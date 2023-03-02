Адская планета. Как выжить один день на Венере: в NASA придумали действенный способ

Чтобы исследовать поверхность "злого близнеца" Земли необходимо создать очень надежный посадочный аппарат. И первые шаги в этом плане уже сделаны.

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Венеру не зря называют "злым близнецом" Земли, ведь это действительно адское место, которое в то же время похоже на нашу планету по размерам и другим характеристикам. Хотя Венера имеет очень много существенных отличий от Земли все же ученым интересно, что на самом деле происходит на ее поверхности. Но для этого туда нужно отправить посадочный аппарат, который смог бы работать длительное время несмотря на чрезвычайно экстремальные условия. Одним из способов повысить выживаемость такого аппарата является создание нового типа батареи для его питания. Прототип такой батареи уже создан, пишет Space.

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Ученые из NASA и Европейского космического агентства активно готовятся к отправке трех новых космических аппаратов ко второй планете от Солнца, чтобы узнать о том, что происходит как в ее атмосфере, так и на поверхности планеты. Венера имеет схожий с Землей размер, имеет атмосферу, это каменистый, как и наш, мир, планета находится в так называемой зоне обитаемости Солнца и все же Венера совсем другая.

[ + – ] Ученые из NASA и Европейского космического агентства активно готовятся к отправке трех новых космических аппаратов к второй планете от Солнца, чтобы узнать о том, что происходит как в ее атмосфере, так и на поверхности планеты. Венера имеет схожий с Землей размер, имеет атмосферу, это каменистый, как и наш, мир, планета находится в так называемой зоне обитаемости Солнца и все же Венера совсем другая Фото: space.com

Планета имеет очень плотную атмосферу, состоящую из углекислого газа и серы, из-за чего здесь невероятно жарко. Температура на поверхности может достигать 450-480 градусов Цельсия. Этой температуры достаточно, чтобы расплавился свинец. А атмосферное давление настолько высокое, что его можно сравнить с давлением на глубине в 1,5 км в океане на Земле.

В таких условиях не может долго "прожить" космический аппарат, не говоря уже о его приборах, а тем более батарее для питания энергией. В прошлом несколько посадочных аппаратов смогли продержаться в рабочем состоянии на поверхности Венеры всего несколько часов. Поэтому нужна очень мощная батарея, чтобы такой аппарат мог выдержать все адские условия планеты достаточно долго, чтобы получить максимум полезных научных данных.

[ + – ] В прошлом несколько посадочных аппаратов смогли продержаться в рабочем состоянии на поверхности Венеры всего несколько часов. Поэтому нужна очень мощная батарея, чтобы такой аппарат мог выдержать все адские условия планеты достаточно долго, чтобы получить максимум полезных научных данных Фото: space.com

"Это очень странная, но очень интересная планета. Поэтому мы хотим выяснить, почему Венера и Земля, имея исходные условия в начале эволюции стали разными мирами", — говорит Лори Глейз из NASA.

Чтобы решить проблему с батареей для нового космического посадочного аппарата, NASA заключило контракт с компанией Advanced Thermal Batteries Inc. (ATB), которая должна была создать новый источник питания, способный выдерживать экстремальные условия на Венере. Инженеры ATB уже разработали многообещающий, удивительно прочный прототип новой батареи.

[ + – ] Чтобы решить проблему с батареей для нового космического посадочного аппарата, NASA заключило контракт с компанией Advanced Thermal Batteries Inc. (ATB), которая должна была создать новый источник питания, способный выдерживать экстремальные условия на Венере. Инженеры ATB уже разработали многообещающий, удивительно прочный прототип новой батареи Фото: NASA

Как показали испытания эта батарея может работать при высочайших уровнях температуры в течение 1 дня на Венере, который составляет примерно 120 земных дней. Батарея состоит из 17 отдельных элементов и использует специально разработанные химические вещества. Ученые считают, что этот новый тип батареи можно будет использовать и на других космических аппаратах, которые будут исследовать другие миры нашей Солнечной системы.

Работа над новым типом батареи идет вместе с работой NASA по созданию нового посадочного аппарата для исследования поверхности Венеры под названием LLISSE. Ученые считают, что новый аппарат, созданный из высокопрочных материалов, сможет проводить исследования на Венере как минимум 60 земных дней, но возможно дальнейшие усилия позволят продлить срок его эксплуатации еще на сколько же времени. Этот аппарат будет собирать научные данные и отправлять их орбитальному аппарату, который будет вращаться вокруг Венеры, а затем эти данные отправятся на Землю.

[ + – ] Работа над новым типом батареи идет вместе с работой NASA по созданию нового посадочного аппарата для исследования поверхности Венеры под названием LLISSE. Ученые считают, что новый аппарат, созданный из высокопрочных материалов, сможет проводить исследования на Венере как минимум 60 земных дней, но возможно дальнейшие усилия позволят продлить срок его эксплуатации еще на сколько же времени Фото: NASA

Посадочный аппарат LLISSE будет весить всего 10 кг и для его спуска на поверхность не потребуются дополнительные транспортные средства ведь атмосфера планеты позволит ему плавно опуститься. Согласно плану NASA, LLISSE будет оснащен приборами для изучения ветра, температуры, давления, химического состава атмосферы и других особенностей Венеры. И все эти приборы будет поддерживать в рабочем состоянии заряженная батарея от ATB, готовый к использованию прототип которой продемонстрирует в течение ближайших полутора лет.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили еще одну важную особенность Венеры. Оказалось, что ее поверхность "мягкая" и постоянно обновляется.

Также Фокус писал о том, что NASA представило новое видео, созданное из изображений космического телескопа Хаббл. На этом видео можно увидеть последствия столкновение аппарата DART с астероидом Диморф в деталях в рамках проверки технологии защиты Земли от опасных космических камней.