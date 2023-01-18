Таинственный глубокий снег покрывает ледяной спутник Сатурна: как он туда попал

Новые расчеты показывают, что залежи ледяных частиц на Энцеладе могут достигать толщины в 700 метров.

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Ученые из разных университетов США провели новое исследование снежного покрова ледяного спутника Сатурна Энцелада. Расчеты, которые основаны на измерении размеров серии впадин на этом спутнике показывают, что залежи ледяных частиц, выброшенные из полярных гейзеров, могут в некоторых местах достигать глубины в 700 метров. Такого явления не могут объяснить существующие извержения на Энцеладе, поэтому ученые считают, что в прошлом здесь происходили более активные процессы криовулканизма, пишет ScienceAlert.

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Энцелад представляет собой спутник диаметром в 500 км, который покрыт ледяной оболочкой и ученые считают, что под ней скрывается океан из жидкой соленой воды. И в этом океане потенциально может существовать жизнь, которую еще предстоит обнаружить.

[ + – ] Энцелад представляет собой спутник диаметром в 500 км, который покрыт ледяной оболочкой и ученые считают, что под ней скрывается океан из жидкой соленой воды. И в этом океане потенциально может существовать жизнь, которую еще предстоит обнаружить Фото: NASA

Из-за сильного гравитационного влияния Сатурна на спутнике, там, где у него более тонкая ледяная кора, а именно в районе Южного полюса, появляются трещины. Сюда проникает под давлением жидкая вода, которая расширяет трещины, после чего происходят извержения ледяных частиц в космос.

Часть этих частиц улетает к Сатурну и поддерживает существование знаменитых колец планеты, а более тяжелые частицы падают обратно на поверхность Энцелада и образуют сугробы, которые астрономы определяют как одну из форм местного реголита (то есть почвы).

[ + – ] Из-за сильного гравитационного влияния Сатурна на спутнике, там, где у него более тонкая ледяная кора, а именно в районе Южного полюса, появляются трещины. Сюда проникает под давлением жидкая вода, которая расширяет трещины, после чего происходят извержения ледяных частиц в космос Фото: NASA

Ученым уже известно, что из разломов на поверхности спутника формируются круглые и эллиптические ямы, некоторые из которых достигают одного километра в диаметре. Они появились в результате расширения трещин в коре под рыхлыми наносами реголита.

Ширина и глубина этих ям может предоставить некоторую информацию о свойствах и формировании попавшего сюда реголита, в том числе приблизительно определить его толщину. Расчеты показали, что толщина снега здесь составляет в среднем около 250 метров, а в некоторых местах достигает примерно 700 метров.

Но нынешние выбросы ледяных частиц не могут объяснить такого количества снежного покрова, а значит, как считают ученые, в прошлом на Энцеладе скорость выпадения снега была намного выше. Ученые полагают, что, либо на спутнике Сатурна происходили очень сильные ледяные извержения, либо были и другие процессы криовулканизма, то есть спутник был более активен в этом плане. Но возможно оба этих процесса существовали одновременно.

[ + – ] Энцелад — это 6 по размеру спутник Сатурна (на изображении) и 14 по удаленности от него среди 82 известных его спутников Фото: NASA

Понимание того, насколько толстым и рыхлым является снежный покров на Энцеладе очень важно для того, чтобы правильно приземлить на его поверхность будущие космические аппараты. По словам ученых, понимание того, как развивалась криовулканическая активность на спутнике Сатурна, дает новое понимание эволюции одного из самых далеких от нас миров в Солнечной системе.

Фокус уже писал о том, что исследования ученых показывают, что на Энцеладе действительно может существовать жизнь.

А обнаружить признаки этих жизненных форм, как уже писал Фокус можно даже без посадки на поверхность Энцелада космического аппарата.

О том, как у Сатурна, а также у других планет Солнечной системы появились кольца, Фокус уже писал.

Что касается поисков внеземной жизни на других планетах, то Фокус писал о том, что в NASA рассказали о новом космическом телескопе, который сможет обнаружить обитаемые миры.