Мир покрытый вулканами. Аппарат NASA сделал лучшие снимки спутника Юпитера (фото)

Космический аппарат "Юнона" прислал на Землю одни из самых лучших и самых четких изображений Ио – наиболее вулканического мира в Солнечной системе.

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Во время очередного близкого облета Юпитера космический аппарат NASA смог находиться на достаточно близком по космическим меркам расстоянии к одному из главных спутников газового гиганта – Ио. В результате аппарат с помощью своей камеры JunoCam сделал серию потрясающих снимков поверхности спутника, которые уже считаются одними из самых лучших изображений Ио, пишет ScienceAlert.

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Четвертый по размерам спутник в Солнечной системе, Ио является частью так называемых галилеевых спутников Юпитера вместе с Европой, Ганимедом и Каллисто. Но Ио находится к планете ближе, чем остальные три спутника, он находится на третьем месте по размеру среди них.

[ + – ] Космический аппарат "Юнона" прислал на Землю одни из самых лучших и самых четких изображений Ио – наиболее вулканического мира в Солнечной системе Фото: NASA

Ио – это не то место, где ученые надеются обнаружить жизнь, ведь это самый вулканический спутник в нашей системе. Считается, что на его поверхности находится более 400 вулканов, которые постоянно извергают серу и диоксид серы на огромную высоту. Некоторые вулканы могут выбрасывать вещество на высоту в 500 км.

Несмотря на наличие огромного количества вулканов, в основном поверхность Ио равнинная, и в отличие от ледяных спутников Юпитера и других планет внешней Солнечной системы, она покрыта не водяным льдом, а замершей серой или диоксидом серы.

[ + – ] Ио – это не то место, где ученые надеются обнаружить жизнь, ведь это самый вулканический спутник в нашей системе. Считается, что на его поверхности находится более 400 вулканов, которые постоянно извергают серу и диоксид серы на огромную высоту. Некоторые вулканы могут выбрасывать вещество на высоту в 500 км Фото: NASA

1 марта этого года космический аппарат "Юнона", который предназначен для изучения Юпитера и делает это с 2016 года, смог приблизится к Ио на расстояние в 51,5 тысяч км. Во время этого приближения камера JunoCam запечатлела многие особенности спутника, предоставив лучшие изображения Ио с тех пор, как это сделал аппарат New Horizons 2006 году, направляясь к Плутону.

Некоторые ученые сравнивают поверхность Ио с внешним видом пиццы, потому как она такая же разнообразная и пестрая, да еще и имеет желтоватый оттенок, благодаря наличию серы. На новых изображениях видна поверхность Ио, которая образовалась в результате активности вулканов, с множеством уникальных особенностей.

[ + – ] 1 марта этого года космический аппарат "Юнона", который предназначен для изучения Юпитера и делает это с 2016 года, смог приблизится к Ио на расстояние в 51,5 тысяч км. Во время этого приближения камера JunoCam запечатлела многие особенности спутника, предоставив лучшие изображения Ио с тех пор, как это сделал аппарат New Horizons 2006 году, направляясь к Плутону Фото: NASA

На самом деле полученные с помощью прибора JunoCam изображения обрабатывают так называемые гражданские ученые, которые помогают NASA. Вообще изначально ученые не планировали использовать эту камеру для научных исследований, но оказалось, что она очень эффективна и с ее помощью можно создавать потрясающие снимки.

По словам Джейсона Перри, который является одним из экспертов по обработке изображений аппарата "Юнона", на снимках можно увидеть огромные потоки лавы, которые тянутся на сотни километров в виде лавовых рек.

"Юнона" совершила третий из девяти запланированных приближений к Ио и в следующий раз сделает снимки спутника в мае этого года с расстояния в 35 тысяч км. Очень близко к Ио аппарат подлетит только в феврале 2024 года – на расстояние в 1500 км.

Как уже писал Фокус, астрономы открыли две новые экзопланеты, которые вращаются вокруг очень похожей на Солнце звезды в 175 световых годах от нас. Самое интересное, что одна из этих планет очень похожа на Юпитер, а вторая – на Нептун.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, может ли пуля пролететь насквозь через Юпитер.

Что касается других спутников Юпитера, то недавно ученые выяснили, почему на Европе появляются странные красные полосы на поверхности, как уже писал Фокус.