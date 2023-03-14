Ледяная кора Европы вращается быстрее ее ядра: ученые выяснили, что расшатывает спутник

Новое исследование объясняет, почему ледяная оболочка Европы вращается с другой скоростью, чем ее внутренняя часть.

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Ученые уверены в том, что под ледяной оболочкой спутника Юпитера Европы скрывается океан из соленой воды, которая циркулирует вокруг каменистых недр этого мира. Ученые считают, что движение воды возможно приводит к тому, что оболочка Европы вращается то быстрее, то медленнее с течением времени. То есть скорость ее движения отличается от скорости вращения внутренней части спутника. Результаты этого исследования опубликованы на сайте NASA.

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Ученые считают, что ледяная оболочка Европы вращается с другой скоростью, чем подземный океан и каменистые недра спутника. Как показало новое моделирование на это скорее всего влияет движение воды в океане, то есть океанические течения. Также ученые считают, что эти течения влияют на формирование внешнего вида ледяной оболочки спутника Юпитера. Из-за движения поверхности под действием внутренних сил воды на ней появляются разломы и возвышенности.

Ученые уверены в том, что под ледяной оболочкой спутника Юпитера Европы скрывается океан из соленой воды, которая циркулирует вокруг каменистых недр этого мира. Ученые считают, что движение воды возможно приводит к тому, что оболочка Европы вращается то быстрее, то медленнее с течением времени. То есть скорость ее движения отличается от скорости вращения внутренней части спутника Фото: NASA

Десятилетия ученые не могли прийти к единому мнению по поводу того, способна ли ледяная оболочка Европы двигаться быстрее, чем внутренняя часть спутника Юпитера. Исследователи считали, что если это так, то скорее всего более быстрое вращение поверхности связано с гравитационным влиянием газового гиганта. Никто не предполагал о том, что это может быть связано с подземным океаном.

"Мы считаем, что в подземном океане на Европе благодаря изменению его температуры появляются течения. Мы впервые показываем, что существует связь между движением воды и вращением ледяной оболочки Европы", — говорит Хэмиш Хэй из Оксфордского университета, Великобритания.

По словам Роберта Паппалардо из Лаборатории реактивного движения NASA, данные нового моделирования оказались настоящим сюрпризом для ученых.

По словам Хэя, для создания моделирования того, что происходит в океане Европы, ученые использовали методы для изучения океанов на Земле. Эти данные были загружены в суперкомпьютер NASA, благодаря которому исследователи получили такие результаты.

Ученые пришли к выводу, что вода в подземном океане нагревается благодаря теплу от ядра Европы, а затем эта горячая вода поднимается к верхней части океана. Сначала эти течения двигаются вертикально, а затем начинают двигаться горизонтально благодаря общему вращению Европы. Как показало моделирования эти течения имеют достаточную скорость для того, чтобы ускорять или замедлять вращение ледяной оболочки с течением времени.

Ученые пришли к выводу, что вода в подземном океане нагревается благодаря теплу от ядра Европы, а затем эта горячая вода поднимается к верхней части океана. Сначала эти течения двигаются вертикально, а затем начинают двигаться горизонтально благодаря общему вращению Европы. Как показало моделирования эти течения имеют достаточную скорость для того, чтобы ускорять или замедлять вращение ледяной оболочки с течением времени Фото: NASA/ JPL-Caltech

По словам ученых, определить насколько быстро вращается ледяная оболочка Европы и насколько ее скорость отличается от скорости вращения ее недр, сможет новый космический аппарат Europa Clipper. Его планируют отправить в космос в 2024 году, а уже к 2030 году он должен выйти на орбиту Юпитера, чтобы затем совершить 50 облетов Европы.

Ученые планируют сравнить снимки поверхности спутника Юпитера, который сделает новый космический аппарат со снимками предыдущих миссий. Таким образом можно будет узнать, как изменилась с течением времени поверхность спутника, а благодаря расположению геологических особенностей можно узнать, как изменилось положение ледяной оболочки Европы.

Основная задача Europa Clipper состоит в том, чтобы точно понять, из чего состоит поверхность ледяного спутника, состав его океана, а также ученые смогут получить информацию о том, есть ли условия в этом океане, которые подходят для появления и развития жизни.

Фокус уже писал о том, что недавно космический аппарат "Юнона" сделал одни из самых лучших изображений еще одного спутника Юпитера – Ио, который покрыт вулканами.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли супер-Землю, которая превращается в водный мир. Новое исследование предполагает, что на планете происходит необычный процесс трансформации.