломки и проведен дистанционный "ремонт" проблема была решена. Оказалось, что виновник аварии на телескопе Уэбб прибыл из-за пределов Солнечной системы, пишет Inverse.

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Прибор космического телескопа Уэбб, который называется NIRISS объединяет в себе устройство для формирования изображений в ближнем инфракрасном диапазоне и безщелевой спектрограф. Две недели назад, как уже писал Фокус, в NASA зафиксировали загадочную аномалию, которая привела к сбою в работе программного обеспечения прибора.

Прибор NIRISS, который был создан учеными Канадского космического агентства является одним и четырех главных приборов космической обсерватории. Он поглощает свет за пределами видимого красного цвета в электромагнитном спектре и иногда делает изображения космоса. Также он предназначен для исследования состава пыли и газа в далеких космических объектах. Также NIRISS используется для изучения атмосфер потенциально пригодных для жизни планет, которые находятся за пределами Солнечной системы.

[ + – ] Прибор NIRISS, который был создан учеными Канадского космического агентства является одним и четырех главных приборов космической обсерватории. Он поглощает свет за пределами видимого красного цвета в электромагнитном спектре и иногда делает изображения космоса. Также он предназначен для исследования состава пыли и газа в далеких космических объектах Фото: NASA

Чтобы этот прибор и три других инструмента Уэбба работали в полную силу, он должен иметь постоянную низку температуру. Поэтому телескоп находится в 1,5 млн км от Земли, а к тому же защищен от солнечного тепла специальных экраном. Благодаря этому приборы телескопа могут наблюдать за самыми далекими галактиками в инфракрасном диапазоне.

Согласно сообщению NASA, на прибор NIRISS может оказать негативное влияние космическое излучение. Это поток мощного высокоэнергетического излучения, которое прилетает в Солнечную систему из-за ее пределов, а потому иногда его называют галактическим излучением.

Как показали результаты проверки ученых из NASA именно космические лучи привели к сбою в работе NIRISS. То есть поток излучения попал именно в прибор, что и привело к аномалии в его работе. По словам ученых, то, что космическое излучение навредило прибору Уэбба не является чем-то неожиданным, то есть такое могло произойти и вот оно случилось.

Тщательное расследование, которое показало виновника аварии на телескопе Уэбб проводили совместно ученые из NASA и Канадского космического агентства. Учитывая то, что к телескопу Уэбб нельзя отправить космический корабль с астронавтами для проведения его ремонта, все устранения проблем проводятся дистанционно с Земли.

Ученые отправили телескопу команды для перезагрузки прибора NIRISS, что привело к положительному результату и он снова вернулся к нормальной работе. После этого ученые еще раз провели тщательную проверку его работоспособности и 30 января получили подтверждение, что телескоп и все его приборы работают нормально. Теперь прибор NIRISS вернулся к выполнению поставленных ранее научных задач по исследованию Вселенной.

Фокус также писал о том, что с помощью космического телескопа Уэбб ученые провели новое исследования далекого и очень необычного астероида, который называется Харикло.

Также Фокус писал о технических проблемах, которые возникли на космическом аппарате "Юнона". Он занимается изучением Юпитера и его спутников и постоянно присылает удивительные изображения газового гиганта. Недавно он прислал порцию новых фотографий, но они могут оказаться последними.