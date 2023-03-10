Были ли на Венере океаны: ученые пришли к неутешительным выводам

Новое исследование может изменить наши взгляды на Венеру, ведь когда-то это мог быть потенциально обитаемый мир.

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Ученые из Чикагского университета, США, предполагают, что океаны из жидкой воды на Венеры исчезли намного раньше, чем предполагают существующие теории. То есть миллиарды лет назад эта планета могла быть потенциально обитаемой, пишет Inverse.

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Хотя Венера и находится в так называемой зоне обитаемости Солнца, то есть может существовать вода в жидком виде, сейчас это невероятно сухая и очень жаркая планета. Венера в 100 раз более сухая, чем пустыня Атакама, которая является самым сухим местом на Земле. Добавьте к этому то, что:

почти вся поверхность Венеры покрыта слоем расплавленных магматических пород;

температура у поверхности составляет в среднем 460 градусов Цельсия;

здесь высочайшее атмосферное давление, сравнимое с давлением на больших глубинах в океанах Земли;

атмосфера Венеры почти полностью состоит из углекислого газа с добавлением других элементов и соединений;

над поверхностью висят толстые облака из серы, которые провоцируют жуткий парниковый эффект;

а еще на Венере дуют ветра со скоростью в более чем 500 км/час;

и самое главное – сейчас Венера необитаема, хотя может быть так было не всегда.

Почти вся поверхность Венеры покрыта слоем расплавленных магматических пород, а температура у поверхности составляет в среднем 460 градусов Цельсия Фото: NASA

Согласно существующим теориям когда-то на Венере существовали океаны из жидкой воды, которые исчезли несколько сотен миллионов лет назад. Но новое исследование предполагает, что эти океаны исчезли намного раньше, если быть точнее, то в 4 раза раньше, а именно примерно 3 млрд лет назад. Ученые из Чикагского университета считают, что в тот период истории Венеры планета могла быть потенциально обитаемой.

По словам ученых, даже спустя миллиарды лет в атмосфере Венеры должны были остаться признаки существования воды. Когда молекулы воды сталкиваются с солнечными частицами, то водород улетает в космос, а остается кислород. Но в атмосфере Венеры имеется слишком мало кислорода, значит, если там существовали океаны, значит с ним что-то случилось.

Американские ученые предложили три варианта развития событий:

Кислород мог вступить во взаимодействие с углеродом и превратиться в углекислый газ, хотя это маловероятно;

Кислород мог улететь в космос благодаря воздействию солнечного излучения;

Кислород мог быть поглощен магматическими породами на поверхности Венеры.

Эти последние два варианты кажутся ученым более вероятными.

Согласно существующим теориям когда-то на Венере существовали океаны из жидкой воды, которые исчезли несколько сотен миллионов лет назад. Но новое исследование предполагает, что эти океаны исчезли намного раньше, если быть точнее, то в 4 раза раньше, а именно примерно 3 млрд лет назад Фото: NASA/JPL-Caltech

Ученые создали моделирование на основе того, что извержения магмы на Венере, которые произошли миллиарды лет назад, оставили в ее атмосфере радиоактивные элементы. Изучив период распада этих элементов, а также внеся в модель различные способы исчезновения кислорода из атмосферы, ученые смогли также выяснить, сколько жидкой воды могло находится на Венере.

Если взять всю воду на Земле и затопить ею всю поверхность планеты, то получится слой глубиной примерно в 3 км. Как показало моделирование в ранней истории Венеры воды на планете было в 10 раз меньше. То есть используя вышеуказанный способ расположения воды, ученые пришли к выводу, что на Венере получается слой глубиной в 300 метров. Для сравнения, на Марсе такой слой в далеком прошлом мог достигать глубины в 1,5 км.

Если взять всю воду на Земле и затопить ею всю поверхность планеты, то получится слой глубиной примерно в 3 км. Как показало моделирование в ранней истории Венеры воды на планете было в 10 раз меньше. То есть используя вышеуказанный способ расположения воды, ученые пришли к выводу, что на Венере получается слой глубиной в 300 метров Фото: Dudarev Mikhail/Shutterstock

Ученые все же склоняются к тому, что обнаружить признаки существования жидкой воды на поверхности планеты можно с помощью исследования магматических горных пород, которые покрывают Венеру. Эти породы могли поглотить кислород, который остался в атмосфере после исчезновения океанов.

Проблема в изучении Венеры состоит в том, что почти 30 лет назад там побывал последний на сегодня космический аппарат. Но в 2031 году на к планете должны прилететь сразу два новых аппарата, которые не только изучат Венеру с орбиты, а смогут запустить зонд сквозь ее густые облака к поверхности.

По словам ученых, этот зонд сможет изучить горные породы, которые могли быть сформированы под воздействием воды. Только тогда мы возможно узнаем были ли на самом деле океаны из жидкой воды на Венере, и если они существовали, то когда точно они исчезли.

Как уже писал Фокус, чтобы пережить экстремальные условия на Венере космический посадочный аппарат должен иметь соответствующие характеристики. В NASA уже сделали первые шаги в плане создания такого надежного роботизированного исследователя.