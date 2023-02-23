Продірявити Юпітер. Вчені розповіли, чи пройде куля наскрізь через газовий гігант

Астрономи провели цікавий уявний експеримент, який дає найкраще розуміння природи газових гігантів.

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У Сонячній системі знаходяться чотири газові гіганти — Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Всі ці планети неймовірно відрізняються від усього того, що ми можемо побачити на Землі або на будь-якій іншій кам'янистій планеті, пише IFLScience.

Тому що ці планети, здебільшого, складаються з масивної атмосфери, деякі запитують, чи політ крізь них нагадуватиме політ крізь хмару. Науковці стверджують, що це малоймовірно.

Подібний уявний експеримент часто виявляється у питанні, чи може куля пройти наскрізь через Юпітер? Відповідь на це питання майже завжди буде "ні", але пояснення досить цікаве.

Вивчення надр Юпітера — це головна мета наукової місії "Юнона", яка роками досліджує газовий велетень. За допомогою різних інструментів космічний апарат заглядає під густі хмари планети.

За словами астрономів, важливо розуміти, що Юпітер не повністю складається із газу. Він має ядро та мантію під своєю густою атмосферою. Щільне ядро Юпітера не має чітких меж, як у Землі, воно поєднується з мантією нагорі. Мантія Юпітера є гігантським океаном рідкого металевого водню — це особливий стан водню, який виникає при колосальному тиску.

Газ на Юпітері вкрай зріджений, він виглядає і веде себе як ртуть, за винятком того, що водень на 60% щільніший за воду і знаходиться під величезним тиском. У людства поки що не існує такої технології, яка б могла протистояти цьому.

Цей океан на Юпітері має глибину десятки тисяч кілометрів і становить 80% радіусу самої планети. Поки що вчені не мають точних даних про ядро газового гіганта, але його радіус може досягати половини радіуса всієї планети.

Виходячи з цього, прошити наскрізь Юпітер неможливо. Єдине, що можна зробити, так це пролетіти крізь зовнішні шари атмосфери Юпітера.

Тож чи можна випустити кулю у зовнішніх шарах атмосфери планети? Спочатку необхідно закріпитися на орбіті Юпітера на рівні верхніх шарів атмосфери, а для цього знадобиться швидкість 42,5 км на секунду. Найшвидша куля, яка колись була створена людиною, летить повільніше майже в 30 разів.

Далі належить вирішити ще складніше завдання — не згоріти у верхній частині атмосфери Юпітера, температура якої становить 630°C. Нижче температура падає, але зростає швидкість вітру і починає зростати атмосферний тиск.

Наприклад, зонд Galileo зміг протриматися всього 58 хвилин на Юпітері, занурившись на 156 км у його атмосферу, де зазнав тиску в 23 атмосфери та температури в 153°C.

Як відомо, більшість куль зупиняються, пройшовши лише кілька метрів води. Тому без надзвичайно потужної зброї прострелити Юпітер буде неможливо.

У 1994 році в Юпітер врізалася комета Шумейкерів — Леві 9 на швидкості 61,4 км за секунду. На якийсь час в атмосфері Юпітера навіть було видно сліди від цього зіткнення, але згодом там залишилися лише викинуті внаслідок удару частки. Нині вони використовуються вченими у вимірі стратосферних вітрів Юпітера.