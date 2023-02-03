Учені створили нову форму льоду: він може існувати на крижаних супутниках Юпітера

Нещодавній експеримент учених призвів до появи форми льоду, який дуже схожий на рідку воду.

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Лід має багато різних втілень, тобто різних форм. За надзвичайно низьких температур і високого тиску атоми всередині льоду перебудовуються. Тому на сьогодні вчені знають уже щонайменше 20 різних форм льоду, які виявлені на Землі, у космосі, а також створені у лабораторії. Тепер учені створили нову форму льоду, яка дуже схожа на рідку воду. Такий лід, як вважають учені, можна знайти на супутниках Юпітера, пише Inverse.

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Учені провели новий експеримент у лабораторії. Вони наповнили третину ємності льодом, ще третина складалася з кульок неіржавної сталі, а простір, що залишився, був порожнім. Усе це вчені охолодили за допомогою рідкого азоту до температури -195 градусів Цельсія. Наприкінці спеціальний апарат перемішав усе, що було в ємності. У такий спосіб учені хотіли подрібнити лід, адже сталеві кульки прориваються крізь лід і розривають його на частини, причому атоми льоду починають перебудовуватися. Учені не очікували отримати нічого крім подрібненого крижаного порошку, але те, що вони побачили зовсім не було порошком.

[ + – ] Учені не очікували отримати нічого крім подрібненого крижаного порошку, але те, що вони побачили зовсім не було порошком Фото: Inverse

За словами Крістофа Зальцманна з Університетського коледжу Лондона, атоми, що становлять багато речовин, укладені в стандартні структури. Наприклад, звичайний земний лід складається із шестикутників. Але ще є аморфні тверді речовини, які мають безсистемну архітектуру атомів. Лід, створений у цьому експерименті, також потрапляє до цієї категорії.

Учені вже знають про те, що є дві форми аморфного льоду. Одна з них має меншу щільність, ніж рідка вода і називається аморфним льодом низької густини, а друга, більш щільна версія люду, називається аморфним льодом високої густини.

Нова форма льоду, яку одержали вчені, має густину, аналогічну щільності рідкої води, якщо не таку ж. Тому вчені назвали її аморфним льодом середньої густини. Аналіз властивостей нової форми льоду показав, що структура цього льоду дуже схожа на рідку воду. Можливо, цей лід зберігає безладний атомний порядок води, з якої він утворився.

[ + – ] Учені вважають, що швидше за все аморфний лід середньої щільності можна виявити, наприклад, на крижаних супутниках Юпітера — Європі (на фото), Ганімеді та Каллісто Фото: ступень ракеты

Учені вважають, що найімовірніше аморфний лід середньої щільності можна знайти, наприклад, на крижаних супутниках Юпітера — Європі, Ганімеді та Каллісто. Величезна гравітація газового гіганта може розірвати кригу на цих супутниках так само, як це сталося у лабораторії за допомогою спеціального пристрою. А це означає, що новий тип льоду може ховатися десь у цих світах.

За словами Зальцманна, наразі основні зусилля вчених будуть спрямовані на ретельне вивчення структури нової форми льоду. Якщо цей лід справді існує на супутниках у Сонячній системі, він, ймовірно, перебуватиме у тісному зв'язку з мінералами й іншими речовинами. Вчені планують додати інші речовини в межах нового експерименту та подивитися, чи не вплинуть вони на створення аморфного льоду середньої густини. За словами вчених, нові космічні апарати, які незабаром полетять до супутників Юпітера, можливо, зможуть виявити там цю нову форму льоду.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили на супутнику Сатурна Мімасі приховану підземну структуру. Ця структура є океаном із рідкої води, який може бути заселеним.