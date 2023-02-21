Астрономы нашли на спутниках Юпитера земное явление: оно сияет в 15 раз сильнее нашего

Ученые получили также новую информацию о составе атмосфер четырех главных спутников газового гиганта.

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Группа американских ученых из Бостонского университета и Калифорнийского технологического института провели наблюдение с помощью наземных телескопов за галлиевыми спутниками Юпитера и увидели яркое земное явление, пишет ScienceAlert.

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Благодаря данным космического аппарата "Юнона" ученые уже знают о том, что на Юпитере появляются яркие полярные сияния. Как и на Земле эти явления в атмосфере являются результатом взаимодействия заряженных солнечных частиц с магнитным полем и атмосферой газового гиганта.

Уже несколько лет ученые также наблюдали признаки существования слабых полярных сияний на галлиевых спутниках Юпитера — четырех его главных спутниках: Каллисто, Ганимед, Европа и Ио. Эти явления являются результатом взаимодействия магнитного поля Юпитера и частиц, которые вылетают из атмосфер спутников.

Но получить больше информации об этих сияниях ученые не могли, в силу того, что свет Солнца, отраженный от спутников, мешал этому. Но в результате новых наблюдений с помощью наземных телескопов американские астрономы смогли не только увидеть, как на самом деле выглядят эти полярные сияния, но и получить больше информации о составе атмосфер спутников Юпитера. Это удалось сделать, когда четыре спутника находились в тени Юпитера и ученым не мешал солнечный свет.

[ + – ] Полярные сияния на Ганимеде. Иллюстрация Фото: Universe Today

В результате ученые выяснили, что Каллисто, Ганимед, Европа и Ио действительно имеют полярные сияния, которые похожи на земные. Но они в 15 раз ярче и имеют совсем другой цвет.Наблюдения за атмосферой спутников Юпитера позволили ученым подтвердить наличие здесь газообразного кислорода, что привело к выводу о том, что здесь появляются кислородные полярные сияния. Но эти сияния вместо зеленого цвета, как на Земле имеют темно-красный цвет.

"Наблюдения показали, что молекулярный кислород, как и тот, которым мы дышим здесь, на Земле, вероятно, является основным компонентом атмосферы ледяных спутников Юпитера. На всех четырех спутниках мы обнаружили кислородные полярные сияния, которые похожи на те, которые появляются на Земле", — говорит Кэтрин де Клиир из Калифорнийского технологического института.

[ + – ] Сравнение галилеевых спутников с Юпитером. Сверху вниз: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто Фото: Wikipedia

По словам ученых, на Европе, Каллисто и Ганимеде, кислород появляется в результате расщепления водяного льда солнечным светом на газообразный водород и кислород. Что касается Ио, то здесь происходит тот же процесс расщепления, но оксида серы, который появляется в результате извержений сотен вулканов. Поэтому появляется монооксид серы и кислород.

"Мы впервые смогли наблюдать за полярными сияниями этих спутников в инфракрасном диапазоне света, который не виден человеческому глазу. Если на Каллисто, Ганимеде и Европе сияния имеют темно-красный цвет, то на Ио этот цвет все же более желто-оранжевый. Кроме этого мы обнаружили небольшие признаки существования в атмосферах Европы, Ганимеда и Каллисто водяного пара, что предполагалось предыдущими наблюдениями", — говорит Клиир.

[ + – ] Сравнение галилеевых спутников Юпитера с Землей и Луной Фото: Wikipedia

Новые наблюдения также выявили тот факт, что магнитное поле Юпитера влияет на яркость полярных сияний его спутников, которая может меняться.

Сейчас ученые считают, что на Европе, Ганимеде и Каллисто под ледяной оболочкой могут скрываться подземные океаны с жидкой водой. Теоретически в этих океанах могла зародится микробная жизнь. В ближайшем будущем космические аппараты Europa Clipper и JUICE полетят в космос, чтобы тщательно исследовать главные спутники Юпитера и попытаются обнаружить признаки жизни в их недрах. По словам ученых, именно эти аппараты смогут прислать потрясающие снимки ярких полярных сияний, которые будут сделаны вблизи спутников.

Фокус уже писал о том, что ученые создали новую форму льда, который может существовать на ледяных спутниках Юпитера.

Также Фокус писал о том, что астрономы недавно обнаружили ранее неизвестные спутники у Юпитера, благодаря чему теперь у газового гиганта не 80, а 92 спутника.

Очередную партию потрясающих снимков Юпитера в прошлом месяце прислал на Землю космический аппарат "Юнона", у которого были обнаружен технические проблемы, как уже писал Фокус.