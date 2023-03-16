Не мертвая планета. Ученые обнаружили необычную активность на поверхности Венеры

Ученые впервые получили доказательство того, что на Венере продолжается вулканическая активность.

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Многие десятилетия ученые спорили о том, может ли геологически молодая поверхность Венеры быть следствием давних извержений вулканов или все же вулканическая активность продолжается до сих пор на этой планете. Но теперь с помощью изображений 32-летней давности, которые сделал космический аппарат "Магеллан", ученые впервые нашли доказательство того, что активный вулканизм присутствует на Венере и сейчас, пишет Forbes.

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Нашу планету и Венеру часто сравнивают ученые, ведь у них действительно много общего. Обе планеты похожи по размеру, массе и плотности. Но в далеком прошлом эволюция Земли пошла одним путем, а Венеры – совсем другим. Если наш мир имеет пригодные для жизни условия, то Венера – это настоящий ад с высочайшей температурой, ядовитой атмосферой и поверхностью покрытой застывшей лавой.

Если на Земле вулканическая активность происходит вдоль разломов литосферных плит, то на Венере нет разделения коры на части, она цельная. Тем не менее эта поверхность имеет по космическим меркам молодой возраст, а потому скорее всего появилась вследствие давних извержений вулканов. Но возможно вулканическая активность все еще продолжается? На этот вопрос несколько десятилетий пытались получить ответ ученые.

И здесь им на помощь пришли архивные изображения космического аппарата "Магеллан", который изучал Венеру с 1990 по 1994 год. Группа ученых вручную перебрала огромное количество фотографий поверхности и нашли доказательство того, что все-таки Венера вулканически активна в настоящее время.

Изображение Венеры, которое сделал космический аппарат "Магеллан" Фото: NASA

По словам Роберта Херрика из Университета Аляски в Фэрбенксе, США, во время анализа изображений не было обнаружено именно извержение вулкана. Но ученые обнаружили вулканическое жерло, которое изменило свою форму в течение восьми месяцев в 1991 году.

В частности, ученые выяснили, что отверстие в щитовом вулкане под названием гора Маат на Венере изначально имело площадь примерно в 2,2 кв.км, а затем изменило свою форму и его площадь увеличилась до 4 кв.км с течением времени. Гора Маат представляет собой вулкан, который имеет намного большую площадь и протяженность по поверхности, чем вулканы на Земле. К тому это один из двух самых высоких вулканов на Венере, высота которого составляет более 8 км.

В частности, ученые выяснили, что отверстие в щитовом вулкане под названием гора Маат на Венере изначально имело площадь примерно в 2,2 кв.км, а затем изменило свою форму и его площадь увеличилась до 4 кв.км с течением времени. Гора Маат представляет собой вулкан, который имеет намного большую площадь и протяженность по поверхности, чем вулканы на Земле. К тому это один из двух самых высоких вулканов на Венере, высота которого составляет более 8 км Фото: NASA

По словам Херрика, благодаря недавно появившимся изображениям в самом высоком разрешении поверхности Венеры, ученые смогли определить, что увеличение жерла вулкана, также изменение его формы и изменение вида поверхности возле жерла, является следствием выходящих потоков лавы. Это значит, что вулканическая активность на Венере все еще продолжается. Ученые пришли к выводу, что каждый год на Венере происходит как минимум несколько извержений вулканов.

Исследователи возлагают большие надежды на два космических аппарата, которые в ближайшем будущем будут изучать Венеру, ведь они смогут подтвердить существование продолжающейся вулканической активности на Венере.

Исследователи возлагают большие надежды на два космических аппарата, которые в ближайшем будущем будут изучать Венеру, ведь они смогут подтвердить существование продолжающейся вулканической активности на Венере Фото: space.com

Речь идет о следующих космических аппаратах, которые отправятся в космос в период между 2028 и 2030 годом:

Аппарат DAVINCI+ проанализирует атмосферу Венеры, чтобы понять, как она формировалась и развивалась, а также попытается узнать, был ли на Венере когда-то океан из жидкой воды.

Аппарат VERITAS предназначен для тщательного изучения поверхности Венеры, а также ее недр, чтобы точно определить из чего состоит внутренняя часть планеты.

Фокус уже писал о том, что ученые считают, что на Венере существовал океан из жидкой воды, что может указывать на то, что когда-то планета могла быть потенциально обитаемой. Но, как показывает новое исследование эти океаны исчезли намного раньше, чем предполагают некоторые теории.

Также Фокус писал о новом исследовании, которое касается спутника Юпитера – Европы. Ученые смогли выяснить, почему ледяная оболочка спутника вращается с другой скоростью, чем ее внутренняя часть.

Напоминаем, что марсоход NASA прислал на Землю уникальные кадры перемещения в атмосфере планеты первого внеземного летательного аппарата на Марсе, как уже писал Фокус.