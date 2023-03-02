Пекельна планета. Як вижити один день на Венері: у NASA придумали дієвий спосіб

Щоб дослідити поверхню "злого близнюка" Землі, необхідно створити дуже надійний посадковий апарат. І перші кроки в цьому плані вже зроблено.

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Венеру не дарма називають "злим близнюком" Землі, адже це справді пекельне місце, яке водночас схоже на нашу планету за розмірами й іншими характеристиками. Хоча Венера має дуже багато суттєвих відмінностей від Землі, все ж таки вченим цікаво, що насправді відбувається на її поверхні. Але для цього туди потрібно відправити посадковий апарат, який зміг би працювати тривалий час, попри надзвичайно екстремальні умови. Одним зі способів підвищити виживання такого апарата є створення нового типу батареї для живлення. Прототип такої батареї вже створено, пише Space.

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Учені з NASA та Європейського космічного агентства активно готуються до відправки трьох нових космічних апаратів до другої планети від Сонця, щоб дізнатися про те, що відбувається як у її атмосфері, так і на поверхні планети. Венера має схожий із Землею розмір, має атмосферу, це кам'янистий, як і наш, світ, планета розташована в так званій зоні Сонця, придатній для життя, і все ж таки Венера зовсім інша.

[ + – ] Учені з NASA та Європейського космічного агентства активно готуються до відправки трьох нових космічних апаратів до другої планети від Сонця, щоб дізнатися про те, що відбувається як у її атмосфері, так і на поверхні планети. Венера має схожий із Землею розмір, має атмосферу, це кам'янистий, як і наш, світ, планета розташована в так званій зоні Сонця, придатній для життя, і все ж таки Венера зовсім інша. Фото: space.com

Планета має дуже щільну атмосферу, що складається з вуглекислого газу та сірки, через що тут неймовірно жарко. Температура поверхні може досягати 450-480 градусів за Цельсієм. Цієї температури достатньо, щоб розплавився свинець. А атмосферний тиск настільки високий, що його можна порівняти з тиском на глибині 1,5 км в океані на Землі.

У таких умовах не може довго "прожити" космічний апарат, не кажучи вже про його прилади, а тим більше батареї для живлення енергією. У минулому кілька посадкових апаратів змогли протриматися в робочому стані на поверхні Венери лише кілька годин. Тому потрібна дуже потужна батарея, щоб такий апарат міг витримати всі пекельні умови планети досить довго, щоб отримати максимум корисних наукових даних.

[ + – ] У минулому кілька посадкових апаратів змогли протриматися в робочому стані на поверхні Венери лише кілька годин. Тому потрібна дуже потужна батарея, щоб такий апарат міг витримати всі пекельні умови планети досить довго, щоб отримати максимум корисних наукових даних. Фото: space.com

"Це дуже дивна, але дуже цікава планета. Тому ми хочемо з'ясувати, чому Венера та Земля, маючи вихідні умови на початку еволюції, стали різними світами", — говорить Лорі Глейз із NASA.

Щоб вирішити проблему з батареєю для нового космічного посадкового апарата, NASA уклало контракт із компанією Advanced Thermal Batteries Inc. (ATB), яка мала створити нове джерело живлення, здатне витримувати екстремальні умови на Венері. Інженери ATB уже розробили перспективний, напрочуд міцний прототип нової батареї.

[ + – ] Щоб вирішити проблему з батареєю для нового космічного посадкового апарата, NASA уклало контракт із компанією Advanced Thermal Batteries Inc. (ATB), яка мала створити нове джерело живлення, здатне витримувати екстремальні умови на Венері. Інженери ATB уже розробили перспективний, напрочуд міцний прототип нової батареї. Фото: NASA

Як показали випробування, ця батарея може працювати за найвищих рівнів температури протягом 1 дня на Венері, який становить приблизно 120 земних днів. Батарея складається із 17 окремих елементів і використовує спеціально розроблені хімічні речовини. Вчені вважають, що цей новий тип батареї можна буде використовувати й на інших космічних апаратах, які будуть досліджувати інші світи Сонячної системи.

Робота над новим типом батареї йде разом із роботою NASA зі створення нового посадкового апарата на дослідження поверхні Венери під назвою LLISSE. Учені вважають, що новий апарат, створений із високоміцних матеріалів, зможе проводити дослідження на Венері як мінімум 60 земних днів, але, можливо, подальші зусилля дозволять продовжити термін його експлуатації ще на скільки ж часу. Цей апарат збиратиме наукові дані та надсилатиме їх орбітальному апарату, який обертатиметься навколо Венери, а потім ці дані вирушать на Землю.

[ + – ] Робота над новим типом батареї йде разом із роботою NASA зі створення нового посадкового апарата на дослідження поверхні Венери під назвою LLISSE. Учені вважають, що новий апарат, створений із високоміцних матеріалів, зможе проводити дослідження на Венері як мінімум 60 земних днів, але, можливо, подальші зусилля дозволять продовжити термін його експлуатації ще на скільки ж часу. Фото: NASA

Посадковий апарат LLISSE важитиме всього 10 кг, і для його спуску на поверхню не знадобляться додаткові транспортні засоби, адже атмосфера планети дозволить йому плавно опуститися. Згідно з планом NASA, LLISSE буде оснащений приладами для вивчення вітру, температури, тиску, хімічного складу атмосфери й інших особливостей Венери. І всі ці прилади підтримуватиме в робочому стані заряджена батарея від ATB, готовий до використання прототип якої продемонструють протягом найближчих півтора року.

Як уже писав Фокус, учені виявили ще одну важливу особливість Венери. Виявилося, що її поверхня "м'яка" та постійно оновлюється.

Також Фокус писав про те, що NASA представило нове відео, створене із зображень космічного телескопа "Габбл". На цьому відео можна побачити наслідки зіткнення апарата DART із астероїдом Діморф у деталях в межах перевірки технології захисту Землі від небезпечного космічного каміння.