Похож на Звезду смерти из Звездных войн. На спутнике Сатурна обнаружена скрытая структура

Новое исследование предполагает, что на Мимасе под поверхностью спрятан океан, который может поддерживать жизнь.

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Сатурн — это планета, которая известна своими ярко выраженными кольцами, имеет 83 спутника. Но один из них, Мимас, который благодаря своему огромному кратеру похож на космическую станцию "Звезда смерти" из кинофраншизы "Звездные войны", не особо интересовал ученых. Но теперь новое исследование говорит о том, что под поверхностью этого спутника все же скрывается океан с жидкой водой, и таким образом Мимас может быть обитаем, пишет Forbes.

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Мимас является одним из 83 спутников Сатурна, который имеет примерный диаметр в 400 км. Это ледяной мир, который имеет на своей поверхности одну отличительную особенность – огромный ударный кратер диаметром примерно в 130 км, который называется Гершель. Это название кратер получил в честь первооткрывателя спутника – астронома Уильяма Гершеля, который обнаружил Мимас в 1789 году.

[ + – ] Мимас является одним из 83 спутников Сатурна, который имеет примерный диаметр в 400 км. Это ледяной мир, который имеет на своей поверхности одну отличительную особенность – огромный ударный кратер диаметром примерно в 130 км, который называется Гершель. Это название кратер получил в честь первооткрывателя спутника – астронома Уильяма Гершеля, который обнаружил Мимас в 1789 году Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что до недавнего открытия, Сатурн считался планетой с самым большим количеством спутников в Солнечной системе. Но ученые обнаружили новые спутники у Юпитера и таким образом эта планета вышла на первое место по количеству спутников.

Именно кратер Гершель делает Мимас похожим на космическую станцию Империи из фильмов "Звездные войны". Долгое время ученых особенно не интересовал данный спутник, так как считалось, что это просто холодный безжизненный мир. Но в рамках нового исследования ученые нашли доказательства того, что это скорее всего не так.

[ + – ] Именно кратер Гершель делает Мимас похожим на космическую станцию Империи из фильмов "Звездные войны" Фото: Wikipedia

Ученые из Юго-западного научно-исследовательского института, Сан-Антонио, штат Техас, США, пришли к выводу, что Мимас может создавать достаточное количество тепла, для того, чтобы под его поверхностью мог существовать океан из жидкой воды. И этот океан может быть потенциально обитаемым.

Новые доказательства существования жидкой подземной структуры появились после того, как ученые провели новое исследование ударного кратера Гершель. Они создали компьютерную модель, которая на основе имеющихся данных, показывает, что структура ударного кратера и отсутствие тектонических процессов в нем совместимы с существованием тонкой ледяной оболочки и наличием геологически молодого океана.

[ + – ] Новые доказательства существования жидкой подземной структуры появились после того, как ученые провели новое исследование ударного кратера Гершель. Они создали компьютерную модель, которая на основе имеющихся данных, показывает, что структура ударного кратера и отсутствие тектонических процессов в нем совместимы с существованием тонкой ледяной оболочки и наличием геологически молодого океана Фото: NASA

По словам Алиссы Роден из Юго-западного научно-исследовательского института, первые доказательства того, что под поверхностью Мимаса скрывается жидкий океан, ученые получили благодаря космическому аппарату "Кассини". Эти данные аппарат прислал ближе к концу своей миссии по исследованию Сатурна, которая закончилась в 2017 году.

Приборы космического аппарата обнаружили колебания во вращении Мимаса и таким образом ученые решили, что этот спутник может выделять достаточно тепла, чтобы в его недрах существовал океан из жидкой воды.

По словам ученых, необходимы новые исследования, чтобы доказать новое предположение. Но если у Мимаса все же есть океан, то он представляет собой класс небольших миров, учитывая особенности поверхности которых, нельзя сказать точно, что они скрывают океан. То есть если бы не исследование кратера Гершель, то о наличии подземного океана на Мимасе нельзя было и предположить. Ученые считают, что после того, как крупный космический объект столкнулся с Мимас, в результате чего образовался кратер Гершель, спутник нагревался и расширялся.

[ + – ] По словам ученых, необходимы новые исследования, чтобы доказать новое предположение. Но если у Мимаса все же есть океан, то он представляет собой класс небольших миров, учитывая особенности поверхности которых, нельзя сказать точно, что они скрывают океан Фото: NASA

По словам Роден, если наличие океана на Мимасе найдет свое подтверждение, то это может изменить подход к изучению и других спутников Сатурна. Ведь большинство из них также не напоминают мир, который скрывает океан.

Хотя среди спутников Сатурна ученым сейчас интересны пока только два – Энцелад и Титан. Ученые считают, что на первом точно под поверхностью находится океан из теплой жидкой воды. И в нем даже могут существовать микроорганизмы, хотя их скорее всего и немного. Что касается Титана, на его поверхности есть жидкие озера и моря, правда они состоят из метана и углеводорода. Оба эти спутника уже в следующем десятилетии будут изучать отдельные космические аппараты.

По словам Роден, новое исследование указывает на то, что у спутника Урана также могут быть такие же, как Мимас спутники, то есть они могут скрывать подземный океан. Но для того, чтобы в этом убедится нужно отправить отдельную миссию к Урану.

Фокус уже писал о том, что новое исследование показало, что Энцелад покрывает необычный глубокий снег. И ученые выяснили, как он там оказался.