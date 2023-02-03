Ученые создали новую форму льда: он может существовать на ледяных спутниках Юпитера

Недавний эксперимент ученых привел к появлению формы льда, который очень похож на жидкую воду.

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Лед имеет много разных воплощений, то есть разных форм. При чрезвычайно низких температурах и высоком давлении атомы внутри льда перестраиваются. Поэтому на сегодня ученые знают уже как минимум 20 разных форм льда, которые обнаружены на Земле, в космосе, а также созданы в лаборатории. Теперь же ученые создали новую форму льда, которая очень похожа на жидкую воду. Такой лед, как считают ученые можно обнаружить на спутниках Юпитера, пишет Inverse.

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Ученые провели новый эксперимент в лаборатории. Они наполнили треть емкости льдом, еще треть состояла из шариков нержавеющей стали, а оставшееся пространство осталось пустым. Все это ученые охладили с помощью жидкого азота до температуры в -195 градусов Цельсия. В конце специальный аппарат перемешал все, что было в емкости. Таким способом ученые хотели измельчить лед, ведь стальные шарики прорываются сквозь лед и разрывают его на части, при этом атомы льда начинают перестраиваются. Ученые не ожидали получить ничего кроме измельченного ледяного порошка, но то что они увидели совсем не было порошком.

[ + – ] Ученые не ожидали получить ничего кроме измельченного ледяного порошка, но то что они увидели совсем не было порошком Фото: Inverse

По словам Кристофа Зальцманна из Университетского колледжа Лондона, атомы, составляющие многие вещества заключены в стандартные структуры. Например, обычный земной лед состоит из шестиугольников. Но еще существуют аморфные твердые вещества, которые имеют бессистемную архитектуру атомов. Лед, созданный в этом эксперименте, также попадает в эту категорию.

Ученые уже знают о том, что существует две формы аморфного льда. Одна из них имеет меньшую плотность, чем жидкая вода и называется аморфным льдом низкой плотности, а вторая, более плотная версия люда, называется аморфным льдом высокой плотности.

Новая форма льда, которую получили ученые, имеет плотность, аналогичную плотности жидкой воды, если не такую же. Поэтому ученые назвали ее аморфным льдом средней плотности. Анализ свойств новой формы льда показал, что структура этого льда очень похожа на жидкую воду. Возможно, этот лед сохраняет беспорядочный атомный порядок воды, из которой он образовался.

[ + – ] Ученые считают, что скорее всего аморфный лед средней плотности можно обнаружить, например, на ледяных спутниках Юпитера — Европе (на фото), Ганимеде и Каллисто Фото: NASA/ JPL-Caltech

Ученые считают, что скорее всего аморфный лед средней плотности можно обнаружить, например, на ледяных спутниках Юпитера — Европе, Ганимеде и Каллисто. Огромная гравитация газового гиганта может разорвать лед на этих спутниках так же, как это произошло в лаборатории с помощью специального устройства. А это значит, что новый тип льда може скрываться где-то на этих мирах.

По словам Зальцманна, теперь основные усилия ученых будут направлены на тщательное изучение структуры новой формы льда. Если этот лед действительно существует на спутниках в Солнечной системе, он, вероятно, будет находиться в тесной связи с минералами и другими веществами. Ученые планируют добавить другие вещества в рамках нового эксперимента и посмотреть, не повлияют ли они на создание аморфного льда средней плотности. По словам ученых, новые космические аппараты, которые вскоре полетят к спутникам Юпитера, возможно смогут обнаружить там эту новую форму льда.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили на спутнике Сатурна Мимасе скрытую подземную структуру. Эта структура является океаном из жидкой воды, который может быть обитаемым.