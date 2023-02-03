Схожий на Зірку смерті із "Зоряних війн". На супутнику Сатурна виявлено приховану структуру

Нове дослідження передбачає, що на Мімасі під поверхнею захований океан, який може підтримувати життя.

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Сатурн — це планета, яка відома своїми яскраво вираженими кільцями, має 83 супутники. Але один із них, Мімас, який завдяки своєму величезному кратеру схожий на космічну станцію "Зірка смерті" із кінофраншизи "Зоряні війни", не особливо цікавив учених. Але тепер нове дослідження говорить про те, що під поверхнею цього супутника все ж таки ховається океан із рідкою водою, і так Мімас може бути заселеним, пише Forbes.

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Мімас є одним з 83 супутників Сатурна, який має приблизний діаметр 400 км. Це крижаний світ, який має на своїй поверхні одну відмінну особливість — величезний ударний кратер діаметром приблизно 130 км, який називається Гершель. Цю назву кратер отримав на честь першовідкривача супутника — астронома Вільяма Гершеля, який виявив Мімас у 1789 році.

[ + – ] Мімас є одним з 83 супутників Сатурна, який має приблизний діаметр 400 км. Це крижаний світ, який має на своїй поверхні одну відмінну особливість — величезний ударний кратер діаметром приблизно 130 км, який називається Гершель. Цю назву кратер отримав на честь першовідкривача супутника — астронома Вільяма Гершеля, який виявив Мімас у 1789 році Фото: NASA

Фокус уже писав про те, що до нещодавнього відкриття Сатурн вважався планетою з найбільшою кількістю супутників у Сонячній системі. Але вчені виявили нові супутники у Юпітера і так ця планета вийшла на перше місце за кількістю супутників.

Саме кратер Гершель робить Мімас схожим на космічну станцію Імперії із фільмів "Зоряні війни". Довгий час учених особливо не цікавив цей супутник, оскільки вважалося, що це просто холодний млявий світ. Але в межах нового дослідження вчені знайшли докази того, що це, швидше за все, не так.

[ + – ] Саме кратер Гершель робить Мімас схожим на космічну станцію Імперії із фільмів "Зоряні війни" Фото: Wikipedia

Учені з Південно-Західного науково-дослідного інституту, Сан-Антоніо, штат Техас, США, дійшли висновку, що Мімас може створювати достатню кількість тепла для того, щоб під його поверхнею міг існувати океан із рідкої води. І цей океан може бути потенційно заселеним.

Нові докази існування рідкої підземної структури з'явилися після того, як учені провели нове дослідження ударного кратера Гершель. Вони створили комп'ютерну модель, яка на основі наявних даних, показує, що структура ударного кратера та відсутність тектонічних процесів у ньому сумісні з існуванням тонкої крижаної оболонки та наявністю геологічно молодого океану.

[ + – ] Нові докази існування рідкої підземної структури з'явилися після того, як учені провели нове дослідження ударного кратера Гершель. Вони створили комп'ютерну модель, яка на основі наявних даних, показує, що структура ударного кратера та відсутність тектонічних процесів у ньому сумісні з існуванням тонкої крижаної оболонки та наявністю геологічно молодого океану Фото: NASA

За словами Алісси Роден із Південно-Західного науково-дослідного інституту, перші докази того, що під поверхнею Мімаса ховається рідкий океан, вчені отримали завдяки космічному апарату "Кассіні". Ці дані апарат надіслав ближче до кінця своєї місії дослідження Сатурна, яка закінчилася в 2017 році.

Прилади космічного апарату виявили коливання в обертанні Мімаса й учені вирішили, що цей супутник може виділяти достатньо тепла, щоб у його надрах існував океан із рідкої води.

За словами вчених, потрібні нові дослідження, щоб довести нове припущення. Але якщо в Мімаса все-таки є океан, то він є класом невеликих світів, враховуючи особливості поверхні яких, не можна сказати точно, що вони приховують океан. Тобто якби не дослідження кратера Гершель, про наявність підземного океану на Мімасі не можна було й припустити. Вчені вважають, що після того, як великий космічний об'єкт зіткнувся з Мімасом, унаслідок чого утворився кратер Гершель, супутник нагрівався і розширювався.

[ + – ] За словами вчених, потрібні нові дослідження, щоб довести нове припущення. Але якщо в Мімаса все-таки є океан, то він є класом невеликих світів, враховуючи особливості поверхні яких, не можна сказати точно, що вони приховують океан Фото: NASA

За словами Роден, якщо наявність океану на Мімасі знайде своє підтвердження, це може змінити підхід до вивчення та інших супутників Сатурна. Адже більшість із них також не нагадують світ, що приховує океан.

Хоча серед супутників Сатурна вченим зараз цікаві лише два — Енцелад і Титан. Учені вважають, що на першому точно під поверхнею знаходиться океан із теплої рідкої води. І в ньому навіть можуть існувати мікроорганізми, хоча їх швидше за все і небагато. Що стосується Титану, на його поверхні є рідкі озера та моря, щоправда вони складаються з метану та вуглеводню. Обидва ці супутники вже в наступному десятилітті вивчатимуть окремі космічні апарати.

За словами Роден, нове дослідження вказує на те, що в супутника Урану також можуть бути такі самі, як Мімас супутники, тобто вони можуть приховувати підземний океан. Але для того, щоб переконатися в цьому, потрібно відправити окрему місію до Урану.

Фокус уже писав, що нове дослідження показало, що Енцелад покриває незвичайний глибокий сніг. І вчені з'ясували, як він там опинився.