У NASA знайшли винуватця аварії на телескопі Вебба: він прибув не із Сонячної системи

Усі прилади космічної обсерваторії знову працюють, як і колись, адже вченим вдалося усунути поломку.

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Ще 15 січня цього року стався збій у роботі одного з чотирьох головних приладів космічного телескопа Вебба — NIRISS. Через це вчені мали намір навіть перенести всі заплановані спостереження за космосом на невизначений час. Але після того, як було виявлено причину поломки та проведено дистанційний "ремонт", проблему було вирішено. Виявилося, що винуватець аварії на телескопі Вебба прибув з-за меж Сонячної системи, пише Inverse.

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Прилад космічного телескопа Вебба, який називається NIRISS, об'єднує в собі пристрій для формування зображень у ближньому інфрачервоному діапазоні та безщілинний спектрограф. Два тижні тому, як уже писав Фокус, у NASA зафіксували загадкову аномалію, яка призвела до збою в роботі програмного забезпечення приладу.

Прилад NIRISS, який був створений вченими Канадського космічного агентства, є одним із чотирьох головних приладів космічної обсерваторії. Він поглинає світло поза видимим червоним кольором в електромагнітному спектрі й іноді робить зображення космосу. Також він призначений для дослідження складу пилу та газу в далеких космічних об'єктах. Ще NIRISS використовується для вивчення атмосфер потенційно придатних для життя планет, що розташовані за межами Сонячної системи.

[ + – ] Прилад NIRISS, який був створений вченими Канадського космічного агентства, є одним із чотирьох головних приладів космічної обсерваторії. Він поглинає світло поза видимим червоним кольором в електромагнітному спектрі й іноді робить зображення космосу. Також він призначений для дослідження складу пилу та газу в далеких космічних об'єктах. Фото: NASA

Щоб цей прилад і три інші інструменти "Вебба" працювали на повну силу, він повинен мати низьку постійну температуру. Тому телескоп розташований за 1,5 млн км від Землі, а до того ж захищений від сонячного тепла спеціальним екраном. Завдяки цьому прилади телескопа можуть спостерігати за найдальшими галактиками в інфрачервоному діапазоні.

Згідно з повідомленням NASA, на прилад NIRISS може негативно вплинути космічне випромінювання. Це потік потужного високоенергетичного випромінювання, яке прилітає до Сонячної системи з-за її меж, тому іноді його називають галактичним випромінюванням.

Як показали результати перевірки вчених із NASA, саме космічні промені призвели до збою в роботі NIRISS. Тобто потік випромінювання поілив саме в прилад, що призвело до аномалії в його роботі. За словами вчених, те, що космічне випромінювання нашкодило приладу "Вебба", не є чимось несподіваним, тобто таке могло статися, і воно сталося.

Ретельне розслідування, яке показало винуватця аварії на телескопі Вебба, проводили спільно вчені з NASA та Канадського космічного агентства. Враховуючи те, що до телескопа Вебба не можна відправити космічний корабель із астронавтами для його ремонту, всі усунення проблем проводяться дистанційно із Землі.

Учені відправили телескопу команди для перезавантаження приладу NIRISS, що призвело до позитивного результату, і він знову повернувся до нормальної роботи. Після цього вчені ще раз провели ретельну перевірку його працездатності й 30 січня отримали підтвердження, що телескоп і всі його прилади працюють нормально. Тепер прилад NIRISS повернувся до виконання поставлених наукових завдань із дослідження Всесвіту.

Фокус також писав про те, що за допомогою космічного телескопа Вебба вчені провели нове дослідження далекого та надзвичайно незвичайного астероїда, який називається Харікло.

Також Фокус писав про технічні проблеми, які виникли на космічному апараті "Юнона". Він займається вивченням Юпітера та його супутників і постійно надсилає дивовижні зображення газового гіганта. Нещодавно він надіслав порцію нових фотографій, але вони можуть стати останніми.