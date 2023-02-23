Продырявить Юпитер. Ученые рассказали, пройдет ли пуля насквозь через газовый гигант

Астрономы провели интересный мысленный эксперимент, который дает лучшее понимание природы газовых гигантов.

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В Солнечной системе находятся четыре газовых гиганта – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Все эти планеты невероятно отличаются от всего того, что мы можем увидеть на Земле или на любой другой каменистой планете, пишет IFLScience.

Потому как эти планеты, по большей части, состоят из массивной атмосферы, некоторые задаются вопросом, будет ли полет сквозь них напоминать полет сквозь облако. Ученые утверждают, что это маловероятно.

Подобный мысленный эксперимент часто выражается в вопросе, может ли пуля пройти насквозь через Юпитер? Ответ на этот вопрос почти всегда будет "нет", но объяснение достаточно интересно.

Изучение недр Юпитера – это главная цель научной миссии "Юнона", которая годами исследует газовый гигант. С помощью различных инструментов космический аппарат заглядывает под густые облака планеты.

По словам астрономов, важно понимать, что Юпитер не полностью состоит из газа. Он имеет ядро и мантию под своей густой атмосферой. Плотное ядро Юпитера не имеет четких границ, как у Земли, оно смешивается с мантией наверху. Мантия Юпитера представляет из себя гигантский океан жидкого металлического водорода – это особое состояние водорода, которое возникает при колоссальном давлении.

Газ на Юпитере крайне сжижен, он выглядит и ведет себя как ртуть, за исключением того, что водород на 60% плотнее воды и находится под огромным давлением. У человечества пока не существует такой технологии, которая могла бы противостоять этому.

Этот океан на Юпитере имеет глубину в десятки тысяч километров и составляет 80% радиуса самой планеты. Пока ученые не имеют точных данных о ядре газового гиганта, но его радиус может достигать половины радиуса всей планеты.

Исходя из этого, прошить насквозь Юпитер не представляется возможным. Единственное, что можно сделать, так это пролететь сквозь самые внешние слои атмосферы Юпитера.

Итак, можно ли выпустить пулю во внешних слоях атмосферы планеты? Сперва необходимо закрепиться на орбите Юпитера на уровне верхних слоев атмосферы, а для этого понадобится скорость в 42,5 км в секунду. Самая быстрая пуля, которая когда-либо была создана человеком, летит медленнее почти в 30 раз.

Далее предстоит решить еще более сложную задачу – не сгореть в верхней части атмосферы Юпитера, температура которой составляет 630°C. Ниже температура падает, но вырастает скорость ветра и начинает расти атмосферное давление.

Например, зонд Galileo смог продержаться всего 58 минут на Юпитере, погрузившись на 156 км в его атмосферу, где испытал давление в 23 атмосферы и температуру в 153°C.

Как известно, большинство пуль останавливаются, пройдя всего пару метров воды. Поэтому без невероятно мощного оружия прострелить Юпитер будет невозможно.

В 1994 в Юпитер врезалась комета Шумейкеров — Леви 9 на скорости 61,4 км в секунду. На какое-то время в атмосфере Юпитера даже были видны следы от этого столкновения, но со временем там остались лишь выброшенные в результате удара частицы. Сейчас они используются учеными в измерении стратосферных ветров Юпитера.