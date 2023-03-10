Чи були на Венері океани: вчені дійшли невтішних висновків

Нове дослідження може змінити наші погляди на Венеру, адже колись це міг бути потенційно заселений світ.

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Вчені з університету Чикаго, США, припускають, що океани з рідкої води на Венери зникли набагато раніше, ніж припускають існуючі теорії. Тобто мільярди років тому ця планета могла бути потенційно заселеною, пише Inverse.

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Хоча Венера і знаходиться в так званій зоні проживання Сонця, тобто може існувати вода в рідкому вигляді, зараз це неймовірно суха і дуже спекотна планета. Венера в 100 разів сухіша, ніж пустеля Атакама, яка є найсухішим місцем на Землі. Додайте до цього те, що:

майже вся поверхня Венери покрита шаром розплавлених магматичних порід;

температура біля поверхні становить середньому 460 градусів Цельсія;

тут найвищий атмосферний тиск, який можна порівняти з тиском на високих глибинах в океанах Землі;

атмосфера Венери майже повністю складається з вуглекислого газу з додаванням інших елементів та сполук;

над поверхнею висять товсті хмари із сірки, які провокують моторошний парниковий ефект;

а ще на Венері дмуть вітри зі швидкістю більш ніж 500 км/год;

і найголовніше — зараз Венера безлюдна, хоча може бути так було не завжди.

Майже вся поверхня Венери покрита шаром розплавлених магматичних порід, а температура поверхні становить в середньому 460 градусів. Фото: NASA

Згідно з існуючими теоріями, колись на Венері існували океани з рідкої води, які зникли кілька сотень мільйонів років тому. Але нове дослідження припускає, що ці океани зникли набагато раніше, якщо бути точнішими, то в 4 рази раніше, а саме приблизно 3 млрд років тому. Вчені з університету Чикаго вважають, що в той період історії Венери планета могла бути потенційно населеною.

За словами вчених, навіть через мільярди років в атмосфері Венери мали залишитися ознаки існування води. Коли молекули води зіштовхуються із сонячними частинками, то водень відлітає в космос, а залишається кисень. Але в атмосфері Венери є дуже мало кисню, отже, якщо там існували океани, то з ним щось трапилося.

Американські вчені запропонували три варіанти розвитку подій:

Кисень міг вступити у взаємодію Космосу з вуглецем і перетворитися на вуглекислий газ, хоча це малоймовірно;

Кисень міг відлетіти в космос завдяки дії сонячного випромінювання;

Кисень міг бути поглинений магматичними породами лежить на поверхні Венери.

Ці останні два варіанти здаються вченим вірогіднішими.

Згідно з існуючими теоріями, колись на Венері існували океани з рідкої води, які зникли кілька сотень мільйонів років тому. Але нове дослідження припускає, що ці океани зникли набагато раніше, якщо бути точнішими, то в 4 рази раніше, а саме приблизно 3 млрд років тому Фото: NASA/JPL-Caltech

Вчені створили моделювання на основі того, що виверження магми на Венері, які сталися мільярди років тому, залишили в її атмосфері радіоактивні елементи. Вивчивши період розпаду цих елементів, а також внісши в модель різні способи зникнення кисню з атмосфери, вчені змогли також з'ясувати, скільки рідкої води могло перебувати на Венері.

Якщо взяти всю воду Землі і затопити нею всю поверхню планети, то вийде шар глибиною приблизно 3 км. Як показало моделювання в ранній історії Венери води на планеті було вдесятеро менше. Тобто використовуючи вказаний вище спосіб розташування води, вчені дійшли висновку, що на Венері виходить шар глибиною в 300 метрів. Для порівняння, на Марсі такий шар у далекому минулому міг досягати глибини 1,5 км.

Якщо взяти всю воду Землі і затопити нею всю поверхню планети, то вийде шар глибиною приблизно 3 км. Як показало моделювання в ранній історії Венери води на планеті було вдесятеро менше. Тобто використовуючи вищезгаданий спосіб розташування води, вчені дійшли висновку, що на Венері виходить шар завглибшки 300 метрів. Фото: Dudarev Mikhail/Shutterstock

Вчені все ж таки схиляються до того, що виявити ознаки існування рідкої води на поверхні планети можна за допомогою дослідження магматичних гірських порід, які покривають Венеру. Ці породи могли поглинути кисень, що залишився у атмосфері після зникнення океанів.

Проблема у вивченні Венери полягає у тому, що майже 30 років тому там побував останній на сьогодні космічний апарат. Але в 2031 році на планету повинні прилетіти відразу два нові апарати, які не тільки вивчать Венеру з орбіти, а й зможуть запустити зонд крізь її густі хмари до поверхні.

За словами вчених, цей зонд зможе вивчити гірські породи, які могли бути сформовані під впливом води. Тільки тоді ми можемо дізнатися чи дійсно були океани з рідкої води на Венері, і якщо вони існували, то коли точно вони зникли.

Як уже писав Фокус, щоб пережити екстремальні умови на Венері, космічний посадковий апарат повинен мати відповідні характеристики. У NASA вже зробили перші кроки щодо створення такого надійного роботизованого дослідника.