Красные линии Европы. Ученые выяснили, что оставляет бурые полосы на спутнике Юпитера

Таинственные красные полосы на поверхности Европы, могут появляться благодаря недавно открытому новому виду соленого льда.

Related video

Красные полосы на поверхности спутника Юпитера Европы считаются застывшей смесью воды и солей, но их химическая структура не соответствовала ни одному известному веществу на Земле. Но теперь ученые смогли получить это вещество в лаборатории, пишет Express.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Европа давно привлекает внимание ученых, ведь считается, что под своей ледяной оболочкой она скрывает подземный океан с жидкой водой. Ученые считают, что данный спутник является одним из лучших мест для поисков внеземной жизни.

Но химическая структура красных полос на поверхности Европы, которую считают застывшей смесью воды и солей, казалась необычной, поскольку она не соответствует ни одному известному веществу на Земле. Еще 3 года назад ученые выяснили, что желтые участки на поверхности Европы созданы благодаря присутствию здесь хлорида натрия, то есть обычной соли.

Чтобы узнать, из чего состоят красные полосы на Европе учены воссоздали условия спутника в лаборатории. В результате эксперимента ученые обнаружили новую форму соленого льда, который появляется при смешивании воды и обычной соли при очень низких температурах и высоком давлении.

Новый тип твердого кристалла был создан путем сжатия соленой воды между двумя крошечными алмазами и ученые считают, что такой лед существует на поверхности Европы и других ледяных спутников Юпитера. При чем это новое вещество может существовать не только на поверхности, но и на дне ее подземного океана.

По словам автора нового открытия, Батиста Журно из Вашингтонского университета, США, при низких температурах вода и соли объединяются и образуют твердую ледяную решетку, которая называется гидрат, и она удерживается вместе водородными связями.

[ + – ] Европа давно привлекает внимание ученых, ведь считается, что под своей ледяной оболочкой она скрывает подземный океан с жидкой водой. Ученые считают, что данный спутник является одним из лучших мест для поисков внеземной жизни Фото: NASA

До этого исследования было известно, что существует только один гидрат хлорида натрия, созданный двумя молекулами воды и одной молекулой соли. Но ученые в результате эксперимента получили два новых гидрата и они совершенно разные. В одном гидрате на каждые 17 молекул воды приходится две молекулы соли, а в другом – одна молекула хлорида натрия на 13 молекул воды.

Во время исследования ученые поместили крошечную каплю соли между парой маленьких алмазов, которые они использовали для сжатия жидкости при огромном давлении, которое в 25 тысяч раз больше обычного земного давления.

"Удивительно, но когда мы оказали давление, мы увидели, что эти кристаллы и это было неожиданно, начали расти. Из двух гидратов один оставался стабильным даже после снижения давления. Мы определили, что он остается стабильным при стандартном давлении примерно до -50°C. Мы считаем, что на Европе и других ледяных спутниках Юпитера с подземными океанами существует те же холодные условия и такое же давление, что потенциально указывает на наличие эти новых типов льда", – говорит Журно.

[ + – ] Красные полосы на поверхности спутника Юпитера Европы считаются застывшей смесью воды и солей, но их химическая структура не соответствовала ни одному известному веществу на Земле. Но теперь ученые смогли получить это вещество в лаборатории Фото: NASA/ JPL-Caltech

Согласно заявлению ученых, новые гидраты могут объяснить, почему химические особенности Европы и других ледяных спутников такие "водянистые". Химические структуры на поверхности спутника Юпитера кажутся более "водянистыми", чем ожидалось, и это можно объяснить различным соотношением воды и льда, обнаруженным в новых гидратах.

Теперь ученые хотят продолжить свои эксперименты и создать более крупные образцы новых гидратов. Это позволит более подробно проанализировать их химические структуры и определить, соответствуют ли они тем характеристикам, которые были обнаружены на ледяных спутниках Юпитера.

Как уже писал Фокус, астрономы нашли на спутниках Юпитера земное явление, и оно сияет в 15 раз сильнее нашего. Речь идет о необычайно ярких полярных сияниях, которые смогут увидеть с близкого расстояния только будущие космические аппараты.